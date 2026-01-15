EKSKLUZIVNO: Kaj se bo v 2026 dogajalo na trgu rabljenih vozil in odločilni trendi

Analiza podatkov ob koncu leta 2025 razkriva zanimive premike pri vodilnih znamkah, ki nakazujejo najnovejše trende za leto 2026. Je vredno počakati ali vozilo kupiti zdaj?

Rabljena vozila v 2026: stabilnost znamk in premišljeni kupci

Vstop v leto 2026 na slovenskem trgu rabljenih vozil zaznamujejo jasni in vse bolj stalni trendi. Kupci so postali bistveno bolj preudarni, vse pogosteje se odločajo za preverjeno kakovost, dolgoročno zanesljivost in prepoznavnost znamke. Zvestoba uveljavljenim proizvajalcem, kot so Volkswagen, Audi, Škoda, BMW in Mercedes‑Benz, ostaja visoka in še naprej oblikuje razmerja moči na trgu.

Podatki ob koncu leta 2025 kažejo, da ravno te znamke ohranjajo vodilne položaje med rabljenimi vozili, ki so bila prvič registrirana v Sloveniji. Kljub izzivom avtomobilskega trga in večji previdnosti potrošnikov povpraševanje po preverjenih modelih ne pojenja. Kakšno je dejansko stanje? Slovenski kupci vse pogosteje posegajo po rabljenih vozilih z znano (preverljivo) zgodovino, jasnim poreklom in dodatnimi jamstvi ali garancijami, ki zmanjšujejo tveganje in povečujejo zaupanje pri nakupu.

V ospredje stopajo certificirani programi slovenskih trgovcev rabljenih vozil, ki ponujajo zaščito z jamstvi, ugodne pakete financiranja ter kakovostno servisiranje po nakupu. Prav ta kombinacija varnosti, predvidljivih stroškov in zaupanja v trgovca postaja eden ključnih dejavnikov, ki bo tudi v letu 2026 krojil trg rabljenih vozil.

Katere znamke so najbolj priljubljene pri uvozu rabljenih vozil?

V Sloveniji najbolj priljubljena znamka Volkswagen vodi z 7.112 prvimi registracijami rabljenih vozil. V premium segmentu znamke BMW, Audi, Mercedes-Benz ostajajo med najbolj iskanimi na trgu pri uvozu vozil. Tudi znamka Škoda ostaja stabilna izbira z 2.933 primerki v letu 2025.

Tabela: prve registracije rabljenih vozil v Sloveniji (uvoz), januar–december 2025

Foto: Porsche Inter Auto

Zakaj postajajo rabljena vozila zanimivejša izbira?

V letu 2026 se pričakuje nadaljevanje trenda, da se kupci zaradi relativno visokih cen novih vozil vse pogosteje obračajo k rabljenim avtomobilom. Ključni dejavniki, ki bodo krojili trg v tem letu, so:

Rast povpraševanja po preverjeni kakovosti: kupci ne iščejo več zgolj nizke cene, temveč varnost nakupa in znano zgodovino vozila.

Vpliv cen novih vozil: razlika v ceni med novim in malo rabljenim vozilom je dosegla točko, kjer je nakup rabljenega finančno bistveno bolj smiseln.

Opaža se povečano zanimanje za hibridna in električna vozila, saj postajajo na trgu rabljenih vozil cenovno dostopnejša.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Rokom Florjancem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Kako vse večja izbira in nižje cene spreminjajo zanimanje za SUV vozila in povpraševanje po električnih vozilih?

Slovenski trg rabljenih vozil vstopa v zrelo obdobje, ko so kupci zaradi splošne gospodarske negotovosti postali bolj previdni in premišljeni, kar trgovce spodbuja k večji konkurenčnosti. Na trenutno dinamiko močno vplivajo tudi električna vozila – opazen je trend zniževanja cen rabljenim električnim vozilom in starejšim dizlom, kar povečuje njihovo dostopnost. Kljub cenovnim korekcijam pri določenih pogonih pa rabljeni športni terenci (SUV) ostajajo najbolj iskan segment, ki ohranja stabilno vrednost. To potrjujejo tudi podatki o registracijah, saj znamke, ki so močne v segmentu SUV ( VW Tiguan, VW T-Roc, Audi Q3, Audi Q5, Škoda Kodiaq, Škoda Karoq, CUPRA Formentor …) beležijo stabilne ali rastoče številke. Najpomembnejša novica za leto 2026 je, da se trg jasno preveša v korist kupcev: po letih pomanjkanja imajo slovenski vozniki zdaj na voljo bistveno večjo izbiro in s tem tudi boljša pogajalska izhodišča kot v preteklih letih.

