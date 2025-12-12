Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
12. 12. 2025,
6.42

Osveženo pred

8 minut

Lynk&Co M-Sport svetovno prvenstvo reli

Petek, 12. 12. 2025, 6.42

8 minut

Svetovno prvenstvo v reliju

Konec sodelovanja med M-Sportom in Fordom? Na pragu so očitno Kitajci.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

M-Sportov trenutni dirkalnik za svetovni reli je puma rally1.

M-Sportov trenutni dirkalnik za svetovni reli je puma rally1.

Foto: Red Bull

Se obeta prvi vstop kitajske avtomobilske znamke v svetovno prvenstvo v reliju?

Malcolm Wilson. | Foto: M-Sport Malcolm Wilson. Foto: M-Sport Britansko podjetje M-Sport, ki ga je ustanovil in razvil Malcolm Wilson, je že od samega začetka neposredno povezano s Fordom. Sodelovanje so začeli že davnega leta 1997 in od takrat spisali številne izjemne zgodbe. Vrhunec sta bila naslova svetovnih prvakov v reliju s Sebastienom Ogierjem, prav tako tudi naslov svetovnega prvaka med proizvajalci. 

Ford že več let pri M-Sportu pomaga le kot tehnični partner, zato Britanci tudi težko ohranjajo svojo konkurenčnost v svetovnem prvenstvu. Njihov dirkalnik je puma rally1, s katerim bodo začeli tudi sezono 2026.

Lynk&Co 02 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Namesto Forda kot partnerji prvič Kitajci?

Ker leto 2027 prinaša začetek novih tehničnih pravil in bo zahtevalo pripravo novih dirkaških paketov, je sodelovanje med M-Sportom in Fordom morda pred zaključkom po natanko 30 letih. Pri M-Sportu so že pojasnili, da bo razvoj novega dirkalnika brez podpore proizvajalca zelo težko izpeljati. Tako so se pred novo sezono pojavili namigi, da M-Sport pospešeno išče novega partnerja. Med osrednjimi kandidati naj bi bil kitajski Lynk&Co, ki je del družbe Geely in si želi v Evropi močno povečati svojo tržno prisotnost. 

Uradnih potrditev za zdaj še ni, morebitno partnerstvo s kitajsko znamko pa bi bila tudi pomembna novost za svetovno reli prvenstvo. Trenutno sta kot prava proizvajalca prisotna le Toyota in Hyundai, Ford pa torej prek M-Sporta le posredno. 

Preboj znamke prek svetovnega relija se je v preteklosti že pokazal za učinkovitega. Tako se je v začetku devetdesetih let z britanskim Prodrivom povezal japonski Subaru, ki pred uspehi v reliju vsaj v Evropi ni imel večje prepoznavnosti in ugleda. Podobno zgodbo je v preteklosti spisala tudi Lancia.
 

Lynk&Co M-Sport svetovno prvenstvo reli
