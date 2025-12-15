Slovenci bodo priprave začeli prvi dan leta 2026, edino domačo tekmo bodo igrali na Dolenjskem

Slovensko moško rokometno reprezentanco v drugi polovici januarja v Skandinaviji čaka nastop na evropskem prvenstvu. Priprave bo začela takoj po novem letu, edino domačo pripravljalno tekmo pa odigrala v torek, 6. januarja, ob 18. uri v prenovljeni športni dvorani OŠ Trebnje. Tekmec bo polfinalist zadnjega azijskega prvenstva in udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva Kuvajt, so sporočili z RZS.

Reprezentanca bo priprave začela 1. januarja, po tekmi v Trebnjem pa jo drugi januarski konec tedna čaka še nastop na mednarodnem turnirju v Parizu. V polfinalu se bodo izbranci Uroša Zormana pomerili z Islandijo, na drugi tekmi turnirja pa z gostiteljico Francijo ali Avstrijo. Selektor bo seznam reprezentantov in podrobnejši načrt priprav razkril na novinarski konferenci v četrtek.

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila že petnajstič v zgodovini. V uvodnem krogu se bo v petek, 16. januarja, v Oslu pomerila s Črno goro, nato pa jo na isti lokaciji – z vmesnim dnevom premora – čakata še obračuna s Švico in Ferskimi otoki.

V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v Malmöju na Švedskem, se bosta uvrstili najboljši ekipi skupine D. Finalni del prvenstva bo med 30. januarjem in 1. februarjem gostil Herning na Danskem.