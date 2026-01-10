Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., B. B.

Sobota,
10. 1. 2026,
15.17

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
svetovni pokal smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc

Sobota, 10. 1. 2026, 15.17

0 minut

Zakopane, smučarski skoki, tekma (m)

Pester dan v Zakopanah. Za začetek avstrijska prevlada, izstopali tudi Slovenci!

Avtorji:
R. P., B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Domen Prevc zlati orel Bischofshofen | Domen Prevc nastopa na Poljskem v rumenem dresu. | Foto Reuters

Domen Prevc nastopa na Poljskem v rumenem dresu.

Foto: Reuters

Po vrhuncu novoletne turneje, ki jo je z vrhunskim skakanjem zaznamoval Domen Prevc, se je karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih preselila na Poljsko. V Zakopanah imajo opravka s pestrim tekmovalnim sporedom. V kvalifikacijah si je nastop na nedeljski tekmi zagotovilo vseh pet slovenskih orlov. Za najboljši slovenski rezultat je poskrbel Anže Lanišek (3. mesto), med prvih deset pa sta se uvrstila tudi Timi Zajc (7.) in Prevc (10.), ki je pred tem navdušil na drugem treningu, v kvalifikacijah pa naletel na zelo zahtevne razmere. Na najvišjih mestih so prevladovali Avstrijci, ob 16.10 pa se bo začela superekipna tekma.

Nika Prevc Ljubno
Sportal Sijajna Nika Prevc brez konkurence, na Ljubnem rekordno število navijačev

Slovenska reprezentanca je na poljskem prizorišču močnejša za Timija Zajca, ki se je po dveh izpuščenih tekmah vrnil v ekipo. Zajc je moral zaradi težav z opremo in rdečega kartona začasno počivati, zdaj pa je spet na voljo glavnemu trenerju Robertu Hrgoti. Slovenske barve v Zakopanah poleg Zajca zastopajo še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel. Vseh pet se je uvrstilo na nedeljsko tekmo.

Anže Lanišek se je v kvalifikacijah na vodilnih mestih zagozdil med štiri Avstrijce. Delil si je tretje mesto z Maximilianom Ortnerjem. | Foto: Guliverimage Anže Lanišek se je v kvalifikacijah na vodilnih mestih zagozdil med štiri Avstrijce. Delil si je tretje mesto z Maximilianom Ortnerjem. Foto: Guliverimage

Ker je v kvalifikacijah skočilo le 52 tekmovalcev, naloga slovenskih orlov ni bila zahtevna. Krajšo sta v kvalifikacijah potegnila le dva turška tekmovalca, vsi ostali pa so se uvrstili na tekmo. Največ so pokazali avstrijski skakalci, za najboljši slovenski rezultat pa je z delitvijo tretjega mesta poskrbel Anže Lanišek. Med najboljših deset sta se uvrstila še dva Slovenca. Povratnik Zajc je poskrbel za sedmi najboljši rezultati, Prevc, ki je skočil kot zadnji, pa je pristal na repu najboljše deseterice.

Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala ogromno prednost pred zasledovalci. Zbral je že 1210 točk, njegov najbližji zasledovalec Japonec Rjoju Kobajaši jih ima 822. Prevc bi lahko še povišal prednost, saj Kobajašija ni na Poljskem. Ta konec tedna v Zakopanah ni tudi tretjeuvrščenega v skupnem seštevku, Japonca Rena Nikaida.

Prevc najboljši na drugem treningu

Domen Prevc je zadržal imenitno formo. | Foto: Guliverimage Domen Prevc je zadržal imenitno formo. Foto: Guliverimage Kako so se smučarski skakalci izkazali v Zakopanah na treningu? Na prvem treningu je bil najboljši Norvežan Marius Lindvik (135 metrov), izmed Slovencev pa je najdlje poneslo povratnika Timija Zajca (133 metrov), ki je osvojil četrto mesto. Takoj za njim je bil Anže Lanišek (130,5 metra).

Na drugem treningu pa se je najbolj izkazal Domen Prevc. Slovenski as, nedavni zmagovalec novoletne turneje in vodilni v svetovnem pokalu, je skočil 138,5 metra. Najbolj se mu je približal Avstrijec Stephan Embacher (136), peto mesto pa je dosegel Lanišek (134).

Zakopane, kvalifikacije:

Preberite še:

Domen Prevc, novoletna turneja
Sportal Norvežanu, ki je obsojal Domna Prevca, dali dve leti življenja – tako je danes
Nika Prevc Ljubno ob Savinji
Sportal Nika Prevc tudi doma šampionsko, na tekmi kar devet Slovenk
Timi Zajc
Sportal Peter Prevc po Zajčevi diskvalifikaciji: Še kar si ne odpustim
svetovni pokal smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.