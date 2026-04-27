Vojna v Iranu

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 8.48

Vojna v Iranu

Iran z novim predlogom za konec vojne: iranski zunanji minister se bo srečal s Putinom

Abbas Araghchi, Abas Aragči, iranski zunanji minister, Iran | Foto Guliverimage

Iran je prek pakistanskih posrednikov ZDA poslal predlog za končanje vojne. Ta predlaga ponovno odprtje Hormuške ožine, medtem ko bi se o vprašanjih glede jedrskega orožja pogovarjali kasneje. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes prispel v Sankt Peterburg, kjer se bo predvidoma srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Potem ko se je iranski zunanji minister Abbas Araghchi prejšnji konec tedna srečal s ključnimi posredniki v Pakistanu in Omanu, kjer so razpravljali o pogojih za nadaljevanje pogovorov o končanju vojne med Iranom in ZDA, je danes zjutraj prispel v Sankt Peterburg, kjer se bo srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom

"V vsakem primeru je v pogajalskem procesu prišlo do nekaj premikov, vendar so napačni pristopi in pretirane zahteve ZDA preprečili, da bi prejšnji krog pogajanj dosegel svoje cilje, kljub določenemu napredku. Analizirali smo, kaj se je zgodilo prej, in razpravljali o tem, kako in pod kakšnimi pogoji bi se lahko pogajanja nadaljevala," je ob prihodu v Rusijo dejal Arghachi, ki se bo danes s Putinom pogovarjal o nadaljevanju vojne. 

"Obisk je dobra priložnost za posvetovanje z ruskim kolegom glede razvoja dogodkov, povezanih z vojno," je dejal Araghchi.

Araghchi je na Telegramu sporočil, da se bo srečal tudi z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Iran je prek pakistanskih posrednikov ZDA poslal predlog za konec vojne. Ta med drugim vključuje ponovno odprtje Hormuške ožine, medtem ko bi se o jedrskem orožju pogovarjali kasneje. Ameriški predsednik Donald Trump v pogajanjih ne odstopa od svojih zahtev, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. 

