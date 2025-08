Čehi skrivnostno: kmalu razkritje tistega, kar bo napovedalo novo octavio #foto

Škoda bo na avtomobilski razstavi IAA v začetku septembra razkrila več pomembnih modelov, med njimi tako električnega malčka epiq kot tudi koncept vision 0. Ta bo oblikovalno nakazal smer prihodnjih karavanov iz Mlade Boleslave. Pri Škodi bodo s konceptom nakazali smer in preverili prve odzive trga, kar bo vplivalo tudi na končni videz prihodnje octavie.

Octavia z iste platforme kot naslednji golf

Koncept bo posredno napovedal naslednjo generacijo octavie, ki si bo delila tehnično platformo SSP z naslednjim golfom in bo – takšen je vsaj začetni načrt – električna. Tako golfa kot octavio pričakujemo proti koncu desetletja, ko naj bi se prodaja pri obeh znamkah začela prevešati stran od klasičnih motorjev proti elektriki.

Koncept obenem potrjuje Škodino prihodnjo zavezanost karavanom, kakršen je poleg octavie tudi superb. Pri električnih modelih še pred octavio pričakujemo serijsko različico koncepta vision 7S, ki bo električna alternativa kodiaqu in bo na cestah podobno kot epiq že prihodnje leto. Za razliko od octavie pa bodo to modeli še z začetne Volkswagnove električne platforme MEB, za octavio pa so zaradi večje tehnične in cenovne konkurenčnosti namenili omenjeno naprednejšo platformo SSP.