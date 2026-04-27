Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
8.26

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83

Natisni članek

Natisni članek
Deandre Ayton NBA LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 8.26

57 minut

Slaba volja po tekmi

Kaj se je dogajalo po tekmi, vmešal se je tudi Dončić #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83
Los Angeles Lakers | Med košarkarji Los Angeles Lakers je bilo po četrti tekmi kar nekaj nezadovoljstva. | Foto Guliverimage

Med košarkarji Los Angeles Lakers je bilo po četrti tekmi kar nekaj nezadovoljstva.

Foto: Guliverimage

"To je bilo smešno," je bil po tekmi precej razburjen LeBron James, potem ko so LA Lakers na četrti tekmi lige NBA proti Houston Rockets izgubili in med tekmo ostali brez DeAndreja Aytona. Precej napeto je bilo tudi po tekmi, ko so imeli nekateri igralci veliko povedati sodnikom. Med njimi je bil tudi Luka Dončić.

Los Angeles Lakers : Houston Rockets
Sportal Lakersi zapravili prvo priložnost: Ayton izključen, serija se vrača v Los Angeles
 

Los Angeles Lakers na četrti tekmi uvodnega kroga končnice proti Houston Rockets niso pustili dobrega vtisa, potem ko so izgubili tekmo s 115:96. Izid v zmagah je 3:1 za Jezernike, ki bodo poskusili serijo zaključiti na domačih tleh.

Tako je bil videti sporni prekršek za izključitev.

Bilo je kar nekaj napetosti

A med košarkarji iz Los Angelesa je bilo videti kar nekaj slabe volje. Po sireni, ki je označila konec tekme, je bilo videti kar nekaj napetosti med igralci, nekateri pa so imeli veliko povedati sodnikom. Med njimi je bil tudi poškodovani Luka Dončić, pri pogovoru s sodniki pa ni manjkal Austin Reaves ter trener JJ Redick ... Po vsej verjetnosti je bil pogovor o sodniškem kriteriju in izključitvi DeAndreja Aytona, ki je bil sicer na tej tekmi eden izmed najbolj razpoloženih igralcev v ekipi in po besedah nekaterih nikakor ne velja za umazanega igralca.

LeBron James | Foto: Guliverimage

James meni, da je bilo vse skupaj zelo smešno

"Veliko bolj sem jezen zaradi tega, ker so izključili Adouja. To je bilo povsem nepotrebno in brez pravega smisla. Mislim, da je to prvič v njegovem življenju, da je bil izključen s tekme. Ne verjamem, da je bilo to upravičeno. Lahko bi mu dosodili dve tehnični napaki, saj je fant ravno vstopil v igro. To je bilo res smešno," je po tekmi razlagal 41-letni zvezdnik Lakersov.

"Na posnetkih je videti grozno, ampak nisem igralec, ki bi igral umazano igro."

Da je bil prvič izključen, je potrdil tudi sam DeAndre Ayton, ki je dejal, da mu je komolec z rame zdrsnil proti obrazu Alperena Senguna, saj sta bila oba prepotena.

"Na posnetkih je videti grozno, ampak nisem igralec, ki bi igral umazano igro. Upam, da je z njim vse v redu in da ne misli, da je bilo namerno. Samo igral sem trdo, komolec mi je zdrsnil navzgor in ga zadel nad rameni. Sprejemam posledice, zagotovo pa ni bilo namerno. Ne igram tako ... To je moja prva izključitev. Evo, po osmih letih prva," je po tekmi povedal DeAndre Ayton, ki je na tekmi dosegel 19 točk in bil najbolj učinkovit igralec pri Lakersih.

Alperen Sengun in DeAndre Ayton | Foto: Guliverimage

Še Sengun ni pričakoval izključitve

Zelo zanimivo je bilo po tekmi slišati Alperena Senguna, saj je ta povedal, da tudi sam ni pričakoval, da bo Ayton zaradi tega prekrška izključen. "Tudi sam nisem pričakoval, da bo DeAndre Ayton izključen zaradi tega komolca. Ne želim spravljati sodnikov v neprijeten položaj, ampak tega res nisem pričakoval. Zdelo se mi je nekoliko prestrogo."

Jezernike čaka naslednja tekma v noči na četrtek, ko bodo igrali pred domačimi gledalci.

Deandre Ayton NBA LeBron James Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers
