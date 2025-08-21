Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
21. 8. 2025,
7.14

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Portugalska električni avtomobili volkswagen ID.1 Volkswagen

Četrtek, 21. 8. 2025, 7.14

2 minuti

Volkswagen ID.1

Posel Volkswagna in Portugalske: 30 milijonov evrov za tovarno tega malčka #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volkswagen ID.every1 ID.1 | Proizvodnjo serijskega avtomobila na osnovi koncepta ID.every1 bodo začeli sredi leta 2027. | Foto Volkswagen

Proizvodnjo serijskega avtomobila na osnovi koncepta ID.every1 bodo začeli sredi leta 2027.

Foto: Volkswagen

Portugalska vlada je Volkswagnu zagotovila do 30 milijonov evrov za zagon proizvodnje naslednjega ID.1 v tovarni pri Lizboni.

Predstavniki portugalske vlade in podjetja Volkswagen Autoeuropa, ki predstavlja avtomobilsko tovarno v kraju Pamela pri Lizboni (odprli so jo leta 1991), so podpisali namero glede pomoči pri zagonu proizvodnje naslednjega električnega malčka na osnovi koncepta ID.every1. Izdelovati ga bodo začeli sredi leta 2027 in bo predstavljal enega ključnih avtomobilov Volkswagna pri preboju na področju elektromobilnosti. Ciljna cena je 20 tisoč evrov.

Portugalska vlada se je zavezala, da bo projekt Autoevrope podprla z najvišjo možno državno pomočjo – 30 milijoni evrov. 

Volkswagen ID.every1 | Foto: Reuters Foto: Reuters

ID.1 bo dimenzijsko precej krajši od pol

ID.1 (če bo sploh imel tako ime) bo dolg 3,88 metra, kar ga uvršča med nekdanji model up! (3,6 metra) in ID.2 (4,05 metra). Tako bo precej krajši od obstoječega pola (4,07 metra). 

Volkswagen bo prihodnje leto začel izdelovati tako ID.2 kot njegovo različico v smeri križanca oziroma SUV-ja, ID.1 pa bo prek sodelovanja z ameriškim Rivianom za Volkswagen prvo programsko opredeljeno vozilo. 

Za Portugalce ima Volkswagnova tovarna veliko vrednost

Tovarno AutoEuropa je Volkswagen prek skupnega podjetja s Fordom ustanovil leta 1991, proizvodnja pa se je začela leta 1995. Od leta 1999 ima Volkswagen polno lastništvo. Tovarna velja za največjo tujo naložbo na Portugalskem. V 30 letih so tam izdelali že več kot štiri milijone avtomobilov, med obstoječimi vozili pri Lizboni nastaja tudi T-roc. Tovarna zagotavlja skoraj tri odstotke celotnega portugalskega izvoza.

Kljub državni pomoči 30 milijonov evrov, so stroški take tovarne enormni. Skupaj s podpisom sodelovanja z vlado so namreč v tovarni odprli novo stiskalnico za 52,8 milijona evrov, prav tako pa so položili temeljni kamen za novo lakirnico - ta bo stala 270 milijonov evrov.

Volkswagen ID.every1 ID.1 | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Volkswagen ID.every1 ID.1 | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Portugalska električni avtomobili volkswagen ID.1 Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.