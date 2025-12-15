Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
15.11

30 minut

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 15.11

30 minut

Slovenske rokometaše januarja čaka evropsko prvenstvo

Slovenci bodo priprave začeli prvi dan leta 2026, edino domačo tekmo bodo igrali na Dolenjskem

Avtor:
Pe. M.

slovenska rokometna reprezentanca | Slovenci bodo priprave na evropsko prvenstvo začeli 1. januarja, 6. januarja pa bodo v Trebnjem odigrali edino domačo pripravljalno tekmo na evropsko prvenstvo. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci bodo priprave na evropsko prvenstvo začeli 1. januarja, 6. januarja pa bodo v Trebnjem odigrali edino domačo pripravljalno tekmo na evropsko prvenstvo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko moško rokometno reprezentanco v drugi polovici januarja v Skandinaviji čaka nastop na evropskem prvenstvu. Priprave bo začela takoj po novem letu, edino domačo pripravljalno tekmo pa odigrala v torek, 6. januarja, ob 18. uri v prenovljeni športni dvorani OŠ Trebnje. Tekmec bo polfinalist zadnjega azijskega prvenstva in udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva Kuvajt, so sporočili z RZS.

Reprezentanca bo priprave začela 1. januarja, po tekmi v Trebnjem pa jo drugi januarski konec tedna čaka še nastop na mednarodnem turnirju v Parizu. V polfinalu se bodo izbranci Uroša Zormana pomerili z Islandijo, na drugi tekmi turnirja pa z gostiteljico Francijo ali Avstrijo. Selektor bo seznam reprezentantov in podrobnejši načrt priprav razkril na novinarski konferenci v četrtek.

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila že petnajstič v zgodovini. V uvodnem krogu se bo v petek, 16. januarja, v Oslu pomerila s Črno goro, nato pa jo na isti lokaciji – z vmesnim dnevom premora – čakata še obračuna s Švico in Ferskimi otoki.

V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v Malmöju na Švedskem, se bosta uvrstili najboljši ekipi skupine D. Finalni del prvenstva bo med 30. januarjem in 1. februarjem gostil Herning na Danskem.

