V živo: Liverpool v Brightonu, Benjamin Šeško spet s klopi, a tokrat ni zadel

Dogajanje v angleškem prvenstvu, še zadnje pred reprezentančnim premorom, se je začelo s petkovim spopadom Bournemouth – Manchester United (2:2). Trener rdečih vragov Michael Carrick vročega strelca Benjamina Šeška, ki je med tednom ponosno poziral s priznanjem za igralca meseca Premier League po izboru navijačev, spet ni uvrstil v začetno enajsterico, Radečan je v igro vstopil v 71 minuti pri izidu 1:1. Vodilni dvojec Arsenal in Manchester City se ta konec tedna ne bo potegoval za točke, ampak za lovoriko v nedeljskem finalu angleškega ligaškega pokala, Jaka Bijol pa bo z Leeds Unitedom pomembne točke v boju za obstanek danes lovil proti Brentfordu. Današnji spored se je začel z dvobojem Brighton - Liverpool.

Angleško prvenstvo, 31. krog:

Sobota, 21. marec:

V uvodnem dejanju 31. kroga angleškega prvenstva sta se na stadionu Vitality pomerila Bournemouth in Manchester United in se še drugič v sezoni razšla brez zmagovalca. Na Old Traffordu decembra lani je bilo 4:4, a so rdeči vragi od takrat dvignili formo in se pod taktirko Michaela Carricka povzpeli na visoko tretje mesto premierlige. Pričakovanja njihovih navijačev, ki si v naslednji sezoni lahko obetajo tudi spektakel lige prvakov, so bila tako primerno višja, saj bi se United z zmago nad češnjicami drugouvrščenemu Cityju približali na zgolj štiri točke razlike, kar se je v jesenskem delu zdel skoraj nemogoč podvig. A zmage ni bilo, tekma se je končala z 2:2. Manchester ostaja tretji s šestimi točkami zaostanka za Cityjem in štirimi prednosti pred Aston Villo.

Slovenski as Benjamin Šeško je današnjo tekmo začel na klopi za rezerviste, prav tako kot na zadnji tekmi z Aston Villo (3:1), na kateri je nato še enkrat v tem koledarskem letu upravičil vlogo zlatega aduta s klopi in se kmalu po vstopu v igro vpisal med strelce. Rdeči vragi so v Bournemouthu povedli v 61. minuti, ko je z enajstih metrov zadel kapetan Bruno Fernandes, nato se je tekma povsem razživela. V 67. minuti je izenačil Ryan Christie, štiri minute zatem je v igro vstopil Šeško, le nekaj deset sekund kasneje pa je Manchester napadel in povedel, a strelec je bil nesrečni domači igralec James Hill. V 78. minuti so gostje ostali z igralcem manj, ko je rdeč karton prejel Harry Maguire, sodnik je domačim dosodil še strel z enajstih metrov, za izenačenje pa je poskrbel Eli Junior Kroupi.

Šešku se je med tednom smejalo, ko je poziral s priznanjem za najboljšega igralca meseca v angleškem prvenstvu po izboru navijačev. Skupno, ko so dodali še glasove stroke in vseh kapetanov premierligašev, je nagrada končala v rokah Antoina Semenya (Manchester City), a bo ostalo zapisano, da je, kar zadeva glasovanje navijačev, angleške nogometne javnosti, največ glasov dobil prav 22-letni Posavec. Šeško bo danes poskušal pomagati Unitedu, da prekine neuspešen niz proti Bournemouthu. Omenjenega tekmeca namreč ni premagal že pet tekem zapored (trije remiji in dva poraza).

Bijol po dragocene točke proti Brentfordu

Jaka Bijol bo z Leedsom na delu v soboto. Foto: Guliverimage Sobota prinaša štiri tekme, nastopil bo tudi Leeds United, ki si bo skušal dragocene točke v boju za obstanek priigrati na domačem Elland Roadu proti Brentfordu. Leeds ima pred kritičnim 18. mestom le tri točke prednosti, zato si ne sme privoščiti večjih spodrsljajev. Jaka Bijol naj bi po napovedih, ki prihajajo iz Anglije, igral od prve minute. Po tej tekmi se bo odpravil v domovino, kjer bo na reprezentančni akciji proti Madžarski in Črni gori ob odsotnosti poškodovanega Jana Oblaka nosil kapetanski trak.

Nov pomemben izziv v boju za ligo prvakov, najverjetneje si bo lahko ta privilegij priigralo pet najboljših klubov, čaka Liverpool in Chelsea. Odhajata na naporni gostovanji. Rdeči k Brightonu, modri pa k Evertonu. Liverpool je med tednom zablestel v ligi prvakov proti Galatasarayu, Chelsea pa je še drugič izkusil nemoč proti razigranim Parižanom.

Nedelja bo poleg finala angleškega ligaškega pokala, v katerem se bosta na Wembleyju za lovoriko potegovala Arsenal in Manchester City, ki sta bolj ali manj edina kandidata tudi za angleški naslov, ponudila kopico tekem, na katerih bodo v ospredju boji za mesta v Evropi oziroma obstanek.

Tottenham bo po izpadu iz Evrope vse sile usmeril v to, da si izbori obstanek med angleško elito. Foto: Reuters

Pod ogromnim pritiskom je Tottenham. Pod vodstvom hrvaškega stratega Igorja Tudorja je strmoglavil blizu mest, ki vodijo v drugo ligo. Poslovil se je tudi od Evrope, domača pirova zmaga nad Atleticom (3:2) pa vendarle sporoča, da bi šla lahko rezultatska krivulja zdesetkanih Spursov navzgor. V nedeljo jih čaka neposredni dvoboj s sosedom z lestvice, Nottinghamom, ki v nasprotju s Tottenhamom še vztraja v Evropi. Uvrstil se je med osem najboljših v evropski ligi. Če bo preskočil še tri ovire, bo na seznamu zmagovalcev nasledil prav Tottenham in si zagotovil nastop v ligi prvakov.

