Evropska komisija bi spodbujala evropsko proizvodnjo majhnih električnih avtomobilov, kar bi lahko prineslo tudi znižanje cen za končne kupce.

Predlog Evropske komisije predvideva omilitev zahtevanega zmanjšanja izpustov novih avtomobilov do leta 2035. Namesto 100-odstotnega znižanja izpustov CO2 med leti 2021 in 2035, bodo morali proizvajalci zdaj zagotoviti 90-odstotno znižanje. Po letu 2035 bo tako mogoče prodajati tudi še nove avtomobile s klasičnimi motorji, toda vse te bodo morali proizvajalci nadoknaditi z drugimi ukrepi za razogljičenje neposrednih izpustov CO2.

Kljub predlogu Evropske komisije, ki je prišel na pobudo avtomobilske industrije in tudi številnih držav EU, se prav bistveno zahteve ne bodo spremenile. Potrebno je še poudariti, da je to za zdaj le predlog in da ga bo moral potrditi še Evropski parlament. Šele v tem primeru bi spremembe dobile zakonodajno težo.

Foto: Volkswagen

Foto: Gregor Pavšič

Med pomembnimi predlogi Evropske komisije je spodbujanje proizvajalcev, da izdelujejo manjše električne avtomobile z evropskim poreklom (izdelava v evropskih tovarnah).

Predlog predvideva nov podrazred majhnih avtomobilov, za katere so predvideli zgornjo mejo kar precej ohlapnih 4,2 metra. To je bistveno več kot na primer v dolžino merijo japonski avtomobili razreda “kei” - 3,4 metra.

V ta razred tako ne bi sodili le najmanjši električni avtomobili (renault twingo, VW ID.1, dacia spring …), temveč tudi večja vozila - VW ID.polo, renault 5, renault 4, citroen e-C3 in podobni.

Vsak prodani bi štel 1,3-kratno

Bruselj bi za te avtomobile zamrznil tehnične in varnostne zahteve za deset let, prav tako bi proizvajalcu prinesli dodatne kredite pri izračunih povprečnega izpusta CO2. Tak avtomobil ne bi prinesel enega, temveč 1,3 kredita. Ko bi prodali tri take avtomobile, bi to v luči izračuna povprečnega izpusta CO2 pomenilo praktično skoraj že prodajo štirih.

Proizvajalci bi imeli tako dodatno spodbudo za prodajo teh vozil, to pa prinaša nižje cene in končne ugodnosti za kupce.

Tudi ta predlog mora še potrditi Evropski parlament. Odprto ostaja vprašanje, kaj bo z majhnimi avtomobili neevropskih znamk, ki jih bodo izdelovali v Evropi. Kitajski BYD bo proizvodnjo na Madžarskem začel prav z malčkom dolphin surf, ki je danes eden najbolj ostrih tekmecev evropskim avtomobilom - pri cenih dobrih 20 tisočakov ponuja ne le visoko raven opreme, temveč tudi pet varnostnih zvezdic EuroNCAP.