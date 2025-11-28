Svetovno prvenstvo začenjajo tudi branilke naslova

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske, ki poteka na Nizozemskem in v Nemčiji, bodo prvič na delu tudi branilke naslova Francozinje. Prvenstvo odpirajo proti Tunizijkam. Prvo tekmo bodo odigrale tudi sogostiteljice Nizozemke, medtem ko bodo Nemke lovile drugo zmago.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 3. dan:

Petek, 28. november:

Lestvica:

