Odkar je Boštjan Cesar uradno prevzel položaj selektorja slovenske izbrane vrste, ne mine konec tedna, v katerem se mu na obrazu ne bi izrisal nasmešek. Zadetkov slovenskih legionarjev je namreč tako veliko, da naslednika Matjaža Keka čakajo sladke težave, saj je učinkovitih napadalcev bistveno več od števila vabil, ki si jih lahko privošči Cesar. Če gre verjeti poročanju srbskih medijev, bo selektor v torek, ko bo na Brdu pri Kranju predstavil svoj prvi seznam vpoklicanih kandidatov, nanj uvrstil najmanj enega novinca.

Slovenska nogometna reprezentanca je imela lani v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu največ težav z doseganjem zadetkov. Proti Švici in Kosovu je na vseh štirih tekmah streljala v prazno, mreže tekmecev so bile za igralce, katerih državni dres krasi grb s podobo Triglava, kot začarane. Skromni rezultati v kvalifikacijah za SP 2026 so poskrbeli za razočaranje, Matjaža Keka pa je na vročem stolčku nasledil njegov nekdanji pomočnik Boštjan Cesar. Slovenski rekorder po številu nastopov je bil včasih dirigent obrambe in dolgoletni kapetan, kot branilec pa je slovel tudi po tem, da se je njegovo ime pogosto znašlo na seznamu strelcev.

Konec meseca se bo prvič preizkusil na odgovornem položaju selektorja, 28. marca bo gostoval v Budimpešti na Madžarskem, tri dni pozneje pa še v Podgorici v Črni gori. Ena izmed njegovih prednostnih nalog se bo zagotovo navezovala na napad. Kako prebuditi slovenske reprezentante, da bi več kot solidno formo, ki jo kažejo v svojih klubih, prenesli še v reprezentanco?

Šeško in Vipotnik blestita na Otoku

Čeprav Slovenija spada med manjše evropske države, temu primerno manjši pa je tudi nogometni bazen, iz katerega črpa kandidate za izbrano vrsto, se lahko pohvali z zelo spodobnim številom strelsko razigranih napadalcev. V Evropi zagotovo najbolj odmevajo strelski podvigi reprezentančnih cimrov, Benjamina Šeška in Žana Vipotnika.

Šeškomanija se v Manchestru nadaljuje. Benjamin je v polno zadel tudi proti Aston Villi, rdeči vragi pa so se utrdili na tretjem mestu. Foto: Reuters

Prvi je znova zadel v polno, v nedeljo je na derbiju kroga upravičil vlogo zlatega aduta in kmalu po vstopu v igro na Old Traffordu zatresel mrežo Aston Ville. Na zadnjih devetih srečanjih, ki jih je odigral po odhodu portugalskega stratega Rubena Amorima, se je kar sedemkrat pojavil na seznamu strelcev. V tem obdobju je dosegel osem zadetkov, pa čeprav je le na treh tekmah odigral vseh 90 minut.

Žan Vipotnik si je z uspešnimi predstavami močno dvignil tržno vrednost. Foto: Guliverimage Na kar štirih je na zelenici prebil manj kot 18 minut, zato je njegov dosežek vreden še toliko večje časti in spoštovanja. Pred kratkim so ga navijači namreč razglasili tudi za najboljšega igralca angleškega prvenstva v februarju (skupno nagrado je sicer prejel njegov stanovski kolega iz Manchester Cityja Antoine Semenyo).

Šeško blesti v elitni prvi angleški ligi, Žan Vipotnik pa kraljuje v drugi angleški ligi, znani tudi pod imenom Championship. Na zadnjih dveh tekmah resda ni meril v polno, nazadnje je s Swansea Cityjem ostal praznih rok proti Wrexhamu (0:2), a je s 17 goli še vedno najboljši strelec tekmovanja. Labodi so na varni sredini lestvici, šesto mesto, ki še pelje v dodatne kvalifikacije za preboj med elito, pa jim po novem beži že za osem točk.

Vroči slovenski napadalni dvojec Šeško – Vipotnik bi se moral tako pojaviti na torkovem seznamu Boštjana Cesarja. Še več, težko je verjeti, da bi lahko kdo Radečana in Konjičana potisnil iz udarne slovenske enajsterice.

Šporar zadeva na Slovaškem, Sokler pa v Srbiji

Na Euru 2024 sta udaren slovenski tandem v napadu predstavljala Andraž Šporar in Benjamin Šeško. Foto: Aleš Fevžer Ko je Slovenija pod taktirko Matjaža Keka nastopala na Euru 2024, je v napadu s Šeškom sodeloval izkušeni Andraž Šporar. Cesar ga odlično pozna, z njim si je ne nazadnje tudi delil reprezentančno slačilnico, pri izboru reprezentantov pa mu lahko pomaga forma 32-letnega Ljubljančana. Odkar se je lani iz Turčije (Alanyaspor) vrnil na Slovaško, je v prvenstvu, v katerem je v preteklosti že bil najboljši strelec, odigral deset tekem. Na njih je v polno zadel devetkrat, tako da je znova visoko na lestvici strelcev, saj si deli četrto mesto. Na zadnjem nastopu je sicer nepričakovano doma izgubil proti Žilini (0:1) in s tem prekinil niz dveh zaporednih tekem, na katerih je dosegel dva zadetka. Njegov Slovan je še vedno vodilni, a ga lahko Dunajska Streda z morebitno zmago ujame.

