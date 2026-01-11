Nika Prevc kljub vetrovni loteriji do druge zmage na Ljubnem

Nika Prevc je tudi na drugi tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji prišla do velike zmage. Slovenska asinja je po pravi vetrovni loteriji, maratonski tekmi in drugem mestu po prvi seriji, v finalu za točko prehitela Avstrijko Liso Eder. Prevc je prišla do svoje 31. zmage v karieri. Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Vodan, ki je v finalu pridobila osem mest. Skupno je do točko prišlo pet Slovenk. Tudi danes se je na Ljubnem zbralo 8.500 gledalcev, skupaj v dveh dneh pa kar 17.000.

Dogajanje na drugi tekmi na Ljubnem ob Savinji je precej krojil veter, ki je pogosto spreminjal smer, sploh proti koncu ob nastopu vseh najboljših pa so tako skakalke nastopile v pravi loteriji, mnoge od njih so morale tudi večkrat z zaletne rampe. Po pravi maratonski tekmi se je na najvišjo stopničko ob navdušenju 8.500 navijačev znova povzpela Nika Prevc (271,1 točke). Slovenska šampionka je po prvi seriji zasedala drugo mesto, zmogla je 85 metrov in imela kar precej težav pri doskoku ter ob vožnji v iztek precej zmajevala z glavo.

Za vodilno Avstrijko Liso Eder je zaostajala 3,1 točke. V finalu je Slovenka nato precej dodala, skočila 92 metrov in na koncu za točko prehitela Eder (87,5 m, 90,5; 270,1 točke), ki tako ostaja brez svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojila Nemka Katharina Schmid, ki je bila po prvi seriji četrta. Na koncu je za Prevc zaostala 18,2 točke (90 m, 89,5 m; 252,9).

Nika Prevc je prišla do svoje 31. zmage v karieri. Foto: Guliverimage

Prevc je tako pod Rajhovko slavila še svojo 31. zmago v svetovnem pokalu in na večni lestvici za zmago prehitela Norvežanko Maren Lundby, s katero se je v soboto izenačila na drugem mestu. Prva bo še dolgo Japonka Sara Takanaši, ki je doslej zabeležila kar 63 zmag. Ob tem je Prevc še povečala vodstvo v skupnem seštevku, saj njene največje tekmice v boju za kristalni globus, Japonke Nozomi Marujama, v Sloveniji ni bilo. 20-letna Slovenka je tako Japonki ušla na 300 točk prednosti.

"Današnja tekma je bila zelo napeta, malce nam je nagajal mrzel veter. Poskušale smo se čim bolj ogreti, skoki so bili v redu, v prvi seriji sem ga malce 'pobiksala', a se je na koncu na srečo vse dobro končalo. Že v kvalifikacijah nisem bila najbolj zadovoljna in potem je bil skok v prvi seriji precej podoben. Malce sem bila nepotrpežljiva, ker smo na vrhu res dolgo čakali. V drugo serijo sem šla z miselnostjo, da napadem, na koncu mi je bilo napasti še vedno malce lažje, kot če bi branila čisto majhno prednost iz prve serije," je v prvem komentarju po zmagi za TV Slovenija povedala Prevc.

Vodan v drugo močno napredovala, Jesenko do izida kariere

Več si je sploh v prvi seriji želela Nika Vodan, ki je bila v kvalifikacijah tretja, v prvi seriji pa je dolgo čakala na svoj nastop, nato pristala pri 85 metrih, kar je po polovici zadoščalo za 14. mesto. V finalu je nato pristala pri 86,5 metra, pridobila osem mest in na koncu tako kot v soboto osvojila šesto mesto (238,6 točke). Za štiri mesta je v finalu svojo uvrstitev izboljšala Jerica Jesenko, ki je z 12. mestom prišla do svojega najboljšega izida v karieri (80,5 m, 83 m; 230,0). Katra komar je osvojila 16. mesto (83 m, 80 m; 226,5), Maja Kovačič pa je preizkušnjo končala na 22. mestu (78 m, 82,5 m; 223,0).

Nika Vodan je osvojila šesto mesto. Foto: Guliverimage

Prevc in Vodan blesteli v kvalifikacijah

20-letna Prevc je blestela že v današnjih kvalifikacijah, v katerih je kot edina preletela znamko 90 metrov in s skokom dolgim 91,5 metra dobila kvalifikacije (142,6 točke). Za njo se je uvrstila Avstrijka Lisa Eder (87,5 m; 137,1 točke). Slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Nika Vodan (89 m; 133,5). Med deseterico je kvalifikacije končala tudi Jerica Jesenko, ki je bila deveta (83 m; 121,0 točke). Taja Terbovšek in Katra Komar sta si razdelili 14. mesto (83 m; 117,2). Maja Kovačič si je mesto na tekmi zagotovila s 33. mestom (81,5 m; 109,7).

Brez nastopa na tekmi pa so ostale Izadora Kopač (42.), Tinkara Komar (43.), Ajda Košnjek (46.), Živa Andrič (52.), Taja Sitar (55.) in Taja Košir (56.).

Z Ljubnega se bodo skakalke preselile na Kitajsko, kjer bosta 16. in 17. januarja tekmi na veliki skakalnici v Zhangjiakouu, po tem sledi še japonska turneja s tekmama na srednji skakalnici v Zau (20. in 21. januar) ter veliki v Saporu (24. in 25. januar), pa vrnitev v Evropo, kjer bo nemški Willingen (31. januarja in 1. februarja) gostil še zadnji tekmi na veliki skakalnici pred olimpijskimi igrami (od 7. do 15. februarja).

Izidi: 1. Nika Prevc (Slo) 271,1 točke (85/92 m)

2. Lisa Eder (Avt) 270,1 (87,5/90,5)

3. Katharina Schmid (Nem) 252,9 (90,0/89,5)

4. Zeng Ping (Kit) 249,1 (85,5/79,0)

5. Jenny Rautionaho (Fin) 239,9 (72,0/85,0)

6. Nika Vodan (Slo) 238,6 (85,0/86,5)

...

12. Jerica Jesenko (Slo) 230,0 (80,5/83,0)

16. Katra Komar (Slo) 226,5 (83,0/80,0)

22. Maja Kovačič (Slo) 223,0 (78,0/82,5)

... - brez finala:

31. Taja Terbovšek (78,5/ 106,1) - izpadle v kvalifikacijah:

42. Izadora Kopač (Slo)

43. Tinkara Komar (Slo)

46. Ajda Košnjek (Slo)

52. Živa Andrič (Slo)

55. Taja Sitar (Slo)

56. Taja Košir (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu (17/33): 1. Nika Prevc (Slo) 1266 točk

2. Nozomi Maruyama (Jap) 966

3. Lisa Eder (Avt) 819

4. Abigail Strate (Kan) 664

5. Anna Stroem (Nor) 657

6. Selina Freitag (Nem) 618

...

8. Nika Vodan (Slo) 483

30. Katra Komar (Slo) 74

35. Maja Kovačič (Slo) 53

43. Jerica Jesenko (Slo) 31

44. Taja Terbovšek (Slo) 27

60. Tinkara Komar (Slo) 2

...

Ljubno, kvalifikacije:

Preberite še: