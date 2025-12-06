Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
6. 12. 2025,
19.48

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 11. dan

Na SP znane vse četrtfinalistke

francoska ženska rokometna reprezentanca

Foto: Guliverimage

Na letošnjem ženskem rokometnem svetovnem prvenstvu na Nizozemskem in v Nemčiji so že znane vse četrtfinalistke. Med najboljših osem so se uvrstile vse favorizirane reprezentance, dvoboji na izpadanje pa se pričnejo 9. decembra.

Po nepopolnih tekmah zadnjega kroga v glavnem delu tekmovanja sta iz skupine 1 napredovali Danska in Madžarska, iz skupine 2 Nemčija in Črna gora, iz skupine 3 Francija in Nizozemska, iz skupine 4 pa Norveška in Brazilija.

Pari četrtfinala bodo znani po nedeljskih in ponedeljkovih zadnjih tekmah v skupinah 1, 3 in 4.

Četrtfinale tekme bodo 9. in 10. decembra v Dortmundu in Rotterdamu, vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter za prvo in tretje mesto (14. december), pa bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

V glavnem delu tekmovanja se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 11. dan:

Sobota, 6. december:

Lestvica:

