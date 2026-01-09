Na Ljubnem se začenja skakalni praznik, Nika Prevc v rumenem: Nikoli nisva bili na ti, a ...

Smučarske skakalke so po tekmah v Beljaku že zbrane na najbolj obiskanem ženskem prizorišču svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, kjer bo danes nastopila tudi številčna slovenska zasedba, z vodilno skakalko skupnega seštevka Niko Prevc na čelu. Ob 10. uri je predviden trening, ob 12. uri pa kvalifikacije za sobotno posamično tekmo.

Na Ljubnem ob Savinji organizatorji od danes do nedelje pričakujejo pravi skakalni praznik, ki pod Rajhovko vselej privablja največ gledalcev v ženskem svetovnem pokalu.

Skakalke so še v začetku tedna tekmovale v Beljaku, zdaj pa so že zbrane v Zgornji Savinjski dolini, ki že 15 let gosti ženske tekme. Ljubitelji skokov bodo na Ljubnem lahko pozdravili kar 12 Slovenk, na čelu z vodilno skakalko svetovnega pokala Niko Prevc, ki je na Koroškem oblekla rumeno majico in je odločena, da je ne izpusti iz rok.

Nika Prevc bo napadala četrto zaporedno zmago na Ljubnem. Foto: Grega Valančič

"Vem, da bo tako kot vedno na Ljubnem veliko navijačev. Pričakujem lepo zimsko vzdušje, sama pa si želim nadaljevati take skoke, kot sem jih imela na prejšnjih dveh tekmah ob zmagah v Beljaku. Še naprej želim kazati dobre skoke in razveseliti domače navijače. Ljubno je posebno. Veliko truda je vloženega v to tekmo, vem, da se veliko prostovoljcev trudi, da izpeljejo vse," je sredi tedna dejala Prevc.

"Ljubno je posebno. Veliko truda je vloženega v to tekmo, vem, da se veliko prostovoljcev trudi, da izpeljejo vse," pravi o najbolj obiskani tekmi v ženskem svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Na domačem prizorišču je na zadnjih treh tekmah vselej zmagala, a o skakalnici pravi: "Nikoli si nisva bili na ti, se mi pa pozna, v primerjavi s preostalimi, da sem navajena nanjo."

Težko bi si izbrala boljši trenutek, da spet obleče rumeno majico: "To je kar lepo vabilo, zame pa še dodatna spodbuda za naprej. Iskreno sem si zelo želela spet rumeno majico, saj sem vedela, da sem lahko to sezono zelo močna. Nisem pa vedela, da bo tako hitro, ta Beljak je prišel res hitro, da me je kar presenetil," je še dejala najboljša skakalka svetovnega pokala.

Sto točk pred Japonko Prevc ima v skupnem seštevku 1.066 točk, točno sto točk zaostaja Japonka Nozomi Marujama, tretja je Abigail Strate z več kot 400 točkami zaostanka. "Ne vem, ali lahko pri Marujami govorimo o padcu forme, morda pa je imela le slab konec tedna," o prvi izzivalki pravi branilka globusa.

Nika Vodan si želi čim več sproščenosti in čim manj rezultatske obremenjenosti. Foto: Aleš Fevžer

Številčna slovenska zasedba

Ob Prevc bodo na Ljubnem tekmovale še Nika Vodan, domačinka Taja Terbovšek, ki je v začetku tedna uspešno debitirala v svetovnem pokalu, Katra Komar, Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Taja Sitar, Živa Andrič, Izadora Kopač, Taja Košir, Ajda Košnjek in Maja Kovačič, ki pa ji zdravje zadnje dni ni najbolje služilo.

Nastopila bo številčna slovenska zasedba. Foto: Aleš Fevžer

Skakalke danes najprej čaka uradni trening (10.00), ob 12. uri pa so predvidene kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, v katere je prijavljenih 57 tekmovalk iz 15 držav.

Ljubno ob Savinji, trening in kvalifikacije