Policija vdrla na tabor slovenskih študentov, aretirali tri osebe

Antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki te dni poteka na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem, je danes zaznamoval incident. Tabor je obiskala policija in skušala popisati udeležence, ki naj bi ovirali postopke, poročata avstrijski časnik Kronen Zeitung in tiskovna agencija APA.