Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da ga ni skrbelo, ko so ga v soboto med večerjo z dopisniki Bele hiše obvestili o streljanju. V intervjuju za ameriško televizijo CBS je v nedeljo še omenil, da manifest, ki ga je strelec pred incidentom poslal svoji družini, kaže, da gre za "bolnega človeka", poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ni me skrbelo. Razumem življenje. Živimo v norem svetu," je Trump dejal v intervjuju za oddajo 60 Minutes na televiziji CBS dan po streljanju v hotelu v Washingtonu.

Trump je komentiral tudi odziv prve dame Melanie Trump, ki je v času incidenta sedela zraven njega. "Mislim, da je pred drugimi dojela, da gre za strele," je dejal in dodal, da je sam sprva mislil, da je padel kak pladenj. Foto: Reuters

Ocenil je še, da je bila prva dama videti "zelo pretresena zaradi tega, kar se je zgodilo". Označil jo je za zelo močno in pametno. "Jaz sem to že nekajkrat doživel, ona pa v tem smislu ne. Zelo dobro se je odzvala," je še dejal.

Predsednik je spregovoril tudi o svojem prvem odzivu, ko je ameriška tajna služba začela razporejati svoje agente v dvorani. "Želel sem videti, kaj se dogaja. Takrat smo začeli spoznavati, da gre morda za resen problem, za drugačen problem," je povedal.

Trump: Nisem posiljevalec, nisem pedofil. To je napisal bolan človek.

Trump se je tudi razburil nad novinarko Norah O'Donnell, ko je prebrala del manifesta, ki ga je napisal 31-letni storilec Cole Tomas Allen in v katerem je izrazil vrsto stališč proti predsedniku ter napovedal, da bo streljal na člane njegove administracije. "Nisem več pripravljen dopustiti, da pedofil, posiljevalec in izdajalec omadežuje moje roke s svojimi zločini," med drugim piše v manifestu.

"Nisem posiljevalec. Nisem nikogar posilil. Nisem pedofil," je zatrdil Trump in dodal, da je to napisal bolan človek.

Na vprašanje, ali bo incident, ki se je zgodil med letno večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, pomagal ublažiti njegov napet odnos z mediji, je ameriški predsednik dejal, da ima še naprej globoka nesoglasja z mediji. Dodal je, da želi večerjo ponoviti čez 30 dni ter obljubil, da bo na njej še večja varnost.

Strelec danes pred sodnika

Po poročanju ameriških medijev je storilec 31-letni Cole Tomas Allen, ki so ga aretirali, potem ko je po navedbah policije med dogodkom streljal v bližini varnostne nadzorne točke. Po napovedih ga bodo danes privedli pred sodišče.