Posel Volkswagna in Portugalske: 30 milijonov evrov za tovarno tega malčka #foto

Portugalska vlada je Volkswagnu zagotovila do 30 milijonov evrov za zagon proizvodnje naslednjega ID.1 v tovarni pri Lizboni.

Predstavniki portugalske vlade in podjetja Volkswagen Autoeuropa, ki predstavlja avtomobilsko tovarno v kraju Pamela pri Lizboni (odprli so jo leta 1991), so podpisali namero glede pomoči pri zagonu proizvodnje naslednjega električnega malčka na osnovi koncepta ID.every1. Izdelovati ga bodo začeli sredi leta 2027 in bo predstavljal enega ključnih avtomobilov Volkswagna pri preboju na področju elektromobilnosti. Ciljna cena je 20 tisoč evrov.

Portugalska vlada se je zavezala, da bo projekt Autoevrope podprla z najvišjo možno državno pomočjo – 30 milijoni evrov.

Foto: Reuters

ID.1 bo dimenzijsko precej krajši od pol

ID.1 (če bo sploh imel tako ime) bo dolg 3,88 metra, kar ga uvršča med nekdanji model up! (3,6 metra) in ID.2 (4,05 metra). Tako bo precej krajši od obstoječega pola (4,07 metra).

Volkswagen bo prihodnje leto začel izdelovati tako ID.2 kot njegovo različico v smeri križanca oziroma SUV-ja, ID.1 pa bo prek sodelovanja z ameriškim Rivianom za Volkswagen prvo programsko opredeljeno vozilo.

Za Portugalce ima Volkswagnova tovarna veliko vrednost

Tovarno AutoEuropa je Volkswagen prek skupnega podjetja s Fordom ustanovil leta 1991, proizvodnja pa se je začela leta 1995. Od leta 1999 ima Volkswagen polno lastništvo. Tovarna velja za največjo tujo naložbo na Portugalskem. V 30 letih so tam izdelali že več kot štiri milijone avtomobilov, med obstoječimi vozili pri Lizboni nastaja tudi T-roc. Tovarna zagotavlja skoraj tri odstotke celotnega portugalskega izvoza.

Kljub državni pomoči 30 milijonov evrov, so stroški take tovarne enormni. Skupaj s podpisom sodelovanja z vlado so namreč v tovarni odprli novo stiskalnico za 52,8 milijona evrov, prav tako pa so položili temeljni kamen za novo lakirnico - ta bo stala 270 milijonov evrov.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen