Čeprav Primož Roglič po prihodu Remca Evenepoela in vse večji vlogi Floriana Lipowitza ni več prva violina ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, ima slovenski šampin v moštvu rdečih bikov še vedno izjemen vpliv. To velja tudi pri sestavi ekipe, ki ga bo spremljala na eni najpomembnejših misij sezone – Dirki po Španiji, kjer bo lovil že rekordno peto skupno zmago.

Primož Roglič bo sezono 2026 začel na italijanskih cestah. 9. marca ga čaka etapna dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, sledile bodo dirke po Baskiji, Romandiji in Švici, vrhunec pa bo predstav­ljala njegova paradna dirka, španska Vuelta. 36-letni Zasavec bi rad postal prvi kolesar s petimi skupnimi zmagami na španski tritedenski preizkušnji.

Kakšna bo spremljevalna zasedba, uradno ni znano, obstajajo pa konkretni namigi, da bo v Rogličevi zasedbi tudi nova okrepitev nemškega moštva, Gianni Vermeersch. 33-letni Belgijec se je k Red Bullu preselil iz Alpecin–Deceunincka, kjer je bil eden ključnih pomočnikov Mathieuja van der Poela.

Gianni Vermeersch je velik ljubitelj ciklokrosa in dirk na makadamu. Je tudi svetovni prvak iz leta 2022 v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Vermeersch – okrepitev za klasike in Rogličeva želja za Vuelto

Vermeerscha so v ekipo Bore pripeljali predvsem kot človeka za tlak­ovane klasike. Njegove izkušnje, konstantni rezultati in sposobnost branja dirke so lastnosti, ki jih ekipa želi izkoristiti tudi na drugih preizkušnjah. Kot poroča belgijska Sporza, je Roglič že v prvih tednih skupnih priprav opazil Vermeerschovo vrednost, celo do te mere, da je izrecno zahteval, da je Belgijec del ekipe, ki ga bo spremljala na Vuelti.

Gianni Vermeersch na pripravah na Majorki decembra lani. Zaradi pravil Mednarodne kolesarske zveze je še v dresu prejšnje ekipe. Foto: Guliverimage

Kot je razkril športni direktor Sven Vanthourenhout, je Roglič zanimanje za Belgijca pokazal že na pripravah novembra lani: "Roglič je nenadoma dvignil roko in rekel, da mali Vermeersch ni nepomemben. Vemo, kakšen je, vemo, da lahko pomaga ustvariti dobro ekipno dinamiko. V tem pogledu bo izjemno koristen."

Vanthourenhout je še dodal, da Vermeersch v ekipo ni prišel kot številka, temveč kot pomemben člen s specifično vlogo. "Vermeersch bo ključni igralec v tej zgodbi. Kar je počel pri Alpecinu, je bilo vrhunsko. Zdaj ga moramo le prepričati, da bo to ponovil tudi pri nas."

Vermeersch je v zadnjih letih postal eden najzanesljivejših kolesarjev na tlakovanih klasikah, velik del kariere pa je bil desna roka van der Poela. Tudi v novi ekipi je hitro pridobil spoštovanje. "V ekipi je že zelo cenjen. Njegova prisotnost nikoli ne ostane neopažena. Prispeva lahko pri stvareh, kot je 'branje' vetra, kar bo spomladi izjemno pomembno," je ocenil Vanthourenhout.

