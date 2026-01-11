Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
11. 1. 2026,
9.07

11 ur, 38 minut

Jerica Jesenko Taja Terbovšek Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Ljubno ob Savinji smučarski skoki

Ljubno ob Savinji, smučarski skoki, kvalifikacije in tekma (ž)

Na Ljubnem še en spektakel, pa nova priložnost za Niko Prevc

Avtor:
S. K.

Nika Prevc, Ljubno | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Na Ljubnem ob Savinji se bodo najboljše smučarske skakalke danes pomeril še na eni posamični tekmi svetovnega pokala, novo, že 31. zmago, pa bo lovila slovenska superšampionka Nika Prevc. A še pred tekmo (ob 12.00) skakalke čakajo kvalifikacije, v teh bo nastopilo kar dvanajst Slovenk. Kvalifikacije se bodo začele ob 10.45.

Nika Prevc Ljubno
Sportal Sijajna Nika Prevc brez konkurence, na Ljubnem rekordno število navijačev

Slovenska reprezentanca bo na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji izkoristila t. i. nacionalni paket, zato bo imela v kvalifikacijah kar dvanajst svojih skakalk. Na opoldansko tekmo na srednji skakalnici se bodo poskušale prebiti Živa Andrič, Ajda Košnjek, Taja Sitar, Taja Košir, Izadora Kopač, Tinkara Komar, Jerica Jesenko in Taja Terbovšek, medtem ko bi morala biti za stalne udeleženke tekem svetovnega pokala, Majo Kovačič, Katro Komar, Niko Vodan in Niko Prevc to zgolj formalnost. Sploh ob dejstvu, da je na tekmo prijavljenih 57 tekmovalk, mesto v prvi seriji pa jih ima 50.

Domača junakinja je prav gotovo Nika Prevc, ki je včeraj na Ljubnem slavila svojo 30. zmago v svetovnem pokalu in še povečala vodstvo v skupnem seštevku, saj njene največje tekmice v boju za kristalni globus, Japonke Nozomi Marujama, v Sloveniji ni. Danes bo Prevc napadla 31. zmago ter poskušala Japonki uiti na 300 točk prednosti.

Včeraj so se poleg obeh najboljših Slovenk, Nike Prevc in Nike Vodan, s točkami svetovnega pokala pohvalile še Katra Komar, Taja Terbovšek, Maja Kovačič in Jerica Jesenko.

Z Ljubnega se nato skakalke selijo na Kitajsko, kjer bosta 16. in 17. januarja tekmi na veliki skakalnici v Zhangjiakouu, po tem sledi še japonska turneja s tekmama na srednji skakalnici v Zau (20. in 21. januar) ter veliki v Saporu (24. in 25. januar), pa vrnitev v Evropo, kjer bo nemški Willingen (31. januarja in 1. februarja) gostil še zadnji tekmi na veliki skakalnici pred olimpijskimi igrami (od 7. do 15. februarja).     

Ljubno, kvalifikacije:

