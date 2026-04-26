Koliko mesa na osebo potrebujemo za piknik? Tu je rešitev večne dileme.

Ko se začne sezona piknikov, se poleg vprašanja, kdo bo prinesel pijačo in kdo bo skrbel za žar, vedno pojavi še ena klasika: koliko mesa kupiti na osebo? Preveč pomeni ostanke in nepotreben strošek, premalo pa ne pride v poštev. Dobra novica je, da obstaja precej zanesljivo pravilo, ki ga lahko prilagodiš vsaki družbi.

Za večino klasičnih piknikov velja, da odrasla oseba poje približno 300 do 400 gramov mesa. To je primerna količina, kadar na mizi niso samo čevapčiči in klobase, ampak tudi kruh, solate, omake in kakšen prigrizek. Pri otrocih lahko računate na približno polovico te količine, saj običajno pojedo precej manj.

Kakšen piknik bo in kakšni jedci pridejo?

Seveda pa niso vsi pikniki enaki. Če organizirate druženje, kjer je žar glavna atrakcija in se vse vrti okoli mesa, lahko hitro pridete do 400 ali celo 500 gramov na osebo. Po drugi strani pa bo na lahkotnem poletnem pikniku, kjer prevladujejo sveže solate, sadje in zelenjava, povsem dovolj tudi okoli 250 do 300 gramov mesa na osebo. Ključ je v tem, da razmislite, kaj bodo ljudje dejansko jedli.

Katere vrste mesa izbrati (in koliko katerega)

Za raznolik in zanimiv piknik je najbolje kombinirati več vrst mesa. Tukaj je idealen nabor:

Čevapčiči ali pleskavice: 100–150 gramov na osebo

100–150 gramov na osebo Perutnina (piščanec, puran): 100–150 gramov na osebo

100–150 gramov na osebo Svinjina (rebrca, vratovina): 100–200 gramov na osebo

100–200 gramov na osebo Klobase: 1–2 kosa na osebo

Veliko ljudi pri organizaciji piknika naredi napako, ker se osredotoči skoraj izključno na meso. V resnici pa dobre priloge odločajo o tem, koliko mesa bo sploh izginilo z žara. Svež kruh, bogata krompirjeva solata, pečena zelenjava ali različni namazi hitro zapolnijo krožnike in zmanjšajo potrebo po dodatnih porcijah mesa. Če veste, da bodo priloge res raznolike in obilne, lahko skupno količino mesa brez slabe vesti nekoliko zmanjšate.

Preprosta formula za izračun

Pri večjih družbah si lahko pomagate s preprostim preračunom. Za deset ljudi bo v večini primerov zadostovalo približno tri do štiri kilograme mesa, odvisno od koncepta piknika. Vedno je smiselno dodati malo rezerve, a ne pretiravajte, dodatnih deset odstotkov je običajno več kot dovolj.