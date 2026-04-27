Zvezdnik košarkarske ekipe Denver Nuggets Nikola Jokić in Julius Randle iz ekipe Minnesota Timberwolves sta bila le denarno kaznovana zaradi njune vloge v pretepu v zadnjih sekundah obračuna v končnici v soboto, je objavilo na svoji spletni strani vodstvo severnoameriške lige NBA. Ker nista bila suspendirana, bosta lahko igrala na peti tekmi.

Trikratni najkoristnejši igralec lige Jokić je bil kaznovan s 50 tisoč dolarji (47 tisoč evri), Randle pa s 35 tisoč dolarji (33 tisoč evri). A bosta že na parketu pete tekme v noči na torek po slovenskem času, ki bo v Denverju.

Minnesota je povedla v seriji s 3-1, ko je zmagala s 112:96. Timberwolves so imeli dvomestno prednost, ko je Jaden McDaniels neoviran izvedel polaganje žoge v koš, kar pa je razjezilo Jokića.

Razdraženi Jokić, ki je tako kot večina igralcev pričakoval, da bo McDaniels pustil, da se čas izteče, se je pognal proti njemu in vnel se je pretep, v katerega se je zelo aktivno vpletel tudi Randle.

Jokić in Randle sta bila izključena zaradi nešportnega vedenja. Jokić je dejal, da svojega dejanja ne obžaluje, "ker je McDaniels dosegel koš, potem ko so vsi nehali igrati".

McDaniels, ki je že prej v seriji povzročil napetosti, se prav tako ni kesal. "Ura še vedno teče, zakaj ne bi napada zaključil za povišanje izida?" je dejal.

Preberite še: