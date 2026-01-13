Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Torek,
13. 1. 2026,
15.29

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Blaž Perko Olimpijski komite Slovenije zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Torek, 13. 1. 2026, 15.29

26 minut

Slovenska olimpijska reprezentanca

OKS imenoval prvih 25 članov reprezentance za OI v Italiji

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
OKS, Blaž Perko | "V našem interesu je, da vse kvote, ki jih imamo na voljo, zapolnimo," pravi vodja slovenske olimpijske reprezentance Blaž Perko. | Foto Filip Barbalić

"V našem interesu je, da vse kvote, ki jih imamo na voljo, zapolnimo," pravi vodja slovenske olimpijske reprezentance Blaž Perko.

Foto: Filip Barbalić

Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na današnji seji imenoval prvih 25 reprezentantov za nastop na zimskih olimpijskih igrah Milano - Cortina 2026 ter potrdil še 13 kvot. Igre bodo med 6. in 22. februarjem, v reprezentanci bo predvidoma skupno 38 tekmovalcev, kvalifikacijsko obdobje se bo zaključilo 18. januarja.

IO je pooblastil vodjo reprezentance, Blaža Perka, da po zaključenem kvalifikacijskem obdobju izvede dopolnitve pri sestavi reprezentance. Ekipa bo nastopila v šestih panogah, v alpskem smučanju, biatlonu, deskanju na snegu, nordijski kombinaciji, smučarskih skokih in smučarskih tekih. Skupaj bo reprezentanca s trenerji, zdravstvenim in drugim podpornim osebjem štela okrog sto članov.

"Kvote, ki jih v kvalifikacijskem obdobju osvojijo športniki, so sicer vezane na državo in ne na posameznike. Cilj olimpijske reprezentance Slovenije je doseči najboljše možne rezultate. V našem interesu je tudi, da vse kvote, ki jih imamo na voljo, zapolnimo," je dejal Perko.

Na ta način bodo najboljšim športnicam in športnikom zagotovili najbolj optimalne pogoje nastopa. "Hkrati bomo dali priložnost tistim, ki bodo izpolnjevali pogoje skladno s pravili mednarodnih zvez. Te je potrdil Mednarodni olimpijski komite, izpolnjevati pa morajo tudi kriterije OKS," je dodal Perko, ki je tudi direktor sektorja za šport OKS.

Celotna olimpijska reprezentanca Slovenije bo znana do 20. januarja, obljubljajo v OKS.

OKS, slovenska olimpijska reprezentanca | Foto: OKS Foto: OKS

Slovenska olimpijska reprezentanca (prvih 25 članov): 

- alpsko smučanje: Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Miha Hrobat, Žan Kranjec

- biatlon: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar

- deskanje na snegu: Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak

- nordijska kombinacija: Vid Vrhovnik

- smučarski skoki: Nika Prevc, Nika Vodan, Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc

- smučarski teki: Anja Mandeljc, Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern.

varnostnik
Sportal Umrl varnostnik na ZOI, zadevo preiskujejo
Milano Cortina ZOI 2026
Sportal Pred OI nekje cene poskočile za skoraj 500 odstotkov
zlata žoga, Andrea Bocelli
Sportal Novo zvezdniško ime na otvoritveni slovesnosti
olimpijske igre Cortina
Sportal Mok zavrnil možnost izključitve ZDA z ZOI 2026
Santagiulia Milano, olimpijska hokejska dvorana
Sportal Predsednik IIHF: Na OI bodo igralci NHL
 
Blaž Perko Olimpijski komite Slovenije zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.