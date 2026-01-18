Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
18. 1. 2026,
18.00

Osveženo pred

1 ura, 46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Španiji Dirka po Španiji Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič

Nedelja, 18. 1. 2026, 18.00

1 ura, 46 minut

Roglič želi na Vuelti ob sebi nekdanjega pomočnika van der Poela

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Primož Roglič Vuelta 2021 | Primož Roglič si je zaželel, da bi ga na Vuelti spremljal nekdanji pomočnik Mathieuja van der Poela. | Foto Guliverimage

Primož Roglič si je zaželel, da bi ga na Vuelti spremljal nekdanji pomočnik Mathieuja van der Poela.

Foto: Guliverimage

Čeprav Primož Roglič po prihodu Remca Evenepoela in vse večji vlogi Floriana Lipowitza ni več prva violina ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, ima slovenski šampin v moštvu rdečih bikov še vedno izjemen vpliv. To velja tudi pri sestavi ekipe, ki ga bo spremljala na eni najpomembnejših misij sezone – Dirki po Španiji, kjer bo lovil že rekordno peto skupno zmago.

Primož Roglič bo sezono 2026 začel na italijanskih cestah. 9. marca ga čaka etapna dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, sledile bodo dirke po Baskiji, Romandiji in Švici, vrhunec pa bo predstav­ljala njegova paradna dirka, španska Vuelta. 36-letni Zasavec bi rad postal prvi kolesar s petimi skupnimi zmagami na španski tritedenski preizkušnji.

Kakšna bo spremljevalna zasedba, uradno ni znano, obstajajo pa konkretni namigi, da bo v Rogličevi zasedbi tudi nova okrepitev nemškega moštva, Gianni Vermeersch. 33-letni Belgijec se je k Red Bullu preselil iz Alpecin–Deceunincka, kjer je bil eden ključnih pomočnikov Mathieuja van der Poela.

Luka Mezgec
Sportal Luka Mezgec: To je moja zadnja sezona in zadnjo dirko bi rad odpeljal v Sloveniji
Tadej Pogačar Strade Biaqche
Sportal Kje bodo kolesarsko sezono 2026 začeli Slovenci v ekipah svetovne serije?

Gianni Vermeersch je velik ljubitelj ciklokrosa in dirk na makadamu. Je tudi svetovni prvak iz leta 2022 v tej disciplini. | Foto: Guliverimage Gianni Vermeersch je velik ljubitelj ciklokrosa in dirk na makadamu. Je tudi svetovni prvak iz leta 2022 v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Vermeersch – okrepitev za klasike in Rogličeva želja za Vuelto

Vermeerscha so v ekipo Bore pripeljali predvsem kot človeka za tlak­ovane klasike. Njegove izkušnje, konstantni rezultati in sposobnost branja dirke so lastnosti, ki jih ekipa želi izkoristiti tudi na drugih preizkušnjah. Kot poroča belgijska Sporza, je Roglič že v prvih tednih skupnih priprav opazil Vermeerschovo vrednost, celo do te mere, da je izrecno zahteval, da je Belgijec del ekipe, ki ga bo spremljala na Vuelti. 

Gianni Vermeersch na pripravah na Majorki decembra lani. Zaradi pravil Mednarodne kolesarske zveze je še v dresu prejšnje ekipe. | Foto: Guliverimage Gianni Vermeersch na pripravah na Majorki decembra lani. Zaradi pravil Mednarodne kolesarske zveze je še v dresu prejšnje ekipe. Foto: Guliverimage

Kot je razkril športni direktor Sven Vanthourenhout, je Roglič zanimanje za Belgijca pokazal že na pripravah novembra lani: "Roglič je nenadoma dvignil roko in rekel, da mali Vermeersch ni nepomemben. Vemo, kakšen je, vemo, da lahko pomaga ustvariti dobro ekipno dinamiko. V tem pogledu bo izjemno koristen."

Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Šef ekipe Emirates presenetil: Tadej bi Primoža že 2019 lahko premagal na Vuelti

Vanthourenhout je še dodal, da Vermeersch v ekipo ni prišel kot številka, temveč kot pomemben člen s specifično vlogo. "Vermeersch bo ključni igralec v tej zgodbi. Kar je počel pri Alpecinu, je bilo vrhunsko. Zdaj ga moramo le prepričati, da bo to ponovil tudi pri nas."

Vermeersch je v zadnjih letih postal eden najzanesljivejših kolesarjev na tlakovanih klasikah, velik del kariere pa je bil desna roka van der Poela. Tudi v novi ekipi je hitro pridobil spoštovanje. "V ekipi je že zelo cenjen. Njegova prisotnost nikoli ne ostane neopažena. Prispeva lahko pri stvareh, kot je 'branje' vetra, kar bo spomladi izjemno pomembno," je ocenil Vanthourenhout.

Preberite še:

Lorenzo Finn
Sportal Kolesarski odrešenik, ki so ga Italijani dolgo čakali?
Finn Fisher-Black Tadej Pogačar
Sportal Dirkal je s Pogačarjem, Rogličem in Vingegaardom. Kaj ga je najbolj presenetilo?

Dirka po Španiji Dirka po Španiji Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.