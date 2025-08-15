Skromni Slovenci proti Litvi brez možnosti, Dončić obsedel

Slovenska košarkarska reprezentanca je tudi na tretji pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo ostala praznih rok. Slovenci so v Šiauliju s kar 72:94 klonili proti Litvi, ki je vodila tudi z več kot 30 točkami naskoka. Slovenija je sicer nastopila brez kapetana Luke Dončića, katerega igralne minute so na Baltiku še omejene, bo pa zaigral na na sobotni tekmi proti Latviji.

Pripravljalna tekma na EuroBasket Petek, 15. avgust, Šiauliu:

Litva : Slovenija 94:72 (25:18, 19:13, 27:12, 22:29) Dvorana Šiauliu, gledalcev 5422, sodniki: Petraitis, Laurinavičius (oba Litva), Kairys (Latvija).

Slovenija: Krampelj 2, Nikolić 8 (1:2), Prepelič 3 (3:3), Murić 9, Radović 6, Hrovat 18 (7:7), Ščuka 2, Omić 8 (0:1), Smrekar 5 (1:3), Stergar 11 (2:2).

Litva: Blazevic 2, Normantas 10 (1:2), Velička 3, Radzevičius 15 (4:6), Tubelis 4, Jokubaitis 5, Birutis 6 (0:1), Valančiunas 8 (2:2), Bendžius 12, Žemaitis 13 (4:4), Giedraitis 4, Sargiunas 5, Rubštavičius 1 (1:2), Sirvydis 6.

Prosti meti: Slovenija 14:18, Litva 12:17.

Met za dve točki: Slovenija 20:33, Litva 17:30.

Met za tri točke: Slovenija 6:28 (Radović 2, Murić, Hrovat, Nikolić, Stergar), Litva 16:27 (Bendžius 4, Radzevičius 3, Normantas 3, Sirvydis 2, Jokubaitis, Sargiunas, Velička, Žemaitis).

Skoki: Slovenija 30 (21 + 9), Litva 32 (28 + 4).

Osebne napake: Slovenija 21, Litva 22.

Pet osebnih: /.

Slovenska izbrana vrsta tudi po tretji pripravljalni tekmi ostaja brez zmage, na drugi strani je bila Litva uspešna še na petem od svojih petih pripravljalnih obračunov. Slovenci so bili v Litvi razen nekaj uvodnih minut ves čas dva koraka ali celo tri za razigranimi Litovci, ki so polnili koš nerazpoloženih Slovencev, pri katerih pa ni igral Luka Dončić. Selektor Aleksander Sekulić je tako računal na trinajsterico, uvodoma pa je v ogenj poslal Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Leona Stergarja, Luko Ščuko in Alena Omića. Prvi slovenski koš je v prvem napadu za vodstvo s 3:2 s črte za tri točke dosegel Nikolić. Slovenci so po trojki Hrovata po slabih dveh minutah in pol igre še povedli z 8:6, nato pa so ob slovenskih napakah osem zaporednih točk dosegli gostitelji.

Štiri minute pred koncem prve četrtine je priložnost prvič v tem poletju dobil tudi začasni kapetan Edo Murić, ki je tekmi z Nemčijo izpustil zaradi lažje poškodbe. Slovenci so imeli pričakovano v prvi četrtini ogromno dela z visokoraslimi in robustnimi Litovci, pri katerih je prednjačil prvi zvezdnik Jonas Valančiunas, ki je v prvih desetih minutah dosegel osem točk. Litva je prvo četrtino sicer dobila s 25:18, pri Slovencih je bil najučinkovitejši Hrovat s sedmimi točkami.

Aleksej Nikolić Foto: Guliverimage

Na začetku druge četrtine zaostanek prvič dvomesten

Po trojki Margirisa Normantasa je prednost Litve po dobri minuti igre v drugi četrtini prvič na srečanju narasla na dvomestno (28:18), a je na drugi strani z natančnim metom za tri takoj odgovoril Murić. Slovenski košarkarji so imeli ogromno težav predvsem pri metu, na polovici druge četrtine je njihov met iz igre znašal 6/20 oz. le 30 odstotkov, medtem ko je bila Litva na drugi strani precej natančnejša, zadela je tudi pet izmed prvih sedmih poskusov za tri, na račun tega pa so Litovci hitro pobegnili (33:21).

Slovenci so imeli nato po šestih zaporednih točkah, ko so se približali na 27:33, priložnost, da povsem ujamejo priključek, a niso našli poti do koša, Litovci pa so s serijo novih uspešnih metov za tri točke vnovič dodali na plin (42:29). Prvi polčas so na veselje domačih navijačev Litovci dobili s 45:31. Litva je v prvih 20 minutah igre unovčila 58 odstotkov svojih metov iz igre, Slovenija le 34, ob tem so Litovci v prvem polčasu zadeli osem trojk iz 14 poskusov (Slovenija 4/16), zbrali so tudi dvakrat toliko asistenc kot Slovenci (14:7). Obe ekipi pa sta ob na trenutke precej raztrgani igri izgubili deset žog. Pri Sloveniji je bil v prvem polčasu dvomesten le Hrovat z 11 točkami.

Slovenci na začetku tretje četrtine potonili

Na začetku tretje četrtine je slovenska barka povsem potonila, Litovci so še naprej praktično iz vseh položajev rešetali slovenski koš. Po trojki Normantasa je prednost Litvce po dobrih dveh minutah in pol v tretji četrtini prvič presegla 20 točk (58:37). Ob kar 19 doseženih točkah Litve v dobrih zgolj štirih minutah in pol igre v tretjem delu srečanja je prednost gostiteljev narasla na kar 64:37, selektor Sekulić pa je zatem vendarle posegel po minuti odmora, a tudi ta ni obrodila sadov. Po treh četrtinah je Litva vodila s kar 72:43.

V zadnjem delu so Slovenci nato lahko le še nekoliko omilili visok zaostanek, na koncu je Litva slavila s 94:72. Litva je Slovenijo nadigrala v vseh košarkarskih elementih, zadela je kar 16 trojk v 27 poskusih, na drugi strani Slovenija le šest v 28. Slovenci so sicer držali stik v skoku (32:30), a so Litovci zbrali kar 11 asistenc več (26:15), izjemno razpoložena je bila tudi domača klop, ki je dosegla kar 60 točk, slovenska na drugi strani le 25.

V slovenski izbrani vrsti je Hrovat dosegel 18 točk, dvomesten je bil še Stergar z 11, Murić jih je dodal devet. Pri gostiteljih je Gytis Radzevičius dosegel 15 točk, Kristupas Žemaitis je dosegel dve manj. Prvi zvezdnik Valančiunas je igral le v prvi četrtini dobrih šest minut, v katerih je dosegel osem točk in dva skoka.

Seznam kandidatov Slovenije za tekmo z Litvo: Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

V soboto ob 17. uri Slovenijo čaka še obračun v Rigi z Latvijo. V četrtek sta se v Rigi pomerili reprezentanci Latvije in Litve, zmage s 109:105 pa so se po podaljšku veselili Litovci, ki so v pripravljalnem obdobju, kot že omenjeno, še brez poraza.

Slovenci se bodo po obračunih z Litvo in Latvijo vrnili v domovino. Na parketu dvorane Stožice bodo Slovenci v torek, 19. avgusta, ob 20. uri igrali z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

