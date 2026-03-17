Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Torek, 17. 3. 2026, 19.27

Na Dunaju v delovni nesreči umrle štiri osebe

Avstrija policija | V delovni nesreči na Dunaju so umrle štiri osebe, še ena je hudo poškodovana. | Foto Guliverimage

V delovni nesreči na Dunaju so umrle štiri osebe, še ena je hudo poškodovana.

Foto: Guliverimage

Na Dunaju so v delovni nesreči, potem ko se je na gradbišču na dvorišču stanovanjske stavbe v devetem okrožju Dunaja zrušil delovni oder, umrle štiri osebe. Še ena oseba, ki so jo prepeljali v bolnišnico, je huje poškodovana, je sporočil tiskovni predstavnik policije.

V delovni nesreči so na gradbišču, ko se je v prestižnem delu Dunaja nenadoma zrušil delovni oder, umrle štiri osebe. Vzrok nesreče in narava del, ki so se izvajala, nista bila takoj jasna, je dejal tiskovni predstavnik. Dodal je, da je stavba stara, značilna za to območje, kjer je večina arhitekture iz 19. stoletja, je še poročal Reuters. Tragedija se je zgodila na ulici Porzellangasse.

Peta oseba, ki se je v nesreči hudo poškodovala, je 45-letni moški, je pojasnil tiskovni predstavnik reševalne službe. Hudo poškodovanega ga je reševalna služba oskrbela in prepeljala v bolnišnico. Policija zadevo preiskuje in zaslišuje priče, vključno z gradbenimi delavci, ki so nesrečo preživeli, je še poročal Reuters.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
