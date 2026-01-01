Ni počitka, Olimpija na prvi dan novega leta v avstrijski prestolnici

Hokejisti HK Olimpija na prvi dan novega leta tradicionalno ne bodo počivali. 2026 bodo odprli na dvoboju prestolničarjev na Dunaju, kjer bodo po zmagah nad Fehervarjem in Celovcem lovili tretjo zaporedno zmago. Ta jim zagotavlja obstanek na tretjem mestu, medtem ko bi ob porazu lahko zdrsnili po lestvici, saj so le točko za zmaji Salzburžani in člani Bolzana. Dunaj trenutno zaseda 11. mesto.

Olimpija bo po večerni tekmi znova dejavna v soboto, ko bo v derbiju večera gostila Gradec, v ponedeljek pa v Tivoli prihaja Ferencvaroš.

Današnji derbi bo v Celovcu, kjer bo gostoval Bolzano, Gradec gosti Ferencvaroš, Pustertal bo palice prekrižal s Pioneers Vorarlberg, Salzburžani bodo nabiranje točk poskušali nadaljevati proti Linzu, Beljak pa pričakuje Innsbruck.

ICEHL, 1. januar:

Lestvica:

