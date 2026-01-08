Zaseg tankerja Marinera, ki je plul pod rusko zastavo, je v severnem Atlantiku sprožil nov val napetosti med ZDA in Rusijo. Čeprav ladja ni prevažala nafte, je po oceni analitikov njen zaseg politično in simbolično izjemno pomemben. Od domnevne vloge v obvodu sankcij do ugibanj o prevozu dragocenega ruskega orožja in preizkušanju meja moči med Washingtonom in Moskvo.

Potem ko je ameriška vojska v sredo v severnem Atlantiku zasegla tanker, ki je plul pod rusko zastavo, je ta postal osrednji predmet geopolitičnih napetosti med ZDA, Rusijo in njenimi zavezniki. Tanker Marinera so ameriške sile zasledovale več dni, preden so ga dokončno ustavile in prevzele nadzor nad njim.

Čeprav več kot 300 metrov dolg tanker ni prevažal nafte, je bil ameriški zaseg očitno dragocen. Teorije o tem segajo od ugibanj, da je v trupu skrito dragoceno rusko orožje, do potenciala ladje, da postane simbolična trofeja v transatlantskem boju za oblast med Washingtonom in Moskvo, piše britanski časnik The Guardian.

Tanker, ki se trenutno imenuje Marinera in pluje pod rusko zastavo, naj bi pripadal tako imenovani senčni floti, ki jo Rusija, Iran in Venezuela uporabljajo za izogibanje zahodnim sankcijam. Ta plovila že več let prevažajo tovor in poceni gorivo po vsem svetu, vključno s Kitajsko.

Marinera pod sankcijami od leta 2024

Znano je, da si Washington in njegovi evropski zavezniki že dolgo prizadevajo zatreti nezakonito pomorsko trgovino. Ta prizadevanja so prejšnji mesec dosegla vrhunec, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel pomorsko blokado tankerjev, ki so kršili sankcije in pluli v bližini Venezuele, kjer so največje svetovne zaloge nafte in ki je ključna destinacija za ladje iz senčne flote.

Marinera je med več kot desetimi naftnimi tankerji, ki so poskušali pobegniti blokadi. Decembra se je sprva izognila ameriškemu zasegu v Karibskem morju, nato je ime spremenila iz Bella 1 v Marinera, gvajansko zastavo zamenjala za rusko in drastično spremenila smer plovbe proti severu Rusije.

Marinera je sicer pod sankcijami ameriškega finančnega ministrstva od junija 2024 zaradi obtožb o prevozu nezakonitega tovora za Hezbolah, libanonsko militantno skupino, ki jo podpira Iran.

Zaseg tankerja pod rusko zastavo

Prejšnji mesec so ameriške specialne enote s helikopterjev zasegle tanker Skipper ob obali Venezuele, proti kateremu je ameriško ministrstvo za finance leta 2022 uvedlo sankcije. V sredo je ameriška obalna straža zasegla še en tanker v mednarodnih vodah blizu Karibov.

Vendar pa je sredin zaseg tankerja Marinera v Atlantskem oceanu po pisanju Guardiana nekaj povsem drugega in ima veliko večjo težo. Medtem ko je tanker Skipper plul pod zastavo Gvajane, je Marinera registrirana in pluje pod rusko zastavo. Moskva je zato vložila uradni diplomatski protest, v katerem je zahtevala, da Washington preneha zasledovati Marinero na odprtem morju.

Craig Kennedy, sodelavec Davisovega centra za ruske in evrazijske študije na univerzi Harvard, je za Guardian dejal, da bi bila lahko odločitev Moskve, da ladjo registrira pod rusko zastavo, poskus pridobitve vpliva z izogibanjem ameriški naftni blokadi Venezuele. "Zaseg ladje pod rusko zastavo na odprtem morju pomeni neupoštevanje ruskih trditev o izključni pristojnosti nad plovilom," je dejal Kennedy in dodal, da je Moskva morda domnevala, da se ZDA ne bodo vkrcale na plovilo z rusko zastavo.

Vendar je Kremelj napačno presodil, kako daleč bo šel Trump, je opozoril Kennedy. Prejšnji konec tedna so ameriške sile prijele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegovo ženo Cilio Flores, ki jima zdaj sodijo v New Yorku.

"To je bila Rusija, ki je poskušala pridobiti vpliv s posredovanjem v ameriški blokadi," je dejal Kennedy. "In potem se je to obrnilo proti njej."

Plovba med Iranom in Venezuelo

Druge teorije kažejo, da je na ladji morda nekaj dragocenega za Moskvo. Čeprav ne prevaža surove nafte, naj bi bila predhodna pot med Iranom in Venezuelo, pot za nezakonito trgovino, vključno z orožjem.

Rusija je ta teden po poročanju Wall Street Journala poslala mornariške enote, vključno s podmornico, da bi tanker spremljala, kar je še povečalo tveganje. To se je izvedelo le nekaj ur pred ameriškim zavzetjem tankerja, ko je Washington sporočil, da je bila ladja zasežena zaradi "kršitev ameriških sankcij".

Tanker spremljala tudi letala

Ameriška izvidniška letala so ladjo spremljala več dni, nad njeno potjo pa je očitno letelo tudi vohunsko letalo britanskih kraljevih zračnih sil. Platforme za sledenje letal so pokazale, da je nadzorno letalo RAF RC-135W rivet joint v torek zapustilo letalsko oporišče Waddington v Lincolnshiru in se usmerilo proti istemu območju Atlantika kot ladja, navaja Guardian.

Britanska vojska je sporočila, da je zagotovila "vnaprej načrtovano operativno podporo, vključno z namestitvijo". V zadnjih dneh pa so podatki sledenja pokazali nenaden pritok ameriških sil, vključno z letalom C-17 globemaster III, ki lahko prevaža helikopterje, kar je sprožilo ugibanja o skorajšnji specialni operaciji proti Marineri.

Preden so se ameriške sile v sredo vkrcale na tanker, je nekdanji britanski obrambni ataše v Moskvi John Foreman dejal, da so obseg ameriškega spremljanja tankerja in očitne priprave na njegov zaseg s premestitvijo letal v Združeno kraljestvo presenetljivi.

"Zakaj so ZDA svoje sile premestile v Združeno kraljestvo samo zaradi nekega naftnega tankerja?" se je po navedbah Guardiana vprašal nekdanji uradnik, zdaj obrambni analitik. "Bi lahko šlo za rusko orožje, ki je bilo namenjeno v Venezuelo?" je sklenil Foreman.