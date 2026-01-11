Zaradi izredno hudih poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči v Los Angelesu, je umrl ameriški filmski in televizijski skladatelj Guy Moon, ki je bil znan predvsem po sodelovanju pri produkciji nekaterih najbolj prepoznavnih risank zadnjih treh dveh desetletij.

Novico o smrti 63-letnega Guya Moona je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova družina.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je v četrtek zjutraj zaradi posledic prometne nesreče umrl naš oče in mož Guy Moon," so zapisali v objavi na Moonovi strani na družbenem omrežju.

Prometna nesreča se je po navedbah tabloida TMZ zgodila v Los Angelesu, Moon pa je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da mu reševalci niso mogli več pomagati.

Nominiran za štiri nagrade emmy

Guy Moon je v skoraj štiridesetletni karieri delal tako v filmu kot na televiziji, uveljavil pa se je predvsem kot pisec glasbe za (otroške) risanke.

Med drugim je sodeloval pri nastajanju animirane serije Vilinski starši (The Fairly OddParents), za katero je prejel kar štiri nominacije za nagrado za dosežke na področju televizije emmy.

Podpisal se je tudi med ustvarjalce drugih znanih risank, ki sta jih zvečine predvajala Cartoon Network in Nickelodeon, kot so Johhny Bravo, Addamsovi, Spuži Kvadratnik, Danny Phantom, Johnny Test.