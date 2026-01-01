Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
1. 1. 2026,
18.36

Osveženo pred

3 ure, 25 minut

Četrtek, 1. 1. 2026, 18.36

3 ure, 25 minut

Vrača se Anthony Davis

Avtor:
Š. L.

Anthony Davis Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder | Anthony Davis se vrača v pogon. | Foto Reuters

Anthony Davis se vrača v pogon.

Foto: Reuters

Prvi dan leta 2026 bo v ligi NBA prinesel pet tekem. Med drugim bodo na delu košarkarji Dallas Mavericks, ki jih na domačem parketu čaka boj s Philadelphio 76ers, vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, se bo po zmagi nad LA Lakers pomerila z Miami Heat. Los Angeles Clippers se bodo pomerili z Utah Jazz.

Za Dallas Mavericks se bo na srečanju s Philadelphio v pogon vrnil Anthony Davis, Mavericks pa bodo skušali tudi z njegovo pomočjo prekiniti niz treh porazov. Davis je izpustil zadnji dve tekmi Dallasa zaradi poškodbe dimelj. "Vedno si želimo, da bi igral, zato smo veseli, da je nazaj. Bomo videli, koliko časa bo lahko igral, želimo, da je žoga tudi v njegovih rokah, a tako kot v napadu, ga bomo potrebovali tudi v obrambi," je pred srečanjem dejal trener Jason Kidd. Mavericks so v tej sezoni pri izplenu 12-22, na tekmah, na katerih je igral Davis pa pri 8-8.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo v novem koledarskem letu prvič na delu v noči na soboto, ko jih ob 4.30 po slovenskem času čaka srečanje z Memphis Grizzlies.

Lestvici

