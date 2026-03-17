Na Dunaju so v delovni nesreči, potem ko se je na gradbišču na dvorišču stanovanjske stavbe v devetem okrožju Dunaja zrušil delovni oder, umrle štiri osebe. Še ena oseba, ki so jo prepeljali v bolnišnico, je huje poškodovana, je sporočil tiskovni predstavnik policije.

V delovni nesreči so na gradbišču, ko se je v prestižnem delu Dunaja nenadoma zrušil delovni oder, umrle štiri osebe. Vzrok nesreče in narava del, ki so se izvajala, nista bila takoj jasna, je dejal tiskovni predstavnik. Dodal je, da je stavba stara, značilna za to območje, kjer je večina arhitekture iz 19. stoletja, je še poročal Reuters. Tragedija se je zgodila na ulici Porzellangasse.

Peta oseba, ki se je v nesreči hudo poškodovala, je 45-letni moški, je pojasnil tiskovni predstavnik reševalne službe. Hudo poškodovanega ga je reševalna služba oskrbela in prepeljala v bolnišnico. Policija zadevo preiskuje in zaslišuje priče, vključno z gradbenimi delavci, ki so nesrečo preživeli, je še poročal Reuters.