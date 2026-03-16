Sedem stopinj kot meja: kdaj je pravi čas za menjavo pnevmatik

S prvimi toplejšimi dnevi pride čas za pomladno osvežitev avtomobila. Prehod na letne pnevmatike je več kot sezonska rutina, saj vpliva na varnost, udobje in stroške vožnje.

Preventiva je najboljši način, da se dolgoročno izognete večjim napakam na vozilu in tudi nepredvidenim stroškom. Nizke temperature, led in sneg, sol na avtomobilu puščajo posledice. Ob začetku pomladi je pravi čas, da ga pregledamo in pripravimo na toplejše dni, vključno z menjavo in centriranjem pnevmatik. Na pooblaščenih servisih Peugeot ob menjavi pnevmatik poskrbijo tudi za pregled ključnih sklopov vozila, da bo vožnja v toplejših mesecih brezskrbna.

Sedem stopinj Celzija kot meja za pravo odločitev

Ena od napak voznikov je, da se poleti vozijo z zimskimi gumami. To ni ne gospodarno ne udobno, predvsem pa vpliva na varno vožnjo. Zimske pnevmatike imajo mehkejšo zmes gume od letnih, zato se na segretem asfaltu hitro obrabijo in izgubijo oprijem, kar se bo v dežju poznalo tudi na daljši zaviralni poti.

Strokovnjaki na pooblaščenih servisih znamke Peugeot priporočajo nakup in menjavo novih letnih pnevmatik po štirih letih, saj se z leti spreminja tudi struktura materiala. Ni vedno pravilo le zadosten profil na pnevmatikah. Tudi menjavo je treba opraviti pri profesionalcih, ki pri svojem delu uporabljajo certificirano profesionalno orodje. Le strokovnjaki bodo natančno prepoznali stanje pnevmatike in pričakovanja voznika glede na način uporabe vozila.

Le strokovnjak lahko natančno oceni stanje pnevmatike, morebitne mikropoškodbe in njeno primernost glede na voznikov način uporabe vozila. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Kdaj je torej čas za menjavo zimskih pnevmatik za letne? Slovenski prometni predpisi uporabo zimskih gum na avtomobilih zahtevajo od 15. novembra do 15. marca, na Hrvaškem celo do 15. aprila. Pri Peugeotu podobno kot proizvajalci pnevmatik priporočajo mejo sedem stopinj Celzija podnevi in ponoči.

S strokovno menjavo lahko podaljšate življenjsko dobo pnevmatik

Znana faza, ki v praksi še kako drži, je, da so pnevmatike edini stik vozila s cestiščem. Pri avtocestnih hitrostih se zavrtijo več kot tisočkrat na minuto. Njihova pravilna izbira, montaža in uravnoteženje bistveno vplivajo na vodljivost, porabo goriva ter delovanje varnostnih sistemov, kot sta ABS in ESP. Neprofesionalno orodje, napačno zategnjeni vijaki, neustrezno centriranje ali spregledana poškodba platišča lahko povzročijo vibracije, neenakomerno obrabo ali celo nevarne situacije na cesti.

V pooblaščenem servisu Peugeot vozila obravnavajo celostno. Strokovno usposobljeni serviserji poznajo tehnične specifikacije posameznih modelov, uporabljajo certificirano opremo ter upoštevajo tovarniške standarde. Ob menjavi pnevmatik preverijo tudi stanje podvozja, zavor in tlaka v pnevmatikah, kar vozniku zagotavlja brezskrbno in varno vožnjo v vseh razmerah.

"Pri Peugeotu ob menjavi preverimo globino profila, kakovost gumene zmesi, preverimo, ali je preperela, pozorni smo tudi na vse druge anomalije in morebitne poškodbe. Le kakovostna pnevmatika bo zagotovila brezhibno uporabo vozila ter varno vožnjo," pravijo pri pooblaščenem servisu Peugeot in dodajajo, da so pri menjavi pnevmatik posebej pozorni na stanje zavornih ploščic, ki vplivajo tudi na obrabo diskov.

