Ne le Jan Oblak in Atletico, brez najboljšega tudi Real Madrid!

V uvodni tekmi 29. kroga španskega prvenstva sta se v petek spopadla Villarreal in Real Sociedad. Villarreal je zmagal s 3:1 in na lestvici na tretjem mestu za točko prehiteli madridski Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Najbolj pestro pa bo zagotovo v nedeljo. Najprej bo vodilna Barcelona gostila Rayo Vallecano, z zmago pa lahko prednost pred največjim rivalom Realom, ki ga čaka nedeljski večerni derbi z Atleticom, poviša na sedem točk razlike. Zanimivo je, da sta oba madridska velikana ostala brez prvih vratarjev. Vsaj nekaj tednov bo tako počival tudi Jan Oblak, kar šest pa Thibaut Courtois (Real).

Villarreal je vprašanje zmagovalca praktično rešil že po 23 minutah, ko je dosegel tri gole. Prvega v sedmi minuti Gerard Moreno, drugega Georges Mikautadze v 17., tretjega pa Nicolas Pepe. Villarreal je z zmago na lestvici na tretjem mestu za točko prehiteli Oblakov Atletico.

Barcelona je v osmini finala lige prvakov odpihnila Newcastle, v nedeljo pa lahko poveča prednost pred Realom. Foto: Reuters

Vodilna Barcelona lahko v času nedeljskega kosila poviša prednost pred zasledovalci. Katalonci, ki so med tednom v ligi prvakov pomendrali Newcastle kar s 7:2, bodo gostili Rayo Vallecano. Trener Hansi Flick je lahko zadovoljen s formo varovancem, veseli ga tudi zadnje zdravstveno poročilo, ki pravi, da je poškodba mečne mišice prvega vratarja Joana Garcie, sicer novopečenega španskega reprezentanta, le lažje narave.

Prvi vratar Atletica in slovenske reprezentance Jan Oblak bo počival nekaj tednov. Foto: Guliverimage

Real bo v madridskem derbiju gostil Atletico. Kylian Mbappe in Jude Bellingham sta se uspešno vrnila na zelenice, na vrata pa bo ob odsotnosti Thibauta Courtoisa stopil Andrij Lunin. Pri gostih ne bo prvega vratarja Jana Oblaka, tako da bo Juan Musso po zahtevnem gostovanju v ligi prvakov pri Tottenhamu (2:3) branil tudi na Santiago Bernabeuu.

Valverde zapušča Athletic Ernesto Valverde bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček v Bilbau. Foto: Reuters Trener nogometnega kluba Athletic Bilbao Ernesto Valverde bo po izjemno uspešnem tretjem mandatu na čelu španskega prvoligaškega kluba po koncu sezone končal sodelovanje z baskovskim klubom. Dvainšestdesetletnik, ki je 40-letno sušo Bilbaa v lovu na trofeje leta 2024 končal z zmago v španskem kraljevem pokalu, je za klubsko spletno stran dejal, da o selitvi razmišlja že nekaj časa. "To je odločitev, o kateri sem razmišljal že dolgo, in o njej smo se pogovarjali in se dogovorili z vodstvom kluba," je Valverde povedal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani kluba. Dodal je, da bo Bilbao, ki je trenutno na desetem mestu v la ligi in šest točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo, ostal osredotočen na delo do konca sezone. "Pred nami je še deset tekem in veliko lahko še pridobimo," je dejal. Njegova napoved bo spustila zaveso nad dolgoletno povezavo z baskovskim klubom. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je za Bilbao zaigral 170-krat in bil trikrat trener tega kluba, pri čemer je bil trenutni mandat, ki ga je začel leta 2022, najuspešnejši. V sezoni po zmagi v Copa del Reyu se je Bilbao uvrstil tudi v polfinale evropske lige, preden je izgubil proti Manchester Unitedu. Bilbao se je nato prvič po sezoni 2014/15 vrnil v ligo prvakov, a je zmagal le na dveh od osmih tekem ligaškega dela in se ni uvrstil v izločilne boje. Nedeljska tekma proti Betisu bo Valverdejeva 495. na čelu kluba.

