Po izidu globoko osebne in mestoma pretresljive avtobiografije nekdanje umetnostne drsalke Gabrielle Papadakis so se pri ameriški televizijski mreži NBC odločili, da jo umaknejo iz komentatorske ekipe za prihodnje olimpijske igre v Milanu in Cortini. Razlog? Morebitna pristranskost, saj bo na ledu nastopil tudi njen nekdanji drsalni partner Guillaume Cizeron, ki ga je Papadakis v knjigi prikazala v precej negativni luči.

V avtobiografiji z naslovom So as Not to Disappear (Da ne izginem) je nekdanja olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju med plesnimi pari Gabrielle Papadakis odkrito in brez olepševanja opisala svoje življenje, kariero in dolgoletno partnerstvo na ledu z Guillaumeom Cizeronom. Nekdanjega partnerja je opisala kot narcisa, ki je vedno želel imeti zadnjo besedo in v odnosu igrati glavno vlogo.

Foto: Guliverimage

Zapisala je, da jo je na neki točki misel, da bi se znašla sama z njim, navdajala s strahom. Opisala ga je kot "nadzorujočega" in "zahtevnega" partnerja ter izrazila občutek, da je bila včasih "pod njegovim nadzorom". "Dokler sem sprejemala stransko, podrejeno vlogo in je bil Guillaume vodja, je šlo vse dobro," je povedala. "Težave so se začele, ko sem želela biti v tem odnosu enakovredna."

Splav pred očmi svetovne javnosti



V enem najbolj tragičnih poglavij razkriva, da je tik pred svetovnim prvenstvom leta 2019 prekinila nosečnost. "Test sem opravila na stranišču na drsališču, med dvema treningoma. Ko sem videla rezultat, sem se sesedla na tla in zajokala. Nisem vedela, kaj naj naredim. Šla sem do strokovnega štaba, do trenerke Marie-France (Dubreuil) in ji povedala vse, saj nisem mogla zadržati čustev. Vprašala me je, ali želim obdržati otroka. Odgovorila sem, da to ni v mojih načrtih, želela sem iti na svetovno prvenstvo in na olimpijske igre." Dodala je, da se je odločila za prekinitev nosečnosti. Tableta je začela delovati šele med podelitvijo medalj na SP v Saitami, krvavitev pa se je razmahnila naslednji dan med gala nastopi. "Splav sem doživela na ledu, pred očmi vsega sveta, med neposrednim prenosom. In nihče ni ničesar posumil," je zapisala.



V enem od poglavij je spregovorila tudi o največjih konkurentih, kanadskem paru Tessi Virtue in Scottu Moirju, in priznala, da si je na olimpijskih igrah v Pjongčangu želela, da bi storila napako in ostala brez zlata. To se ni zgodilo. Kanadčana sta z eno najlepših predstav na ledu osvojila še drugo olimpijsko zlato.

Cizeron, ki je s svojo novo drsalno partnerko Laurence Fournier Beaudry, Kanadčanko, ki je pridobila francosko državljanstvo in lahko tekmuje za Francijo, pravkar postal evropski prvak v plesnih parih, je očitke ostro zavrnil, knjigo pa označil za umazano kampanjo proti njegovemu imenu in zadevo predal odvetniku.

Odločno so se odzvali tudi pri televizijski hiši NBC. Priznali so sicer, da ima Papadakis vso pravico povedati svojo zgodbo, a hkrati menijo, da je knjiga ustvarila okoliščine, v katerih ni bilo več mogoče ohraniti zaupanja občinstva in videza nepristranskosti.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Odločitev je nekdanjo drsalko močno prizadela, še posebej zato, ker je pred kratkim kot strokovna sodelavka komentirala državno prvenstvo ZDA v umetnostnem drsanju in verjela, da s tem začenja svojo drugo kariero, v kateri bi lahko bila prav tako uspešna kot v prvi.

Drsalni plesni par Papadakis–Cizeron je skupaj drsal od otroštva. Profesionalno sta se razšla leta 2024, potem ko sta dosegla serijo izjemnih uspehov, med drugim naslov olimpijskih prvakov leta 2022 v Pekingu, srebro leta 2018 v Pjongčangu ter več naslovov svetovnih in evropskih prvakov.

