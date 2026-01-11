Predsednik organizacijskega odbora tekem svetovnega pokala za smučarske skakalke na Ljubnem Rajko Pintar je ob robu letošnje izvedbe povedal, da v tem kraju ob Savinji načrtujejo 160-metrsko skakalnico, ki naj bi prve tekme najvišje ravni gostila leta 2030.

"Pričakujemo, da bodo leta 2030 že skakali na tekmah na tej novi napravi," je dejal Pintar. Podporo načrtom ljubenskih prirediteljev so izrekli tudi predstavniki krovne zveze in države.

Najprej so začeli delati na občinskih prostorskih načrtih za skakalnico, ki bo postavljena levo od sedanje in bo stala od 10 do 11 milijonov evrov. "Občina Ljubno ima letni proračun okrog štiri milijone evrov, tako da iz tega vira ne pričakujemo sredstev, ampak iz Evropske unije, države in od posameznih investitorjev," je za STA pojasnil Pintar.

V Sloveniji do leta 2027 v Planici načrtujejo povečanje letalnice bratov Gorišek na 270 metrov. "To je že potrjeno, naslednje leto pa se bo na Ljubnem začela gradnja 160-metrske naprave. Smer razmišljanja v Mednarodni smučarski zvezi (Fis) se je korenito spremenila v nekaj mesecih."

Rajko Pintar Foto: Bor Slana/STA

To je Pintar opisal kot posledico težav pri načrtih združevanja koledarja prizorišč moških in ženskih smučarskih skokov. "Vprašanje je že, ali bi bili gledalci pripravljeni preživeti šest do sedem ur, kolikor trajata skupaj dve tekmi, ob izteku skakalnice. In prav toliko časa bi morali biti dolgi tudi televizijski prenosi," je spomnil Pintar.

Želja, da dodajo še kakšno tekmo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je dejal, da bodo država, Smučarska zveza Slovenije (SZS) in lokalni organizatorji dogodka naredili vse, kar je v njihovi moči, da tekmovanje ostane na Ljubnem in da dobijo še kakšno dodatno tekmo.

"Našli bomo potrebna sredstva. Marca bodo sicer državnozborske volitve, prišli bodo tudi novi ljudje, a ne glede na vse moramo ta dogodek zadržati pri nas," je zatrdil Han. Pri tem je izpostavil tudi veliko obiskanost tekem, največjo v ženskem koledarju pokala.

Predsednik SZS Luka Steiner je dejal, da imajo za omenjene načrte trden temelj v dosedanjem delu lokalnega kluba na Ljubnem, pa tudi pri dobrem delovanju zveze z njenim strokovnim delom na čelu. "Generacije skakalk in skakalcev so dale močne reprezentance, zelo dobro sodelujemo z ministrstvom. Vse bolj trdno so ženski smučarski skoki vpeti v mednarodno zvezo," je ocenil Steiner.

Ljubno je najmanjši kraj, ki gosti skakalne tekme svetovnega pokala. Foto: Filip Barbalić

Ljubno najmanjši kraj, ki gosti tekme svetovnega pokala

Ljubno je najmanjši kraj, ki gosti skakalne tekme svetovnega pokala, zato se postavlja vprašanje, če bo v bližnji okolici na voljo dovolj namestitev za po dve tekmi moških in žensk hkrati v sezoni. "V Sloveniji so razdalje takšne, kot so na tujem v velemestu. Ne vidim težav, da se zapelje kam drugam in se potem tam prenoči. Torej tudi ne vidim težav glede namestitev."

Ljubenska tekma bo po sporočilih iz mednarodne zveze zelo verjetno ostala v koledarju naslednjih sezon. A poleg novoletne turneje štirih skakalnic z dodatnima dvema tekmama za skakalke v Avstriji si slednja želi zadržati vsa dosedanja svoja prizorišča za skakalke. Rusi se bodo tudi verjetno vrnili z dvema prizoriščema, koledar pa je že sedaj natrpan.

"Ženski skoki in skoki nasploh se razvijajo in je zato tudi vse več kandidatov za organizacijo tekem. Glede na to, kako je tekma na Ljubnem organizirana in kaj pomeni za razvoj ženskih skokov, pa menim, da bo imela največ obiska med vsemi in zato vedno mesto v koledarju svetovnega pokala tudi v prihodnje," je napovedal Steiner.

Častni predsednik organizacijskega odbora na Ljubnem Jože Mermal, ki je tudi predsednik upravnega odbora glavnega sponzorja BTC, ga je dopolnil: "Han in ministrstvo podpirata tekmovanje na Ljubnem. Gotovo bomo našli način, da zgradimo veliko skakalnico, kar je tudi usmeritev Fisa za prihodnje. Slovenija ima dolgo tradicijo v smučarskih skokih in mislim, da bomo dobro izpeljali načrte in dobili sodobno ter veliko skakalnico na Ljubnem."

