Namignili, kakšna bo cena, a kaj bo ponujal? Novinca v Sloveniji pričakujemo že prihodnje leto. #foto

Cupra je na ceste zapeljala predserijski primerek novega modela raval, ki ga na cestah pričakujemo v prihodnjem letu.

Španska Cupra pripravlja svoj naslednji električni avtomobil. Poznamo že v Sloveniji zelo uspešnega borna in tavascana, novi model pa bo manjši in bo prihodnje leto na trg prišel pod imenom raval. To bo štiri metre dolg (4.046 mm) električni avtomobil, ki prihaja z Volkswagnove platforme MEB+ in ima pogon na sprednji par koles.

To bo Cuprina izvedba avtomobila, ki ga bo Volkswagen ponujal kot ID.polo, Škoda pa kot model epiq.

Med glavnimi tekmeci cupre raval bo predvsem renault 5.

Moč motorja 155 ali 166 kilovatov

Pri Cupri vseh tehničnih podrobnosti še niso razkrili. Avtomobil s klasične 400-voltne platforme bo imel predvidoma razpoložljivi bateriji in usmeritev v vozno dinamiko, ki ga bo ločila od koncernskih bratov.

Tako bodo podvozje znižali za 1,5 centimetra, prilagodili vzmetenje in tudi kolotek razširili za centimeter. Najzmogljivejša različica VZ bo imela moč 166 kilovatov in še dodatno izboljšano podvozje ter celotno čvrstost. Ta različica bo dobila tudi elektronsko zaporo diferenciala.

Osnovni različici dynamic in dynamic plus bo poganjal 155-kilovatni elektromotor. Kapaciteta baterije uradno še ni znana, doseg po WLTP pa bo dosegal 450 kilometrov.

Cupra raval bo dolg 4.046 milimetrov, širok bo 1.784 milimetrov, medosna razdalja pa znaša 2.600 milimetrov.

Bo dosegljiv cenovni položaj pod 30 tisočaki?

Pri Cupri vseh tehničnih podrobnosti še niso razkrili. Avtomobil s klasične 400-voltne platforme bo imel predvidoma razpoložljivi bateriji in usmeritev v vozno dinamiko, ki ga bo ločila od koncernskih bratov. Ključno vprašanje bo vezano na ceno, ki pa bo predvidoma težko ostala pod mejo 30 tisoč evrov. Vsaj v Sloveniji novi raval tako ne bo bistveno cenejši od razred večjega borna, o čemer pa bomo seveda dokončno sodili po razkritju vozila in prihodu v prodajne salone.

Pri Cupri uradno napovedujejo predvideno izhodiščno ceno 26 tisoč evrov, kar pa bodo potrdili ob dokončni predstavitvi modela v letu 2026.

