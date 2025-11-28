Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
28. 11. 2025,
7.47

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rokomet svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025

Petek, 28. 11. 2025, 7.47

2 minuti

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 3. dan

Svetovno prvenstvo začenjajo tudi branilke naslova

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
francoska ženska rokometna reprezentanca | Francozinje branjenje naslova začenjajo proti Tunizijkam. | Foto Guliverimage

Francozinje branjenje naslova začenjajo proti Tunizijkam.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske, ki poteka na Nizozemskem in v Nemčiji, bodo prvič na delu tudi branilke naslova Francozinje. Prvenstvo odpirajo proti Tunizijkam. Prvo tekmo bodo odigrale tudi sogostiteljice Nizozemke, medtem ko bodo Nemke lovile drugo zmago.

norveška rokometna reprezentanca
Sportal Aktualne podprvakinje začele z zanesljivo zmago

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 3. dan:

Petek, 28. november:

Lestvica:

Preberite še:

Finale SP v rokometu za ženske: Francija
Sportal Za začetek SP visoke zmage Nemk, Srbkinj in Špank, Slovenk na turnirju ni
rokomet svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.