Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem.

Delovni obisk predsednice na avstrijskem Koroškem je po navedbah njenega urada izraz potrditve podpore Slovenije manjšini v Avstriji pri polnem uresničevanju njenih pravic, ki izhajajo iz avstrijske državne pogodbe (ADP), drugih mednarodnopravnih zavez in avstrijske zakonodaje. Avstrija sicer obveznosti iz ADP po več kot 70 letih še vedno ne izpolnjuje v celoti.

Pirc Musar bo obisk začela na Peršmanovi domačiji blizu Železne Kaple, kjer so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin. Lani poleti je tam potekala obsežna policijska racija, ki je odmevala tako med manjšino kot v Sloveniji.

Na domačiji si bo predsednica ogledala stalno razstavo o usodi slovenske manjšine in partizanskem odporu med drugo svetovno vojno. Nato se bo med drugim ločeno sešla s predstavniki Društva Peršman, ki upravlja muzej, in mladimi koroškimi Slovenci, predstavniki študentskih in dijaških organizacij.

V nadaljevanju bo v Železni Kapli s predstavniki krovnih in drugih organizacij slovenske manjšine izmenjala poglede na ključna vprašanja obstoja in razvoja te skupnosti. Ločeno se bo sešla tudi s koroškim deželnim glavarjem Kaiserjem na pogovoru o položaju in pravicah slovenske manjšine ter sodelovanju med Slovenijo in avstrijsko Koroško.

Obisk bo sklenila s srečanjem z župani slovenskih in avstrijskih obmejnih občin, ki sodelujejo v okviru Geoparka Karavanke.