Pe. M.

Četrtek,
1. 1. 2026,
12.42

12 minut

Liga ICE, 1. januar

Liga ICE, 1. januar

Ni počitka, Olimpija na prvi dan novega leta v avstrijski prestolnici

Pe. M.

Olimpija gostuje na Dunaju.

Olimpija gostuje na Dunaju.

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija na prvi dan novega leta tradicionalno ne bodo počivali. 2026 bodo odprli na dvoboju prestolničarjev na Dunaju, kjer bodo po zmagah nad Fehervarjem in Celovcem lovili tretjo zaporedno zmago. Ta jim zagotavlja obstanek na tretjem mestu, medtem ko bi ob porazu lahko zdrsnili po lestvici, saj so le točko za zmaji Salzburžani in člani Bolzana. Dunaj trenutno zaseda 11. mesto.

HK Olimpija, Lukaš Horak
Sportal Lukaš Horak po zmagovitem zaključku leta: Kot bi igrali končnico

Olimpija bo po večerni tekmi znova dejavna v soboto, ko bo v derbiju večera gostila Gradec, v ponedeljek pa v Tivoli prihaja Ferencvaroš.

Današnji derbi bo v Celovcu, kjer bo gostoval Bolzano, Gradec gosti Ferencvaroš, Pustertal bo palice prekrižal s Pioneers Vorarlberg, Salzburžani bodo nabiranje točk poskušali nadaljevati proti Linzu, Beljak pa pričakuje Innsbruck.

ICEHL, 1. januar:

Lestvica:

Vienna Capitals hokej IceHL HK Olimpija
