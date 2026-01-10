Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Sobota,
10. 1. 2026,
18.48

1 ura, 4 minute

Finska zaradi Rusije sprejela drastično odločitev

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Leta 1997 sprejeta in od leta 1999 uveljavljana Ottawska pogodba prepoveduje uporabo, proizvodnjo, kopičenje in prenos protipehotnih min ter države pogodbenice obvezuje k uničenju njihovih zalog.

Leta 1997 sprejeta in od leta 1999 uveljavljana Ottawska pogodba prepoveduje uporabo, proizvodnjo, kopičenje in prenos protipehotnih min ter države pogodbenice obvezuje k uničenju njihovih zalog. 

Foto: Shutterstock

Finska je danes po skoraj štirinajstih letih od pridružitve tudi uradno odstopila od Ottawske pogodbe o protipehotnih minah. To pomeni, da lahko država protipehotne mine ponovno vključi v svoj vojaški arzenal. Na Finskem so se za odstop od mednarodnega dogovora o minah odločili zaradi zaostrovanja varnostne situacije v Evropi in potencialne grožnje, ki jo Finski predstavlja njena vzhodna soseda Rusija.

Finska je odstop od pogodbe o protipehotnih minah napovedala lani spomladi, proces odstopa pa so začeli julija 2025. Skandinavska država je s tem sledila drugim evropskim sosedam Rusije, ki so se odločile za podoben korak - Estoniji, Litvi, Latviji in Poljski.

Litva in Poljska mejita na rusko baltsko enklavo Kaliningrad, skupaj z Latvijo pa tudi na Belorusijo, ključno zaveznico Rusije.

Protipehotnih min ne bodo uporabljali v času miru

Finski predsednik Alexander Stubb je kot enega od osrednjih razlogov za odločitev Finske, da odstopi od pogodbe o protipehotnih minah, navedel grožnje s strani Rusije.

Finski predsednik Alexander Stubb je do Rusije zaradi njene invazije Ukrajine in pogostih groženj evropskim državam večkrat zelo kritičen.

Finska se je sicer zavezala, da protipehotnih min v prihodnje ne bo uporabljala v času miru - minskih polj tako še ne bodo postavljali - temveč bodo mine zgolj ohranjali v vojaškem arzenalu in jih po potrebi uporabili v obrambne namene, je poročal finski medij Yle.

Leta 1997 sprejeta in od leta 1999 uveljavljana Ottawska pogodba prepoveduje uporabo, proizvodnjo, kopičenje in prenos protipehotnih min ter države pogodbenice obvezuje k uničenju njihovih zalog. 

Finska je odstop od pogodbe o protipehotnih minah napovedala lani spomladi, proces odstopa pa so začeli julija 2025.

Od Ottawske pogodbe bo odstopila tudi Ukrajina, Rusija se ji nikoli ni pridružila

Finska in Latvija sta sicer že lani sprejeli dogovor o skupni proizvodnji protipehotnih min, ki bo pokrivala njune potrebe. Z njimi bodo oskrbovali tudi Ukrajino. Tam je parlament julija lani medtem sprejel zakon, ki bo Ukrajini prav tako omogočil, da odstopi od Ottawske pogodbe. 

Ottawsko pogodbo je sicer podpisalo 163 držav. Med njimi med drugim ni Rusije, Kitajske, ZDA, Indije in Pakistana. 

