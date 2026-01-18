Skoraj leto dni po nesrečnem padcu, ki se je zgodil 3. aprila v dolini Val di Fassa, je italijanska smučarka Federica Brignone vse bližje vrnitvi v karavano alpskega smučanja. Smučarka iz La Salle je na seznamu za veleslalom, ki bo v torek na progi Erta v Kronplatzu, o nastopu pa se bo odločila po torkovem dopoldanskem treningu.

Federica Brignone, skupna zmagovalka svetovnega pokala v prejšnji sezoni, je 3. aprila utrpela dvojni zlom leve golenice in mečnice. Svetovna prvakinja v veleslalomu letos in dobitnica srebrne olimpijske medalje v tej disciplini leta 2022 se je prvič po poškodbi konec novembra vrnila na smuči, zdaj pa je vse bližje tudi vrnitvi na veliki oder. Kot poročajo italijanski mediji, bi se to lahko zgodilo že na torkovi veleslalomski tekmi oziroma natanko 292 dni po padcu na tekmi italijanskega državnega prvenstva.

Brignone bo sicer tudi ena od štirih italijanskih zastavonoš na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger Milano Cortina 2026, kjer pa ne želi le sodelovati, temveč tudi poseči po visokih mestih.

Vse bolj optimistična tudi Vlhova

Nastopa na olimpijskih igrah pa še ni prečrtala niti slovaška smučarka Petra Vlhova, ki dve leti po hudi poškodbi kolena nadaljuje težavno vrnitev na sneg. "Morda se sliši nekoliko noro, glede na to, kako malo časa je do olimpijskih iger. Vendar sem se odločila, da se bom bojevala za možnost sodelovanja," je Vlhova pojasnila na družbenih omrežjih. Slovaška smučarka je izjavila, da se bo dokončno odločila o tekmovanju 48 ur pred olimpijskim slalomom 18. februarja.

Zdravljenje natrgane križne vezi v desnem kolenu zaradi težav s hrustancem ni napredovalo po pričakovanjih. Marca 2025 je morala Vlhova na še eno operacijo. "Nisem imela več življenja. Nisem mogla storiti ničesar, ne hoditi, ne kolesariti, ne smučati," je povedala takrat. Razmere so bile tudi psihično zelo stresne, zdaj pa je Slovakinja veliko bolj optimistična, saj so njenim željam in načrtom prikimali tudi pri zdravniški službi.

