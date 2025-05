Inovacija iz Slovenije: videokontrola rabljenih vozil za popolnoma novo izkušnjo

Porsche Inter Auto je z inovativno storitvijo videopredstavitve tehničnega stanja rabljenih vozil postavil nove standarde na evropskem trgu. S tem pristopom omogočajo kupcem, da si iz udobja svojega doma ogledajo natančne podrobnosti vozila, vključno s podvozjem, karoserijo, pnevmatikami in drugimi ključnimi komponentami. Do danes so posneli več kot 15 tisoč videoposnetkov, kar potrjuje njihovo zavezanost k transparentnosti in zaupanju strank.

Hkrati pa se že danes sprašujemo ali bosta morda v prihodnosti kontrola in pregled rabljenih vozil potekala z modernimi VR očali (kot na sliki), kjer bo mogoče natančno pregledati vozilo na daljavo, kar v virtualnem okolju? Foto: Porsche Inter Auto

Revolucija v predstavitvi rabljenih vozil

Pri Porsche Inter Auto so prodajo rabljenih vozil dvignili na povsem novo inovativno raven. Ponosni so, da je njihova inovacija plod slovenskega znanja, razvit ob podpori celotne ekipe. Novost je zasnovana za zagotavljanje ključnih informacij o vozilu in odgovarja na specifična vprašanja o ohranjenosti. Gre za sodobno nadgradnjo predstavitve na spletu, kjer stranka ne vidi le fotografije vozila, temveč si lahko ogleda tudi videoposnetek, v katerem njihov strokovnjak natančno predstavi v živo celotno tehnično stanje vozila.

Pred objavo oglasa se posnamejo s pomočjo kamere vsi ključni deli vozila – zavore, podvozje, pnevmatike, vzmetenje, izpušni sistem in druge pomembne komponente. Medtem razloži, kaj je bilo preverjeno, kaj je v dobrem stanju in kaj morda potrebuje zamenjavo ali popravilo.

Največja prednost videokontrole je transparentnost. To povečuje zaupanje, zmanjšuje možnosti nesporazumov in omogoča boljšo odločitev za nakup.

Videokontrola tehničnega stanja je še posebej priročna za vse, ki cenijo čas in kakovost storitve na najvišji ravni. Storitev je vključena pri vseh oglasih podjetja Porsche Inter Auto v Sloveniji za znamk Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Porsche.

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 15 tisoč videoposnetkov, kaj strokovnjak pred nakupom dodatno preveri in prikaže na videoposnetku: kontrola motorja

kontrola menjalnika

kontrola podvozja

konrola karoserije

kontrola barve/laka

kontrola pnevmatik/platišč.

PRIMER VIDEOPOSNETKA

Oglejte si primer videopregleda: VW Passat Variant Business 2.0 TDI DSG TEHNIČNO STANJE

Zaupanje strank in odziv trga na videokontrolo

S tem inovativnim pristopom je Porsche Inter Auto pridobil zaupanje številnih novih strank. Videoposnetki omogočajo, da si kupci ogledajo vozilo še pred obiskom salona, kar jim prihrani čas in omogoča bolj informirano odločitev. Poleg tega so prejeli pozitivne odzive tudi iz tujine, saj je ta pristop edinstven na evropskem trgu.

Video DA ali NE?

Videopredstavitev tehničnega stanja rabljenega vozila je za stranko pred nakupom izjemno pomembna iz več razlogov. Stranka lahko z lastnimi očmi vidi dejansko stanje vozila – brez olepševanja ali zavajajočih opisov. To vključuje:

Stanje podvozja, kjer se pogosto skrivajo rje, poškodbe ali sledovi obrabe, ki jih ni mogoče zaznati s prostim očesom brez dvigala.

Kakovost laka in karoserije, morebitne praske ali udrtine.

Obraba pnevmatik, platišč in mehanskih delov.

Katere so še dodatne prednosti za stranko?

Videokontrola omogoča, da si stranka doma, brez pritiska prodajalca, v miru ogleda podrobnosti vozila in primerja več modelov. S tem se odloča na podlagi dejanskega stanja, ne le fotografij ali opisa. Ker video razkrije tudi skrite napake ali obrabo, ki bi jih sicer opazil šele mehanik ali stranka po nakupu, se zmanjša verjetnost neprijetnih presenečenj. Ni potrebe po obisku več prodajnih mest. Stranka lahko že doma opravi selekcijo in gre v salon le takrat, ko je že skoraj odločena, kar skrajša nakupni proces. Zaupanje, ki ga prinaša strokovni videoposnetek, omogoča varno kupovanje tudi iz drugih regij ali držav, brez ogleda vozila v živo.

Kakšni so odzivi strank na videopredstavitev rabljenih vozil?

''Ko sem si doma ogledal video, sem imel prvič občutek, da mi prodajalec res pokaže vse – tudi podvozje, kjer se običajno skrivajo največje težave. Nič ni bilo prikrito. V salon sem prišel že prepričan, vozilo sem odpeljal isti dan."

Andrej K., Ljubljana

"Sem iz Maribora, avto pa je bil v Ljubljani. Zahvaljujoč videu sem si ogledala vsak detajl, vključno s stanjem pnevmatik, laka in celo drobnimi praskami. Avto sem rezervirala kar po telefonu, brez strahu. Ko sem ga videla v živo, me ni nič presenetilo. Super rešitev!"

Tanja M., Maribor

"Vedno sem bil skeptičen glede rabljenih vozil. Ko pa sem videl tehnični video, kjer mi je strokovnjak razložil vsako stvar, sem si rekel: to je to. Avto je bil že pregledan, pripravljen in dokumentiran – takoj sem vedel, da gre za profesionalen pristop."

Miha Ž., Novo mesto

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.