Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob današnjem obisku Peršmanove domačije na avstrijskem Koroškem izrazila pričakovanje, da bi preiskava julijskega dogodka na tej domačiji potekala hitreje. K čimprejšnjim rezultatom neodvisne preiskave bo pozvala tudi na popoldanskih srečanjih v Celovcu.

"Treba je razjasniti okoliščine tega precej brutalnega dogajanja tu na domačiji, kjer so bili študenti mirno na antifašističnem kampu, zelo mirno so se družili in vse je ta akcija močno presenetila. Tako da pričakujemo čim prej preiskavo, ki bo končana in bo prinesla jasne ugotovitve, predvsem pa tudi pravne posledice za storilce dejanj," je ob obisku Peršmanove domačije v izjavi medijem dejala Fajon.

Ob tem se je sestala s predstavniki slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, pri čemer so, kot je dejala, ponovno izrazili vso podporo manjšini in tudi solidarnost v zvezi z dogodki ne le na Peršmanovi domačiji, ampak tudi na nogometni tekmi. "Vse to so neželene provokacije ali kakorkoli to imenujemo, ki se v tem obdobju, ko želimo graditi na dobrih sosedskih odnosih, predvsem pa na tem, da zagotavljamo dobre in boljše pogoje za življenje ljudi na obeh straneh meje, ne bi smele dogajati," je dodala.

Opozorila na oster odziv slovenske vlade

Spomnila je, da se je slovenska vlada na dogodek na Peršmanovi domačiji zelo ostro odzvala, in napovedala, da bo danes ob srečanju s koroškim z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem in ob zasedanju mešane skupne komisije v Celovcu še enkrat pozvala deželno in zvezno vlado k čimprejšnjim rezultatom neodvisne preiskave.

Kot pomemben je obisk ministrice označil predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik. "Ne samo zaradi solidarnosti, ampak tudi zaradi tega, da so lahko prizadeti, predvsem mladi, ki so bili prisotni in deležni te policijske akcije, opisali dejansko situacijo," je dejal Sadovnik. Sam je tudi član komisije, ki preiskuje dogajanje na Peršmanovi domačiji. Komisija po njegovih besedah deluje zelo strokovno in izredno dobro. "Ampak važno je, da se vsi zavedamo, da je treba, da čim prej pridemo do rezultatov," je dodal.

Ministrica Fajon obisk avstrijske Koroške nadaljuje v Celovcu, kjer se je že srečala s koroškim deželnim glavarjem Kaiserjem, ob 14. uri pa se bo začelo plenarno zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška. Na srečanju bodo po besedah ministrice veliko pozornosti namenili položaju narodne manjšine. "Zelo jasno je, da mora avstrijska država narediti še veliko. Vsakič znova opozarjamo na izpolnjevanje pravic iz 7. člena avstrijske državne pogodbe," je poudarila.

Pričakujejo povečanje obsega dvojezičnosti

Od avstrijskih oblasti pričakuje vsaj uvedbo dvojezičnosti na šolah, ne samo do četrtega razreda, ampak do konca srednje šole in tudi v predšolski vzgoji. Prav tako pričakuje zagotavljanje dvojezičnosti tudi na sodiščih in v javnih upravah.

Tudi Sadovnik je izrazil pričakovanje, da bo avstrijska zvezna vlada končno uredila vse, za kar se že desetletja zavzemajo, predvsem na področju dvojezičnega izobraževanja. "Ne samo, da uveljavimo na Koroškem čim več jasli in čim več dvojezičnih vrtcev, ampak da se to tudi na zvezni ravni zakonsko zapiše in da pri izobraževanju pedagoginj in pedagogov za dvojezične vrtce končno država uredi dejanske kriterije in pogoje, ki jih morajo potem tisti, ki se izobražujejo, tudi izpeljati," je dodal.

Da so počaščeni ob obisku ministrice, je dejala tudi podpredsednica Društva Peršman Eva Hartmann. Tudi ona je poudarila, da je zanje pomembno, da se zadeva razišče, pa tudi, da po zaključku preiskave razprave o dogajanju ne potihnejo.

Posebne enote avstrijske policije so letos poleti posredovale zoper mlade udeležence protifašističnega tabora na Peršmanovi domačiji, ki je eden najpomembnejših spominskih krajev koroških Slovencev. Nekaj dni pozneje je odmeval še incident na nogometni tekmi v Celovcu, ko je sodnik od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v kateremkoli jeziku.