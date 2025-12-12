Malcolm Wilson. Foto: M-Sport Britansko podjetje M-Sport, ki ga je ustanovil in razvil Malcolm Wilson, je že od samega začetka neposredno povezano s Fordom. Sodelovanje so začeli že davnega leta 1997 in od takrat spisali številne izjemne zgodbe. Vrhunec sta bila naslova svetovnih prvakov v reliju s Sebastienom Ogierjem, prav tako tudi naslov svetovnega prvaka med proizvajalci.

Ford že več let pri M-Sportu pomaga le kot tehnični partner, zato Britanci tudi težko ohranjajo svojo konkurenčnost v svetovnem prvenstvu. Njihov dirkalnik je puma rally1, s katerim bodo začeli tudi sezono 2026.

Foto: Gregor Pavšič

Ker leto 2027 prinaša začetek novih tehničnih pravil in bo zahtevalo pripravo novih dirkaških paketov, je sodelovanje med M-Sportom in Fordom morda pred zaključkom po natanko 30 letih. Pri M-Sportu so že pojasnili, da bo razvoj novega dirkalnika brez podpore proizvajalca zelo težko izpeljati. Tako so se pred novo sezono pojavili namigi, da M-Sport pospešeno išče novega partnerja. Med osrednjimi kandidati naj bi bil kitajski Lynk&Co, ki je del družbe Geely in si želi v Evropi močno povečati svojo tržno prisotnost.

Uradnih potrditev za zdaj še ni, morebitno partnerstvo s kitajsko znamko pa bi bila tudi pomembna novost za svetovno reli prvenstvo. Trenutno sta kot prava proizvajalca prisotna le Toyota in Hyundai, Ford pa torej prek M-Sporta le posredno.

Preboj znamke prek svetovnega relija se je v preteklosti že pokazal za učinkovitega. Tako se je v začetku devetdesetih let z britanskim Prodrivom povezal japonski Subaru, ki pred uspehi v reliju vsaj v Evropi ni imel večje prepoznavnosti in ugleda. Podobno zgodbo je v preteklosti spisala tudi Lancia.