Za daljšo življenjsko dobo pnevmatike je pomemben tlak, ki omogoča enakomerno in pravilno obremenitev celotne tekalne površine. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Tehnološko napredne pnevmatike in občutljivi senzorji tlaka

Kakšne poškodbe na pnevmatiki in s tem stroški lahko nastanejo, če pnevmatika ni ustrezno zamenjana? Največkrat gre za poškodbe tesnilnega roba pnevmatike, poškodbe senzorskih ventilov in praske na platiščih. Danes so na vozilih še posebej zelo občutljiva platišča, drago je tudi njihovo popravilo. Vse bolj pozorni na strokovno menjavo pnevmatik ob morebitni nesreči so tudi pri zavarovalnicah.

Neustrezno nameščene pnevmatike lahko povzročijo nenaden padec tlaka, posledično se pnevmatika popolnoma uniči. Nastanejo lahko tudi poškodbe platišča oziroma podvozja. Niso redki primeri, ko je zaradi neustrezne pritrditve kolesa z vozila pri vožnji odpadla celo pnevmatika. Nepravilna namestitev pnevmatike preprečuje tudi optimalno odvajanje vode.

"Pogosta napaka, ki jo počnejo nepodučeni vulkanizerji, je nepravilno centriranje koles, pa tudi nepravilna smer vrtenja pnevmatik. Pojavljajo se napake na podvozju, ki vplivajo na neenakomerno obrabo pnevmatik, to pa je največkrat posledica neustrezne geometrije podvozja, " pravijo pri Peugeotu, kjer ob sprejemu vozila na servis in tudi ob nakupu pnevmatik stranke obvezno opozorijo na nastavitev podvozja.

Ob menjavi pnevmatik v pooblaščenih servisih Peugeot vas bodo strokovnjaki podučili še o napakah, ki jih počnete ter vplivajo na udobje vožnje in obrabo pnevmatik. Najočitnejša napaka voznikov je neustrezen tlak v pnevmatikah (treba ga je preverjati vsaj enkrat mesečno).

Menjavo pnevmatik zaupajte profesionalcem: varnost se začne pri stiku s cesto. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Akcijska ponudba v pooblaščenem servisu Peugeot

Pri Peugeotu poleg profesionalnega orodja uporabljajo kakovostne nadomestne dele, na katere vozniki niti ne pomislijo. "Zelo pomembna je kakovost uteži, ki lahko odpadejo že v avtopralnici in ne opravljajo svoje naloge. To je zelo pomembno pri lepljivih utežeh za lita platišča. Uporabljamo le kakovostne in preverjene materiale ter dobavitelje," pravijo pri Peugeotu, kjer posebej opozarjajo tudi na to, da pnevmatike postajajo vse bolj tehnološke. Vanje morajo proizvajalci obvezno vgrajevati posebne ventile, ki spremljajo tlak v pnevmatikah in morebitna odstopanja od predpisanega tlaka javljajo vozniku prek potovalnega računalnika na zaslon vozila v obliki opozorilnega signala. Nestrokovni posegi pogosto povzročijo poškodbe teh ventilov ali celo polomljene senzorje.

Varna vožnja se vedno začne pri stiku s cesto – in ta stik morajo pripraviti strokovnjaki. Vsi, ki bodo od 16. marca pnevmatike zamenjali v pooblaščenem servisu Peugeot, prejmejo tudi brezplačne vreče za shranjevanje pnevmatik.

Pomlad je pravi čas za celostni pregled vozila



Preventiva je najboljši način, da se dolgoročno izognete večjim napakam in stroškom na vozilu. Zimske temperature, sneg, led in sol na avtomobilu puščajo posledice, zato je ob začetku pomladi čas, da ga pregledamo in pripravimo na toplejše dni. Peugeotovi strokovnjaki poleg strokovne menjave in centriranja pnevmatik priporočajo še pregled drugih vitalnih delov vozila – morebitne poškodbe karoserije, ki vplivajo na rjavenje, pregled brisalcev stekel, preveriti je treba delovanje klimatskega sistema, stanje zavornih ploščic in diskov, zima močno obremeni tudi akumulator. Ste vedeli, da največ akumulatorjev zaradi zimske obremenitve odpove prav poleti?

Glavni kazalnik obrabe zavornih ploščic je debelina obloge, a so na to v glavnem pozorni serviserji. Ti preverijo tudi morebitne poškodbe na ploščicah in stanje zavorne tekočine. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje P AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O.