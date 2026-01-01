Kanadčani mislijo resno: to je njihova hokejska ekipa za olimpijsko zlato 2026

Kanada je v sredo predstavila hokejsko reprezentanco, ki bo na olimpijskih igrah čez dober mesec dni v Milanu napadala olimpijsko zlato kolajno. V ekipi so vsi največji zvezdniki lige NHL in vse, kar bo manj od končne zmage, bo za Kanado razočaranje.

Kanada je februarja lani dobila turnir 4 Nations Face-Off, na katerem so sodelovale še ZDA, Finska in Švedska. Na spisku za OI je ostalo kar 19 igralcev iz takratne ekipe, ki se bodo na OI v predtekmovanju pomerili s Češko, Švico in Francijo.

Novinci so 19-letni Macklin Celebrinis (San Jose Sharks), ki igral drugo sezono v ligi NHL, napadalci Bo Horvat (New York Islanders), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), Tom Wilson (Washington Capitals), ter vratarja Darcy Kuemper, klubski kolega Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, in Logan Thompson (Washington Capitals).

"Prepričani smo, da je to najboljša ekipa, ki smo jo lahko sestavili," je novinarjem dejal direktor reprezentance Doug Armstrong.

Že junija so si mesto na OI zagotovili Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), ki se bori za tretje olimpijsko zlato, Connor McDavid (Edmonton Oilers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Sam Reinhart (Florida Panthers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning) in Cale Makar (Colorado Avalance).

Na zadnji dan starega leta pa so Kanadčani razkrili še ostalih 19 imen, na seznamu pa je še drugi soigralec Anžeta Kopitarja branilec Drew Doughty, ki se je skupaj s Crosbyjem veselil olimpijskega zlata v Vancouvru 2010 in Sočiju 2014, ko so na igrah zadnjič nastopili hokejisti iz lige NHL.

Seznam kanadske reprezentance:

- vratarji: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings), Logan Thompson (Washington Capitals);

- branilci: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Thomas Harley (Dallas Stars), Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche);

- napadalci: Mackin Celebrini (San Jose Sharks), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Bo Horvat (New York Islanders), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Florida Panthers), Mitch Marner (Vegas Golden Knights), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), Tom Wilson (Washington Capitals).

Preberite še: