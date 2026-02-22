Snežni plazovi v Avstriji od petka zahtevali sedem življenj

Obilno sneženje in dež sta v Alpah povzročila številne snežne plazove. Samo v Avstriji je od petka pod njimi umrlo sedem ljubiteljev zimskih športov. Številne žičnice in proge v regijah Arlberg in Sölden na avstrijskem Tirolskem so danes zaradi nevarnosti plazov zaprte. Nevarnost plazov velja tudi v Predarlskem.

Od petka se je v Avstriji sprožilo več deset plazov. Potem ko je na Tirolskem in Predarlskem v petek v več snežnih plazovih umrlo pet smučarjev, sta v soboto umrla še dva.

Po navedbah policije je bil 41-letni moški ujet v plazu izven urejenih smučišč v Serfausu na Tirolskem. Avstrijca so izkopali iz globine približno dveh metrov in pol, a je kasneje umrl v bolnišnici. Za 21-letnega Slovaka pa je bil usoden plaz v gorovju Wölzer Tauern na avstrijskem Štajerskem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Strokovnjaki opozarjajo, da prihajajoča otoplitev ne bo izboljšala razmer. "To se v naslednjih nekaj dneh ne bo zgodilo," je dejal tiskovni predstavnik centra za opozarjanje pred plazovi v Salzburgu. Vsem ljubiteljem zimskih športov je svetoval, naj nujno ostanejo na označenih progah in se pod nobenim pogojem ne podajo v zaledne predele. V zadnjih dneh je namreč na mnogih območjih zapadlo približno pol metra snega.

V Avstriji so to zimo snežni plazovi zahtevali že več kot 20 življenj, kar je toliko, kot je povprečno število smrtnih žrtev plazov v celotni zimski sezoni.