Certifikat stanja baterije: novi standard pri rabljenih električnih vozilih

Pri rabljenih električnih vozilih postaja preverjeno stanje baterije ključni dejavnik zaupanja. Ker baterija predstavlja najdražji in tehnično najpomembnejši del električnega vozila, je za kupce izjemno pomembno, da imajo vpogled v njeno dejansko zdravstveno stanje (State of Health – SoH). Tudi slovenski trgovci bodo morali upoštevati, da v ponudbi zagotavljajo neodvisen certifikat stanja baterije, kot je na primer AVILOO baterijski certifikat pri Porsche Inter Auto, ki občutno zmanjšuje tveganje za kupca, povečujejo pa transparentnost in hkrati dvigujejo vrednost vozila na trgu. Vključitev certifikata stanja baterije v oglas trgovca v letu 2026 bi moral postati standard kakovostne ponudbe električnih rabljenih vozil. Skupina Porsche Inter Auto bo ena izmed prvih v Sloveniji, ki bo ta certifikat vključila pri vseh oglasih rabljenih vozil.

Slovenski trgovci in iskanje zaupanja? Kaj je pomembno preveriti?

Ko se kupci v poplavi ponudbe na spletnih portalih Avto.net, porscheinterauto.net, odločajo za nakup rabljenega vozila, se pogosto znajdejo pred klasično dilemo: komu zares zaupati? Nakup rabljenega avtomobila je v preteklosti pogosto veljal za "loterijo", vendar se časi spreminjajo. Sodoben kupec ne išče le avtomobila, temveč partnerja, ki bo zagotovil varnost, transparentnost in mirno vest še dolga leta po nakupu. Trgovec Porsche Inter Auto (PIA) na slovenskem trgu ne nastopa zgolj kot ponudnik z največjo zalogo vozil, temveč kot prepoznaven in zaupanja vreden partner kupcev. S svojo ponudbo sistematično uvaja najnovejše inovacije in sodobne prodajne pristope ter zagotavlja evropsko raven storitev in varnosti, s čimer pomembno prispeva k višjim standardom avtomobilske ponudbe v Sloveniji. Rabljeni Volkswagni še vedno ostajajo sinonim za kakovost, saj izkušnje lastnikov in stabilno povpraševanje, potrjujejo izjemno priljubljenost.

Razlika se začne že pri temeljih. Pri PIA se zavedajo, da se zaupanje gradi na podrobnostih, zato so uvedli brezkompromisni standard kakovosti: ker živimo v digitalni dobi, so šli še korak dlje in kot edini v Sloveniji uvedli tehnično videokontrolo vozil: YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 18 tisoč videoposnetkov.

Ta inovacija omogoča popolno transparentnost – kupci si lahko preko spleta ogledajo posnetke dejanskega stanja podvozja in tehničnih elementov, kar je prava revolucija pri nakupu na daljavo.

Da bi bila izkušnja resnično brezskrbna, ponudbo zaokrožujejo zanesljiva jamstva, kot je Porsche Jamstvom Evropa PLUS, ki krije nepričakovane stroške popravil in velja po celotni EU. Prav tako so prilagodili finančno ponudbo – z ugodnim financiranjem in enostavno možnostjo menjave ali "staro za novo", kjer lahko kupci unovčijo dodatne bonuse in tako še lažje pridejo do želenega, novejšega vozila.

Rabljena vozila: zakaj izbrati Porsche InterAuto?



Porsche Inter Auto je eden izmed vodilnih trgovcev z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche v Sloveniji. Njihova ponudba rabljenih vozil je največja v Sloveniji.



