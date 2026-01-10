Pester dan v Zakopanah. Za začetek avstrijska prevlada, izstopali tudi Slovenci!

Po vrhuncu novoletne turneje, ki jo je z vrhunskim skakanjem zaznamoval Domen Prevc, se je karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih preselila na Poljsko. V Zakopanah imajo opravka s pestrim tekmovalnim sporedom. V kvalifikacijah si je nastop na nedeljski tekmi zagotovilo vseh pet slovenskih orlov. Za najboljši slovenski rezultat je poskrbel Anže Lanišek (3. mesto), med prvih deset pa sta se uvrstila tudi Timi Zajc (7.) in Prevc (10.), ki je pred tem navdušil na drugem treningu, v kvalifikacijah pa naletel na zelo zahtevne razmere. Na najvišjih mestih so prevladovali Avstrijci, ob 16.10 pa se bo začela superekipna tekma.

Slovenska reprezentanca je na poljskem prizorišču močnejša za Timija Zajca, ki se je po dveh izpuščenih tekmah vrnil v ekipo. Zajc je moral zaradi težav z opremo in rdečega kartona začasno počivati, zdaj pa je spet na voljo glavnemu trenerju Robertu Hrgoti. Slovenske barve v Zakopanah poleg Zajca zastopajo še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel. Vseh pet se je uvrstilo na nedeljsko tekmo.

Anže Lanišek se je v kvalifikacijah na vodilnih mestih zagozdil med štiri Avstrijce. Delil si je tretje mesto z Maximilianom Ortnerjem. Foto: Guliverimage

Ker je v kvalifikacijah skočilo le 52 tekmovalcev, naloga slovenskih orlov ni bila zahtevna. Krajšo sta v kvalifikacijah potegnila le dva turška tekmovalca, vsi ostali pa so se uvrstili na tekmo. Največ so pokazali avstrijski skakalci, za najboljši slovenski rezultat pa je z delitvijo tretjega mesta poskrbel Anže Lanišek. Med najboljših deset sta se uvrstila še dva Slovenca. Povratnik Zajc je poskrbel za sedmi najboljši rezultati, Prevc, ki je skočil kot zadnji, pa je pristal na repu najboljše deseterice.

Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala ogromno prednost pred zasledovalci. Zbral je že 1210 točk, njegov najbližji zasledovalec Japonec Rjoju Kobajaši jih ima 822. Prevc bi lahko še povišal prednost, saj Kobajašija ni na Poljskem. Ta konec tedna v Zakopanah ni tudi tretjeuvrščenega v skupnem seštevku, Japonca Rena Nikaida.

Prevc najboljši na drugem treningu Domen Prevc je zadržal imenitno formo. Foto: Guliverimage Kako so se smučarski skakalci izkazali v Zakopanah na treningu? Na prvem treningu je bil najboljši Norvežan Marius Lindvik (135 metrov), izmed Slovencev pa je najdlje poneslo povratnika Timija Zajca (133 metrov), ki je osvojil četrto mesto. Takoj za njim je bil Anže Lanišek (130,5 metra). Na drugem treningu pa se je najbolj izkazal Domen Prevc. Slovenski as, nedavni zmagovalec novoletne turneje in vodilni v svetovnem pokalu, je skočil 138,5 metra. Najbolj se mu je približal Avstrijec Stephan Embacher (136), peto mesto pa je dosegel Lanišek (134).

Zakopane, kvalifikacije:

