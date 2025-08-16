Dončić po neugodnem udarcu s klopi pospremil poraz z Latvijo

Slovenska košarkarska reprezentanca pravkar je na četrti pripravljalni tekmi pred letošnjim evropskim prvenstvom doživela še četrti poraz. Po dveh porazih proti Nemčiji so v petek praznih rok ostali proti Litvi, danes pa v Rigi, tudi ob pomoči kapetana Luke Dončića, izgubili z 88:100. Dončić je sicer dvoboj sklenil v tretji četrtini, ko je na njegovo koleno padel Gregor Hrovat. Prvi zvezdnik Slovenije je odšepal v slačilnico, kasneje pa se z ledenim obkladkom vrnil na klop.

Latvija : Slovenija 100:88 (21:31, 50:52, 77:65)



Dvorana Xiaomi, gledalcev 12.500, sodniki: Petraitis, Laurinavičius (oba Litva), Kairys (Latvija).



Slovenija: Krampelj 4, Padjen 6 (4:4), Nikolić 7 (2:2), Prepelič 15 (5:5), Murić 9, Jurković 2, Hrovat 15 (4:4), Omić 4 (0:1), Dončić 26 (7:7).

Latvija: Mejeris 2 (2:2), Porzingis 20 (6:8), Dav. Bertans 16 (2:2), Dai. Bertans 12 (6:6), Šmits 10 (3:4), Lomažs 12 (4:5), Gražulis 4 (2:5), Šteinbergas 7 (2:2), Skuja 4 (2:2), Šilinš 2, Kurucs 6, Zoriks 5.



Prosti meti: Slovenija 22:23, Latvija 29:36.

Met za dve točki: Slovenija 12:21, Latvija 13:22.

Met za tri točke: Slovenija 14:40 (Dončić 5, Murić 3, Hrovat 3, Prepelič 2, Nikolić), Latvija 15:34 (Dav. Bertans 4, Porzingis 2, Lomažs 2, Kurucs 2, Dai. Bertans 2, Šteinbergs, Šmits, Zoriks).

Skoki: Slovenija 28 (23 + 5), Latvija 39 (31 + 8).

Osebne napake: Slovenija 34, Latvija 23.

Pet osebnih: /.

Slovenija je srečanje v Rigi začela v postavi Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić. Srečanje je po neuspešnem napadu na vsaki strani z dvema zaporednima trojkama odprl Dončić. Nato je iz avta še z "no look" podajo zaposlil Hrovata in Slovenija je srečanje odprla z 8:0. Po dobrih dveh minutah je Latvijce na semafor z uspešno izvedenima prostima metoma vpisal njihov prvi zvezdnik Kristaps Porzingis.

Igra Latvije je na uvodu v srečanje bazirala predvsem na metih za tri točke, pri Slovencih pa je Dončić pokazal, da je vroč že na samem začetku, in zadel še tretjo trojko. V prvih šestih minutah sta točke za varovance Aleksandra Sekulića dosegala zgolj on (12) in Hrovat, ki jih je dodal sedem. Ko se je za 21:14 med strelce vpisal še Martin Krampelj, je domača klop zahtevala minuto odmora. Dončić je nato dodal še eno trojko, nekaj več kot minuto pred koncem prve četrtine pa se je prvič na srečanju usedel na klop. Kapetan Latvije Dairis Bertans je prav v zadnji sekundi postavil rezultat prve četrtine 31:21.

Gregor Hrovat je v prvem polčasu blestel, v drugem pa se mu je ustavilo. Foto: Jure Makovec/STA

Latvijci ob strelskem mrku Slovenije priključili

Na začetku druge četrtine se je Dončić vrnil na parket, prvi koš v tem delu igre pa je pripadel domačim. Slovencem se je v napadu v prvi polovici druge četrtine nekoliko ustavilo in domači so se približali le na pet točk zaostanka. Takrat je svojo prvo minuto odmora na dvoboju zahteval tudi Sekulić. Manjši nalet je Latvije je nato z uspešno izvedenima prostima metoma prekinil Dončić. A le za trenutek, saj je nato Dairis Bertans najprej s trojko ponovno znižal, v naslednjem napadu pa po prekršku Omića uspešno izvedel vse tri proste mete in tudi dodatnega zaradi tehnične napake Sekuliću, ter prvič na srečanju izid izenačil. Nekaj trenutkov kasneje so Latvijci prvič na srečanju tudi povedli.

Slovenija več kot tri minute ni dosegla točke, nato pa je sušo z uspešno izvedenima prostima metoma prekinil Dončić, ki je dosegel že 23 točk. A Latvijci se niso ustavili in kljub trojki Hrovata pri prvi prednosti s štirimi točkami Sekulića prisilili, da je varovance še drugič na srečanju poklical na posvet. Latvijci so še naprej blesteli, a Dončić in Murić s trojkama (prvi z akrobatsko, saj je iskal tudi prekršek, a sodniške piščalke so ostale neme) sta poskrbela za izenačenje na 50. Po minuti odmora so domači zapravili napad, Dončić pa je z asistenco našel Prepeliča, ki je poskrbel, da je Slovenija na odmor odšla s prednostjo 52:50.

Latvijci iz garderobe do delnega izida 18:0, sledila poškodba Dončića

Takoj ob vrnitvi iz garderob so domači z novo trojko spet povedli, uspel jim je delni izid kar 13:0 in Sekulić je zahteval odmor. Po novih petih točkah je bilo že plus 15, ob zadnjem košu Latvijcev pa je nesrečno na Dončića padel tudi Hrovat. Prvi zvezdnik Slovenije se je prijel za koleno, zahteval zamenjavo in odšepal v garderobo. Strelski post je šele po štirih minutah in 36 sekundah z uspešno izvedenima prostima metoma prekinil Prepelič. Prednost se je nato ves čas gibala okoli plus deset v korist Latvije, dve minuti pred koncem četrtine pa se je z ledenim obkladkom na kolenu na klop vrnil tudi Dončić. Četrtina se je končala s 77:65 za domače.

Klemen Prepelič se je prebudil v končnici srečanja. Foto: Filip Barbalić

Zadnjo četrtino je s košem odprl Mark Padjen in Slovenijo ponovno približal na deset točk zaostanka. V nadaljevanju četrtine se je prednost Latvijcev ves čas gibala nekaj nad deset točk. Štiri minute in pol pred koncem pa je Prepelić po prekršku izkoristil tri proste mete in goste prvič približal na manj (87:78). Nato je na sceno stopil Porzingis in ponovno povišal prednost domačih. Aleksej Nikolić je s trojko Slovenijo še enkrat nekoliko približal, a Davis Bertans je takoj odgovoril z enako mero. V zaključku tekme so Latvijci brez težav zadržali prednost in slavili s 100:88.

Kljub temu, da je srečanje sklenil že v prvem delu tretje četrtine, je bil Dončić najboljši strelec Slovenije, ustavil se je pri 26 točkah. 15 sta jih dodala Prepelič in Hrovat.

Slovenija bo naslednji teden odigrala še dve pripravljalni tekmi, v torek ob 20. uri se bo v Stožicah pomerila z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jo v Beogradu v razprodani Areni čaka obračun s Srbijo. To bo izjemna košarkarska poslastica, saj se bosta spoprijela velika prijatelja, ena najboljših igralcev na svetu, Nikola Jokić in Luka Dončić.