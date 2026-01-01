Šok za Rusijo: Veliki sovražnik Putina je vstal od mrtvih

Ukrajinski in ruski mediji so 27. decembra poročali, da je bil na jugovzhodu Ukrajine v napadu z dronom ubit Rus Denis Kapustin, skrajno desni voditelj tako imenovanega Ruskega prostovoljnega korpusa, ki se je po začetku vojne v Ukrajini uprl režimu Vladimirja Putina in se proti njemu tudi aktivno bori. Toda šlo je za zvijačo - smrt Kapustina, čigar umor naj bi naročile ruske obveščevalne službe, je zrežirala Ukrajina, v katere "vojno skrinjo" je zato kapnilo več kot 400 tisoč evrov, ki jih je Rusija namenila za načrtovanje in izvedbo atentata.

Ukrajinska "posebna vojaška operacija"

Kako natanko je Ukrajina izvedla proti-obveščevalno operacijo, katere cilj je bil ruske varnostne službe, ki naj bi po navodilih iz Kremlja za umor Denisa Kapustina, pretentati, da bo ruski proračun za načrtovanje in izvedbo atentata v vrednost 500 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 426 tisoč evrov uporabljen za nadaljnje ukrajinsko upiranje Rusiji, v GUR (ukrajinski vojaški obveščevalni službi) niso pojasnjevali podrobneje.

V izjavi za javnost, objavljeni v uradnem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, so poudarili le to, da je šlo za izredno zapleteno operacijo, ki je trajala več kot mesec dni.

Na YouTubu so objavili tudi videoposnetek, iz katerega je razvidno, da je Kapustin res živ in zdrav:

"Osebni sovražnik Vladimirja Putina"

Da je njihov vodja živ, so potrdili tudi v Ruskem prostovoljnem korpusu.

Gre za paravojaško organizacijo, ki jo je Kapustin ustanovil avgusta 2022 po začetku ruske invazije Ukrajine. Njene člane, gre za v Ukrajini živeče Ruse, združujejo politična stališča, ki po navedbah analitikov segajo od skrajno desnih do celo neonacističnih, in predvsem nasprotovanje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Eden od njihovih glavnih ciljev je strmoglavljenje Putinovega režima.

Denis Kapustin (desno) se je rodil v Moskvi, v preteklosti pa je živel tudi v Nemčiji. Leta 2017 se je preselil v Ukrajino. Foto: Reuters

Ustanovitelj Ruskega prostovoljnega korpusa Denis Kapustin, sicer nekdanji zloglasni nogometni huligan, je bil tako v Rusiji kot v več državah Evrope v preteklosti označen za neonacista. Vstop v schengensko območje mu je prepovedan že od leta 2019. Sam sicer trdi, da ni neonacist, temveč "ima zgolj desna stališča in da roke nikoli ne bi dvignil v Hitlerjev pozdrav".



Ukrajinski obveščevalci Kapustina sicer označujejo za "osebnega sovražnika ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Rusi, ki so napadli Rusijo

Ruski prostovoljni korpus predvsem zaradi ideologije večine njegovih članov na čelu z ustanoviteljem Kapustinom velja za eno najbolj kontroverznih militantnih skupin, ki sodeluje z Ukrajino oziroma se v vojni z Rusijo aktivno bori na ukrajinski strani, saj imajo istega nasprotnika.

Korpus zaradi dejstva, da so njegovi člani skoraj izključno Rusi, sodeluje predvsem z glavnim ukrajinskim obveščevalskim direktoratom in mu je tudi neposredno podrejen.

Paravojaška organizacija je bila vpletena v odmevne dogodke, povezane z vojno v Ukrajini. Pripadniki Ruskega prostovoljnega korpusa so v prvi polovici leta 2023 namreč kar dvakrat vdrli na ozemlje Rusije, prvič v regiji Brjansk, drugič Belgorod, in tam začasno zavzeli več naselbin.