Kaj se je dogajalo po tekmi, vmešal se je tudi Dončić #video

"To je bilo smešno," je bil po tekmi precej razburjen LeBron James, potem ko so LA Lakers na četrti tekmi lige NBA proti Houston Rockets izgubili in med tekmo ostali brez DeAndreja Aytona. Precej napeto je bilo tudi po tekmi, ko so imeli nekateri igralci veliko povedati sodnikom. Med njimi je bil tudi Luka Dončić.

After the final buzzer sounded the Lakers had words with several Rockets players and the officials. Including Marcus Smart and Jarred Vanderbilt. JJ, Luka, and Austin Reaves also went to talk to the head official James Williams pic.twitter.com/xyLBEWF3mB — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) April 27, 2026

Los Angeles Lakers na četrti tekmi uvodnega kroga končnice proti Houston Rockets niso pustili dobrega vtisa, potem ko so izgubili tekmo s 115:96. Izid v zmagah je 3:1 za Jezernike, ki bodo poskusili serijo zaključiti na domačih tleh.

Marcus Smart was letting official James Williams HEAR IT postgame 😳 pic.twitter.com/F1TQsWtfsu — LakersMuse (@LALMuse) April 27, 2026

Tako je bil videti sporni prekršek za izključitev.

JUST IN: Deandre Ayton was just ejected for this Flagrant 2 on Sengun. This is so soft. What?!? pic.twitter.com/566MaBkrig — Legion Hoops (@LegionHoops) April 27, 2026

Bilo je kar nekaj napetosti

A med košarkarji iz Los Angelesa je bilo videti kar nekaj slabe volje. Po sireni, ki je označila konec tekme, je bilo videti kar nekaj napetosti med igralci, nekateri pa so imeli veliko povedati sodnikom. Med njimi je bil tudi poškodovani Luka Dončić, pri pogovoru s sodniki pa ni manjkal Austin Reaves ter trener JJ Redick ... Po vsej verjetnosti je bil pogovor o sodniškem kriteriju in izključitvi DeAndreja Aytona, ki je bil sicer na tej tekmi eden izmed najbolj razpoloženih igralcev v ekipi in po besedah nekaterih nikakor ne velja za umazanega igralca.

James meni, da je bilo vse skupaj zelo smešno

"Veliko bolj sem jezen zaradi tega, ker so izključili Adouja. To je bilo povsem nepotrebno in brez pravega smisla. Mislim, da je to prvič v njegovem življenju, da je bil izključen s tekme. Ne verjamem, da je bilo to upravičeno. Lahko bi mu dosodili dve tehnični napaki, saj je fant ravno vstopil v igro. To je bilo res smešno," je po tekmi razlagal 41-letni zvezdnik Lakersov.

"Na posnetkih je videti grozno, ampak nisem igralec, ki bi igral umazano igro." "To je moja prva izključitev"

Da je bil prvič izključen, je potrdil tudi sam DeAndre Ayton, ki je dejal, da mu je komolec z rame zdrsnil proti obrazu Alperena Senguna, saj sta bila oba prepotena.

"Na posnetkih je videti grozno, ampak nisem igralec, ki bi igral umazano igro. Upam, da je z njim vse v redu in da ne misli, da je bilo namerno. Samo igral sem trdo, komolec mi je zdrsnil navzgor in ga zadel nad rameni. Sprejemam posledice, zagotovo pa ni bilo namerno. Ne igram tako ... To je moja prva izključitev. Evo, po osmih letih prva," je po tekmi povedal DeAndre Ayton, ki je na tekmi dosegel 19 točk in bil najbolj učinkovit igralec pri Lakersih.

Še Sengun ni pričakoval izključitve

Zelo zanimivo je bilo po tekmi slišati Alperena Senguna, saj je ta povedal, da tudi sam ni pričakoval, da bo Ayton zaradi tega prekrška izključen. "Tudi sam nisem pričakoval, da bo DeAndre Ayton izključen zaradi tega komolca. Ne želim spravljati sodnikov v neprijeten položaj, ampak tega res nisem pričakoval. Zdelo se mi je nekoliko prestrogo."

Jezernike čaka naslednja tekma v noči na četrtek, ko bodo igrali pred domačimi gledalci.

Preberite še: