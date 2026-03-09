Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
14.58

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 14.58

1 ura, 13 minut

V Avstriji cene bencina in dizla skokovito rastejo

Avtor:
R. S.

Bencin, dizel, bencinska črpalka | V Avstriji se gorivo znova hitro draži. | Foto Shutterstock

V Avstriji se gorivo znova hitro draži.

Foto: Shutterstock

Cene goriv so se v ponedeljek še naprej skokovito zviševale, ponekod je v Avstriji liter že presegel mejo dveh evrov. Na najcenejših bencinskih servisih na Dunaju in v Bregenzu je bilo treba za liter dizla odšteti skoraj 1,90 evra, za liter bencina pa okoli 1,70 evra.

Po podatkih E-Control je srednja prijavljena cena v nedeljo znašala 1,894 evra za liter dizla in 1,689 evra za liter bencina. Še teden dni pred začetkom vojne z Iranom so bile cene občutno nižje: liter dizla je v povprečju stal 1,57 evra, liter bencina pa 1,52 evra.

Gre za enega najizrazitejših skokov cen goriv v zadnjih letih. Nazadnje so se cene tako hitro zvišale v začetku leta 2022 po ruskem napadu na Ukrajino. Takrat sta se bencin in dizel v približno dveh tednih podražila za okoli 50 centov na liter.

Na vrhuncu takratnega vala podražitev je liter bencina stal približno 1,95 evra, liter dizla pa skoraj 2,10 evra.

