OKS imenoval prvih 25 članov reprezentance za OI v Italiji

Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na današnji seji imenoval prvih 25 reprezentantov za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano - Cortina 2026 ter potrdil še 13 kvot. Igre bodo med 6. in 22. februarjem, v reprezentanci bo predvidoma skupno 38 tekmovalcev, kvalifikacijsko obdobje se bo zaključilo 18. januarja.

IO je pooblastil vodjo reprezentance, Blaža Perka, da po zaključenem kvalifikacijskem obdobju izvede dopolnitve pri sestavi reprezentance. Ekipa bo nastopila v šestih panogah, v alpskem smučanju, biatlonu, deskanju na snegu, nordijski kombinaciji, smučarskih skokih in smučarskih tekih. Skupaj bo reprezentanca s trenerji, zdravstvenim in drugim podpornim osebjem štela okrog sto članov.

"Kvote, ki jih v kvalifikacijskem obdobju osvojijo športniki, so sicer vezane na državo in ne na posameznike. Cilj olimpijske reprezentance Slovenije je doseči najboljše možne rezultate. V našem interesu je tudi, da vse kvote, ki jih imamo na voljo, zapolnimo," je dejal Perko.

Na ta način bodo najboljšim športnicam in športnikom zagotovili najbolj optimalne pogoje nastopa. "Hkrati bomo dali priložnost tistim, ki bodo izpolnjevali pogoje skladno s pravili mednarodnih zvez. Te je potrdil Mednarodni olimpijski komite, izpolnjevati pa morajo tudi kriterije OKS," je dodal Perko, ki je tudi direktor sektorja za šport OKS.

Celotna olimpijska reprezentanca Slovenije bo znana do 20. januarja, obljubljajo v OKS.

Foto: OKS