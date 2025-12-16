Preobrat v pogajanjih? "Če bodo Rusi znova napadli, so ZDA obljubile vojaški odgovor."

Če bo Rusija ponovno napadla Ukrajino, se bodo Združene države Amerike odzvale z vojsko, je po udeležbi na berlinskem vrhu, kjer so razpravljali o miru v Ukrajini, dejal poljski premier Donald Tusk, poroča poljski portal Onet News.

10.15 Švedska mornarica na tankerjih opazila ruske vojake

10.25 V napadu z nožem v Rusiji umrl osnovnošolec

V napadu na šoli v kraju Odincovo na obrobju Moskve je danes umrl desetletni učenec, ki je podlegel poškodbam, potem ko je 15-letnik z nožem napadel njega in varnostnika, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila ruska policija. Ruski preiskovalci so povedali, da so 15-letnega napadalca aretirali, in napovedali preiskavo, še navaja AFP.

V napadu je bilo ranjenih še več ljudi, je sporočila regionalna zagovornica otrokovih pravic Ksenia Mihonova, podrobnosti pa ni podala. Prav tako za zdaj ni znan motiv za napad. Podoben incident se je po navedbah ruskih medijev zgodil v ponedeljek v Sankt Peterburgu, kjer je učenec devetega razreda v šoli z nožem napadel 29-letno učiteljico, domnevno zaradi slabe ocene. Nato je skušal storiti samomor, vendar mu je policija to preprečila. Učiteljico so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje, drugih poškodovanih pa ni bilo.

Pristojne oblasti v Sankt Peterburgu so v luči napada med drugim naročile vodjem izobraževalnih ustanov, naj okrepijo varnostne ukrepe. Nekoč redki napadi v šolah, včasih tudi s smrtnim izidom, so kljub zelo restriktivnim in nedavno poostrenim zakonom v Rusiji vse pogostejši, še navaja AFP.

10.15 Švedska mornarica na tankerjih opazila ruske vojake

Švedska mornarica je opazila, da so na tankerjih t. i. "senčne flote", ki plujejo po Baltskem morju, prisotni ruski vojaki. Domneva se, da gre za del ruske operacije za zaščito ladij, ki prevažajo rusko nafto, piše švedski portal SVT Nyheter. Po navedbah švedske vojske se ruske aktivnosti kažejo v stalni prisotnosti vojnih ladij na določenih območij Baltika, pa tudi v prisotnosti oboroženih posameznikov na samih tankerjih.

Da so prejeli in preverili informacije o prisotnosti takšnih posameznikov na nekaterih plovilih, je potrdil kapetan švedske mornarice Marko Petković. Po njegovih besedah ruska flota vse bolj spremlja in varuje plovne poti v Baltskem morju in Finskem zalivu. "Zaradi tega ni treba skrbeti, želimo le povedati, kaj se dogaja na morju," je dejal Petković.

10.05 Če bodo Rusi znova napadli, so ZDA obljubile vojaški odgovor

Če bo Rusija ponovno napadla Ukrajino, se bodo Združene države Amerike odzvale z vojsko, je po udeležbi na berlinskem vrhu, kjer so razpravljali o miru v Ukrajini, dejal poljski premier Donald Tusk, poroča poljski portal Onet News.

"To sem od ameriških pogajalcev slišal prvič. Steve Witkoff (Trumpov posebni odposlanec, op. p.) je bil jasen: ZDA se bodo pri varnostnih jamstvih za Ukrajino angažirale na način, da bo Rusom jasno, da bodo v primeru kršitve premirja odgovorili z vojsko. V nekem smislu je to podobno 5. členu Nata, vendar te obljube ne bomo poimenovali člen, saj bi to zapletlo nadaljnja pogajanja. Ima pa izjava, ki smo jo slišali danes, resnično daljnosežne posledice," je dejal Tusk.

Ob tem je poljski premier ocenil, da je morda prvič vidno, da so Američani, Evropejci in Ukrajinci na isti strani. Hkrati je poudaril, da je edini pravi način, da se Rusijo prisili k resnim pogajanjem o koncu vojne ali vsaj k dogovoru o premirju, da celotni Zahod ukrepa skupaj. "Evropa, ZDA in Ukrajina morajo delovati kot zavezniki, da bodo Rusi in Putin videli, da je te tri strani nemogoče razdreti," je še dejal.

Če bo Rusija ponovno napadla Ukrajino, naj bi se Združene države Amerike odzvale z vojsko. Foto: Guliverimage