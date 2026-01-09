Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
9. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ljubno ob Savinji Jurij Tepeš Taja Terbovšek Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Petek, 9. 1. 2026, 4.00

4 ure, 30 minut

Ljubno ob Savinji

Na Ljubnem se začenja skakalni praznik, Nika Prevc v rumenem: Nikoli nisva bili na ti, a ...

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ljubno ob Savinji | Ljubno ob Savinji od danes do nedelje gosti najboljše skakalke svetovnega pokala. Danes bo ob 10. uri trening, ob 12. uri pa sledijo kvalifikacije. | Foto Grega Valančič

Ljubno ob Savinji od danes do nedelje gosti najboljše skakalke svetovnega pokala. Danes bo ob 10. uri trening, ob 12. uri pa sledijo kvalifikacije.

Foto: Grega Valančič

Smučarske skakalke so po tekmah v Beljaku že zbrane na najbolj obiskanem ženskem prizorišču svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, kjer bo danes nastopila tudi številčna slovenska zasedba, z vodilno skakalko skupnega seštevka Niko Prevc na čelu. Ob 10. uri je predviden trening, ob 12. uri pa kvalifikacije za sobotno posamično tekmo.

smučarski skoki, Ljubno, Taja Terbovšek
Sportal Spoznajte mlado Slovenko, ki je ob debiju takoj navdušila

Na Ljubnem ob Savinji organizatorji od danes do nedelje pričakujejo pravi skakalni praznik, ki pod Rajhovko vselej privablja največ gledalcev v ženskem svetovnem pokalu. 

Skakalke so še v začetku tedna tekmovale v Beljaku, zdaj pa so že zbrane v Zgornji Savinjski dolini, ki že 15 let gosti ženske tekme. Ljubitelji skokov bodo na Ljubnem lahko pozdravili kar 12 Slovenk, na čelu z vodilno skakalko svetovnega pokala Niko Prevc, ki je na Koroškem oblekla rumeno majico in je odločena, da je ne izpusti iz rok. 

Nika Prevc bo napadala četrto zaporedno zmago na Ljubnem. | Foto: Grega Valančič Nika Prevc bo napadala četrto zaporedno zmago na Ljubnem. Foto: Grega Valančič

"Vem, da bo tako kot vedno na Ljubnem veliko navijačev. Pričakujem lepo zimsko vzdušje, sama pa si želim nadaljevati take skoke, kot sem jih imela na prejšnjih dveh tekmah ob zmagah v Beljaku. Še naprej želim kazati dobre skoke in razveseliti domače navijače. Ljubno je posebno. Veliko truda je vloženega v to tekmo, vem, da se veliko prostovoljcev trudi, da izpeljejo vse," je sredi tedna dejala Prevc.

Ljubno ob Savinji
Sportal Na Ljubnem dovolj snega tudi za 160-metrsko skakalnico, Nika Prevc prihaja v rumenem

"Ljubno je posebno. Veliko truda je vloženega v to tekmo, vem, da se veliko prostovoljcev trudi, da izpeljejo vse," pravi o najbolj obiskani tekmi v ženskem svetovnem pokalu. | Foto: www.alesfevzer.com "Ljubno je posebno. Veliko truda je vloženega v to tekmo, vem, da se veliko prostovoljcev trudi, da izpeljejo vse," pravi o najbolj obiskani tekmi v ženskem svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Na domačem prizorišču je na zadnjih treh tekmah vselej zmagala, a o skakalnici pravi: "Nikoli si nisva bili na ti, se mi pa pozna, v primerjavi s preostalimi, da sem navajena nanjo."

Težko bi si izbrala boljši trenutek, da spet obleče rumeno majico: "To je kar lepo vabilo, zame pa še dodatna spodbuda za naprej. Iskreno sem si zelo želela spet rumeno majico, saj sem vedela, da sem lahko to sezono zelo močna. Nisem pa vedela, da bo tako hitro, ta Beljak je prišel res hitro, da me je kar presenetil," je še dejala najboljša skakalka svetovnega pokala.

Sto točk pred Japonko

Prevc ima v skupnem seštevku 1.066 točk, točno sto točk zaostaja Japonka Nozomi Marujama, tretja je Abigail Strate z več kot 400 točkami zaostanka.

"Ne vem, ali lahko pri Marujami govorimo o padcu forme, morda pa je imela le slab konec tedna," o prvi izzivalki pravi branilka globusa.

Nika Vodan si želi čim več sproščenosti in čim manj rezultatske obremenjenosti. | Foto: Aleš Fevžer Nika Vodan si želi čim več sproščenosti in čim manj rezultatske obremenjenosti. Foto: Aleš Fevžer

Številčna slovenska zasedba

Ob Prevc bodo na Ljubnem tekmovale še Nika Vodan, domačinka Taja Terbovšek, ki je v začetku tedna uspešno debitirala v svetovnem pokalu, Katra Komar, Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Taja Sitar, Živa Andrič, Izadora Kopač, Taja Košir, Ajda Košnjek in Maja Kovačič, ki pa ji zdravje zadnje dni ni najbolje služilo.

Nastopila bo številčna slovenska zasedba. | Foto: Aleš Fevžer Nastopila bo številčna slovenska zasedba. Foto: Aleš Fevžer

Skakalke danes najprej čaka uradni trening (10.00), ob 12. uri pa so predvidene kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, v katere je prijavljenih 57 tekmovalk iz 15 držav. 

Ljubno ob Savinji, trening in kvalifikacije

Spored, Ljubno ob Savinji

Petek, 9. januar
10.00 uradni trening
12.00 kvalifikacije

Sobota, 10. januar
10.45 poskusna serija
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

Nedelja, 11. januar
10.45 kvalifikacije
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

Domen Prevc
Sportal Jani Grilc: Domen zna vso evforijo odložiti, ne prepusti se ji, pač pa ostaja v svojem ritmu
Domen Prevc, Bischofshofen
Sportal "Tako lepega scenarija si niti v glavi nisem spisal"
Domen in Peter Prevc, Bischofshofen
Sportal "Štafeta je predana!"
Halvor Egner Granerud
Sportal Tisoče groženj s smrtjo: Granerud o temni plati skokov
Philipp Raimund
Sportal Nemci na naslednje prizorišče brez najboljših dveh

Ljubno ob Savinji Jurij Tepeš Taja Terbovšek Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.