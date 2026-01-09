Vojvoda, nova ladja Rusije, buri duhove: se bo nanjo vkrcal Putin?

Ruska pomorska reševalna služba (MORSPAS) je po devetih letih gradnje v uporabo končno dobila novo pridobitev, in sicer plovilo Vojvoda razreda Projekt 23700. Ladja naj bi bila namenjena reševalnim misijam in nadzoru nad onesnaženostjo morja, a v primerjavi z ostalimi delovnimi plovili v floti MORSPAS močno izstopa. Glede na videz in opremljenost namreč močno spominja na luksuzno superjahto, zaradi česar se porajajo vprašanja, ali ima plovilo morda tudi protokolarno poslanstvo oziroma je namenjeno prevažanju in nastanitvi ruskega političnega vrha s predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu.

Ogromna ladja za majhen Baltik

Vojvoda, plovilo razreda Projekt 23700, je zelo velika nova patruljna ladja ruske pomorske reševalne službe. Plovilo tehta 7.500 ton in v dolžino meri kar 111 metrov.

Doseže lahko najvišjo hitrost 22 vozlov oziroma nekaj več kot 40 kilometrov na uro, njen doseg pa znaša okoli 9.250 kilometrov oziroma približno 5.000 navtičnih milj. To najverjetneje presega potrebne specifikacije za njeno območje delovanja, saj bo obseg operacij Vojvode vsaj primarno omejen na Baltsko morje.

Project 23700 rescue support vessel "Voevoda".

🗺️Baltiysk, Kaliningrad region.

📸 D. Klepitsyn (July 1).

V reševalno ladjo zamaskirana superjahta?

Vojvoda je glede na ruske vire (povezava), ki se opirajo na dokumente ladjedelnice Jantar, ki je gradila novo ladjo, opremljena s celo vrsto nadstandardnih – vsaj za plovila pomorske reševalne službe – bivalnih in drugih prostorov za zagotavljanje udobja posadke (oziroma domnevnih potnikov).

Na plovilu je tako med drugim mogoče najti osem apartmajev s spalnico, kopalnico in pisarno, konferenčno dvorano in veliko jedilnico. Na plovilu so tudi dve pristajalni ploščadi za helikopterje in štirje motorni čolni za hitro odzivanje za nujne primere.

Project 23700 rescue support vessel "Voevoda".

🗺️Baltiysk, Kaliningrad region.

📸 D. Klepitsyn (July 1).

Pri The War Zone, mediju, ki pokriva dogajanje v obrambni industriji in vojaške konflikte, pišejo, da zunanjost plovila Vojvoda glede na fotografije ladje, ki so javno dostopne, sicer ne izkazuje luksuznih elementov na palubi, ki so značilni za superjahte.

Veliko bolj pomenljiva sta sicer dva druga dejavnika, in sicer oblika ladje Vojvoda, ki vleče močne vzporednice z nekaterimi superjahtami svetovnih bogatašev, in pa dejstvo, da gre za edino plovilo v floti MORSPAS, ki je vsaj na prvi pogled neustrezno opremljeno za zahtevne naloge pomorske reševalne službe.

Project 23700 rescue support vessel "Voevoda".

🗺️Baltiysk (Kaliningrad region)

📸 A. Frame (June 18)

Vojvoda glede na razpoložljivo slikovno in video gradivo med drugim namreč nima značilnosti drugih plovil MORSPAS, kot so večja delovna paluba, dvigalo za dvigovanje težkega tovora ali vlečni vitel.

Tako je videti večina reševalnih ladij v floti MORSPAS:

Večje ladje ruske pomorske reševalne službe so, da jih druga plovila hitreje opazijo, zelo pogosto obarvane oranžno. Nekatere medtem nosijo modro-belo barvno kombinacijo – tako kot Vojvoda –, a gre zvečine za manjša plovila. Foto: Posnetek zaslona

Zasebna jahta ruske visoke politike?

Čeprav vsaj za zdaj ni nobenih dokazov, da je ladja Vojvoda v resnici namenjena rabi ruske politike z Vladimirjem Putinom na čelu oziroma za protokolarne namene, kot ta teden namiguje več medijev, so razlike v zunanjosti med Vojvodo in drugimi plovili v floti MORSPAS izredne.

Govorice, da je ladja Vojvoda v resnici tudi superjahta za rusko politično elito, naj bi bile glavni razlog za to, da so z več ruskih spletnih mest kmalu po tem, ko je bila Vojvoda tudi uradno sprejeta v floto MORSPAS, izginile novice o tem, poroča The War Zone, ki se sklicuje na ruski vir na spletni strani Live Journal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer povezan z najmanj dvema superjahtama. Ena od njih je slabih sto milijonov evrov vredna 81-metrska "Kosatka" oziroma "kit ubijalec", ki je – morda ne po naključju – tik pred rusko invazijo Ukrajine februarja 2022 zapustila pristanišče v Hamburgu, kjer so jo prenavljali, in odpotovala proti Kaliningradu, ruski enklavi na Baltiku.

"Putinova" Šeherezada v Italiji Foto: Reuters

140-metrsko superjahto Šeherezado, eno od največjih na svetu, so maja 2022 prav zaradi sumov, da je povezana z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, medtem zasegle italijanske oblasti. Šeherezada je tako še vedno zasidrana v italijanskem pristaniškem mestu Carrara.