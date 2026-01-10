"Nekoliko sem odlašala s tem dnevom, a je prišel tudi zame. Ko pogledam nazaj in se spomnim, koliko enih stvari je bilo treba vložiti in narediti, pa koliko so bile že takrat določene reprezentance pred nami, moram biti zadovoljna z doseženim," je na Ljubnem ob Savinji, kjer je uradno sklenila kariero, dejala nekdanja smučarska skakalka Maja Vtič, ki je pred desetimi leti postala prva Slovenka z zmago svetovnega pokala na Ljubnem.

Dolenjka Maja Vtič je sestavljala generacijo smučarskih skakalk, ki so orale ledino sprva v celinskem pokalu (začetek v sezoni 2004/05), pozneje pa še v svetovnem pokalu (začetek v sezoni 2011/12). Na obeh ravneh se je veselila posamične zmage in leta 2016 v seštevku sezone končala med prvo trojico.

Bila je del slovenske odprave na prvih olimpijskih igrah za skakalke in v Sočiju zasedla šesto mesto. Odkljukala je več svetovnih prvenstev, na prvem v Oslu posamično zasedla peto mesto, na zadnjem pred tremi leti v Planici z ekipo končala na četrtem mestu, še kot mladinka pa skočila do brona. Večji del njene kariere so bili pogoji za delo v slovenski reprezentanci neprimerljivi z današnjimi – med serijama si je na primer sama pripravljala smuči – in s tistimi, ki so jih imele nekatere nacije že ob začetku celinskega pokala.

13. februarja 2016 je postala prva Slovenka z zmago svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. V svetovnem pokalu je osemkrat stala na zmagovalnem odru. Foto: Aleš Fevžer

Na Ljubnem v drugačni vlogi

Zadnjič je tekmovala leta 2023, nato pa sprejela nenadejano priložnost za delo v šolstvu, se tiho oddaljila od športa, ki mu je bila dolgo predana, in se posvetila drugi karieri, o kateri se je pred letom razgovorila v pogovoru za Sportal. Danes se je pod Rajhovko uradno poslovila od skokov.

"Nekoliko sem odlašala s tem dnevom, a je prišel tudi zame. Veselim se, ampak imam cmok v grlu. Današnji prihod na Ljubno je drugačen, vajena sem prihajati sem kot tekmovalka. Biti gledalka je drugače, malo bolj lahko doživim vzdušje," je na Ljubnem, kjer se je zbralo 8.500 gledalcev, dejala Vtič.

"Računali smo na stopničke, zmage pa nisem pričakovala"

37-letnica se je pred desetimi leti na Ljubnem podpisala pod premierno slovensko zmago svetovnega pokala na tem prizorišču. "Tega dne se kar dobro spomnim. Vsi smo si po tiho želeli teh stopničk. Forma je bila dobra že od začetka sezone. Računali smo na stopničke, zmage pa nisem pričakovala, sploh ne s takšno lahkoto. Na koncu sem odnesla prvo in drugo mesto. To so trenutki, ki si jih bom zapomnila za vse življenje. To so bili najlepši trenutki v moji karieri. V tistih časih smo bile ekipno zelo močne, nismo pa tako pogosto posegale po samem vrhu. Imele smo posamezne stopničke. Prav je, da povem, da pogoji niso bili primerljivi z današnjimi. Marsikaj je bilo v ozadju, kar je bilo novinarjem skrito. Kako smo se pripravljale in kaj vse smo morale tekmovalke postoriti same. Zdaj so se razmere izboljšale, kar je edino pravilno, če želiš posegati po rezultatih, ki jih dekleta danes dosegajo," je čas zavrtela v preteklost in se med drugim spomnila še šestega mesta na olimpijskih igrah v Sočiju 2014, kjer ji je do kolajne zmanjkalo nekaj več kot tri točke. Takole ji je čestitala slovenska ekipa. Foto: Filip Barbalić

"Soči se prikrade v misli ob obletnicah, tudi mediji me takrat največkrat omenjate. Morda bi lahko rekla, da v karieri nisem imela tiste končne sreče za neko piko na i za kakšno kolajno. Vedno sem se vrtela tu nekje okoli, se pa žal nikoli ni poklopilo. Zdaj ko pogledam nazaj, ko vem, koliko enih stvari je bilo treba vložiti in narediti, pa koliko so bile že takrat določene reprezentance pred nami, moram biti zadovoljna z doseženim."

O Niki Prevc in njeni dominaciji: Foto: Filip Barbalić "Glede na to, koliko je Nika stara, si upam reči, da bo še bolj dominirala, kot je Sara Takanaši. To me ne preseneča preveč, saj je, odkar je prišla zraven, kazala posamezne skoke zelo dobre. Prej morda še niso bili tako kontinuirani, kot so zdaj. Njena tehnika je res vrhunska, zelo odstopa od tekmovalk, v vseh fazah skoka je zelo dobra. Nima neke pomanjkljivosti. Pred njo je super kariera. Menim, da se tudi pri tem globusu še ne bo ustavila."

V drugi karieri se je vrnila v šolo. Foto: Filip Barbalić

Nazaj v šolo

Druga kariera jo je odpeljala nazaj v šolske klopi. "Za zdaj sem še vedno v vlogi profesorice razrednega pouka. Ne bom rekla, da to ni stresena oziroma odgovorna služba, v kateri morda ni vse tako, kot je videti na prvi pogled. Bomo videli, ali je to to, kar bi delala do konca, ali pa bom poskusila še kaj drugega, saj me zanimajo še kakšne druge stvari," je zaključila Vtič.