- 250-točkovni pregled

- Tehnična videokontrola vozil

- Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

- Porsche Jamstvo Evropa Plus do 24 mesecev

Pregled slovenske ponudbe rabljenih vozil

Pri aktualni ponudbi imate možnost izkoristiti dodatne prihranke do dva tisoč evorv* na izbrane modele. Ta ponudba že vključuje dodatne ugodnosti, kot so ugodnejše financiranje s prihrankom do 1.500 evrov* in dodatni prihranek do 500 evrov* ob menjavi vozila.

Foto: Porsche Inter Auto

Pred kratkim se je v Ljubljani odprli največji center rabljenih vozil v Sloveniji. Kaj to konkretno pomeni za kupce?

Gre za pomembno prelomnico na slovenskem trgu rabljenih vozil – v letu 2025 smo odprli največji center vozil v Sloveniji. Na več kot 15 tisoč kvadratnih metrih smo na enem mestu zbrali do 600 vozil različnih znamk znotraj naše skupine. To za kupce pomeni predvsem to, da nakup rabljenega vozila ni več razdrobljen proces. Ni več potrebe po obiskovanju več lokacij, primerjanju ponudb na daljavo ali ugibanju glede dejanskega stanja vozil. Kupec lahko v enem obisku primerja različne modele, opravi testne vožnje in uredi celoten nakupni proces – od financiranja do zavarovanja in menjave starega vozila. Takšna centralizacija prinaša udobje, večjo transparentnost in občutek varnosti, kar so danes ključni dejavniki pri nakupnih odločitvah.

Omenja se, da se trg rabljenih vozil stabilizira. Je glede na razmere zdaj pravi čas za nakup?

Če pogledamo gibanja na trgu, lahko rečemo, da se razmere po več letih izrazitih nihanj umirjajo. Ponudba in povpraševanje se postopoma uravnotežujeta, cene pa so za potrošnike trenutno zelo konkurenčne glede na to, kar dobijo v zameno. Pri nas kupcem dodatno nudimo različne oblike prihrankov, tudi do dva tisoč evrov ob financiranju ter posebne ugodnosti ob menjavi vozila, pod določenimi pogoji. A ključno je razmerje med ceno in kakovostjo. Danes kupci ne iščejo več zgolj najnižje cene, temveč celoten paket: preverjeno vozilo, jamstvo, jasne pogoje in dolgoročno predvidljive stroške. V tem smislu menim, da je trenutno zelo ugoden čas za nakup rabljenega vozila.

Foto: Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto (PIA) je edini trgovec v Sloveniji, ki nudi tehnično videokontrolo vozil. Kako ta rešitev vpliva na kupce?

Tehnična videokontrola rabljenih vozil je neposreden odgovor na dolgoletno težavo trga rabljenih vozil – pomanjkanje zaupanja. Kupcem omogočamo, da si že pred obiskom salona ogledajo dejansko stanje vozila, vključno s podvozjem, kar je običajno skrito očem. Tak pristop bistveno zmanjša strah pred skritimi napakami. Kupci pridejo bolje informirani in pogosto že odločeni, kar skrajša prodajni proces in izboljša uporabniško izkušnjo. Po naši izkušnji to pomeni več transparentnosti, manj presenečenj in več zadovoljstva na obeh straneh.

Oglejte si primer videopregleda: Volkswagen Sharan CL Sky 2.0 TDI BMT - TEHNIČNO STANJE

Foto: Porsche Inter Auto

Kateri modeli so trenutno najbolj iskani na trgu rabljenih vozil?

Struktura povpraševanja je relativno stabilna. Pri Audiju sta zelo iskana modela Q2 in Q3, pri znamki CUPRA izstopa CUPRA Formentor. Med družinskimi vozili še vedno prednjačita VW Tiguan in T‑Roc, pa tudi škoda octavia in kodiaq ostajata med najbolj zaželenimi modeli. Zanimivo je, da se kupci vse pogosteje odločajo za vozila z bogatejšo opremo, zmogljivejšimi motorji in preverjeno servisno zgodovino. To kaže na bolj racionalen in dolgoročen pristop k nakupu, kjer ni več prostora za impulzivne odločitve.

Cene rabljenih električnih vozil so vedno bolj dosegljive. Je nakup danes varen?

Da, nakup je varen – ob pravih pogojih. Ključno vlogo ima tu jamstvo. Pri PIA ponujamo jamstva, ki pokrivajo ključne sklope vozila, tudi pri električnih modelih, in veljajo na ravni celotne Evropske unije. S tem tveganje v veliki meri prevzamemo mi, ne kupec. Nižje cene rabljenih električnih vozil trenutno pomenijo zelo zanimivo vstopno točko v električno mobilnost. Pričakujem, da se bo zanimanje za ta segment v letu 2026 še dodatno okrepilo, zlasti ob večji ponudbi preverjenih in certificiranih vozil. In ne pozabimo, da bo vključitev certifikata stanja baterije (Aviloo ...) v oglas trgovca dodatno okrepila zaupanje v nakup e-vozil.

Kaj pa menjava starega vozila za novejšega – se danes bolj splača kot samostojna prodaja?

Za večino kupcev da. Menjava vozila po sistemu "staro za novo" pomeni bistveno manj stresa, manj administracije. Poleg realne ocenitve starega vozila, pri Porsche Inter Auto, kupec prejme tudi dodatni prihranek v obliki bona, hkrati pa se izogne oglaševanju, številnim klicem in stresu. V praksi opažamo, da kupci vse bolj cenijo enostavne, pregledne in hitre rešitve. Samostojna prodaja lahko v teoriji prinese nekoliko višjo ceno, a so za veliko ljudi čas, varnost in predvidljivost vredni več.

Foto: Porsche Inter Auto

Kakšna je danes ponudba službenih in testnih vozil pri Porsche Inter Auto – in kam gre ta segment v 2026?

Na ravni Slovenije danes ponujamo eno največjih in najbolj preglednih zalog službenih ter testnih vozil med uradnimi trgovci koncerna Volkswagen. V tem segmentu je vedno na voljo čez 200 vozil – službena in testna vozila so zelo pomemben del naše ponudbe. Gre za malo rabljena vozila, stara do 12 mesecev, do 15 tisoč kilometrov prevoženih kilometrov ter z veljavno garancijo in jamstvom) Po modelih trenutno izstopajo vozila znamke Volkswagen – trenutno 80 vozil v ponudbi (Passat Variant, T‑Roc in ID.4), vozila znamke Audi – aktualno 50 vozil v ponudbi (Audi A5, A6, Q3, Q5), vozila znamke Škoda – nad 40 vozil v ponudbi (Škoda Octavia, Enyaq, Kodiaq), vozila znamke CUPRA – pribl. 20 vozil v ponudbi (CUPRA Formentor, CUPRA Born). Ob vozilih praviloma nudimo tudi ugodnosti ob financiranju ter videopredstavitev, kar dodatno zvišuje transparentnost nakupa. V letu 2026 pričakujemo nadaljnjo rast pomena tega segmenta. Kupci postajajo vse bolj racionalni, odločilni dejavnik pa so skupni stroški lastništva. Hkrati bo naraščal delež električnih in hibridnih službenih vozil, pri katerih preverjeno stanje in jasna zgodovina predstavljata prednost pred klasičnim nakupom novega vozila.

Povsem nov center Porsche Inter Auto – velika pridobitev v Sloveniji

Največji center z rabljenimi vozili v Sloveniji: Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche. Na Bravničarjevi 13 vas čaka največja izbira preverjenih rabljenih vozil. Vsako vozilo ima preverjeno zgodovino, certificirane programe kakovosti in možnost videopredogleda. Ob odprtju so pripravili posebne ugodnosti za izbrana vozila. Obiščite nas in odkrijte, kako enostaven in pregleden je lahko nakup vozila.

Ključni podatki o novem centru rabljenih vozil Porsche Inter Auto

Modra Hiša, Bravničarjeva 13, Ljubljana, tel.: 01 58 25 400

delovni čas: pon.–pet.: 8.00 do 18.00; sob: 8.00 do 13.00,

velikost centra: približno 15 tisoč kvadratnih metrov,

specialisti za: VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche,

storitve: Porsche Jamstvo Evropa Plus, servis, zavarovanje, financiranje,

programi: Das WeltAuto, Audi Preverjeno:plus, OutletCars, Porsche Approved.

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je eden izmed največjih slovenskih trgovcev z vozili Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