Strelsko pa je zelo razigran Slovenec tudi v Srbiji. V tamkajšnjem prvenstvu izstopa Ester Sokler. Posavec je v domovini opozarjal nase pri Krškem, Brežicah, Celju in Radomljah, leta 2023 pa se je preselil k Aberdeenu na Škotsko. Ni imel sreče z zdravjem, v želji, da bi popravil formo, pa se je lani odločil za nadaljevanje kariere v Kragujevcu.

Ester Sokler je v 1. SNL nazadnje igral za Radomlje. Tri leta po odhodu iz Slovenije se mu nasmiha prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto. Foto: Nik Moder/Sportida

Radnički si je sprva sposodil 26-letnega Slovenca, ko pa je sledila njegova strelska eksplozija, ga je pozimi za 225 tisoč evrov odkupila od Škotov. Sokler je dosegel že 11 zadetkov in si na lestvici strelcev v prvi srbski ligi deli peto mesto. Nazadnje je bil doma neuspešen proti Vojvodini (0:1). Odkar njegovo ime povezujejo s slovensko reprezentanco, za katero je nazadnje nastopal leta 2019 (izbrana vrsta do 21 let), še ni dosegel zadetka.

Vseeno si je z uspešnimi predhodnimi nastopi po poročanju srbskega Mozzarta prislužil vpoklic v reprezentanco. Če bo obveljalo pri tem, bo Cesar v torek na Brdu pri Kranju predstavil vsaj enega novinca. Ker pa je mogoče, da se je Sokler znašel le na razširjenem seznamu kandidatov, bo treba za končno potrditev počakati na torek. Neizpodbitno pa je, da ima Sokler zelo močno konkurenco, kar zadeva slovenske napadalce.

Matko izstopa na Madžarskem, Ožbolt opozarja nase v Grčiji

Na Madžarskem je tako prvi golgeter prvenstva Aljoša Matko. Od 13. februarja sicer ni zadel v polno, a je s 13 zadetki še vedno prvi strelec tekmovanja. Brani barve Ujpesta, ki ima v svojih vrstah kar tri slovenske napadalce.

Aljoša Matko je priznanje za najboljšega strelca sezone osvojil že v 1. SNL. Zdaj se mu nasmiha še na Madžarskem. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Med njimi je tudi Nejc Gradišar, ki ga je Kek na zadnjih akcijah povabil v reprezentanco, po selitvi iz Egipta na Madžarsko pa je do zdaj dosegel en zadetek. Na zadnji tekmi, ki jo je osmouvrščeni Ujpest proti Kisvardi dobil z 2:1, je moral zaradi poškodbe v 69. minuti zapustiti zelenico. Namesto njega je v igro vstopil Milan Tučić, ki v koledarskem letu 2026 še ni zadel v polno, skupno pa se je v tej sezoni podpisal pod tri zadetke.

V Grčiji je bil zelo dolgo časa strelsko navdihnjen Alen Ožbolt. Za Levadiakos je dosegel devet zadetkov, zadnjega 25. januarja, od takrat pa čaka na jubilejnega desetega. V nedeljo je izgubil na vročem gostovanju pri Paoku v Solunu (0:3), na tej tekmi pa se je njegov izkušeni soigralec in rojak Benjamin Verbič po krajši odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice vrnil na igrišče. V igro je vstopil v 80. minuti, pred kratkim pa je v pogovoru za Sportal poudaril, da je z novim selektorjem opravil pogovor in mu predstavil svojo pripravljenost, da še naprej pomaga reprezentanci.

Kramer znova junak, nenavaden zaplet ob koncu

V Turčiji gre imenitno Blažu Kramerju. V soboto je postal eden izmed junakov dragocene zmage na gostovanju pri Kocaelisporju (2:1), na katerem se je izkazal za zlatega aduta. Odigral je 26 minut, a v 86. minuti zadel za 1:1 in goste vrnil v življenje. V sodnikovem dodatku je sodnik pokazal na belo točko. Sledili so nevsakdanji prizori, saj je domači trener vse svoje varovance in sodelavce pregnal v slačilnico.

Bil je zelo nezadovoljen s sodniško odločitvijo. Varovance je porival proti slačilnici, prejel tudi rdeči karton, pozneje pa se je tekma le nadaljevala. Konyaspor je po strelu z bele točke dosegel zmago. Odkar se je Kramer iz Savdske Arabije vrnil v Turčijo, je na sedmih tekmah dosegel tri zadetke.

Slovenski strelski obračun na Češkem

Danijel Šturm s Sigmo nastopa tudi v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage V polno pa je prejšnji konec tedna meril tudi Danijel Šturm. Donedavni krilni napadalec Celja se je hitro zasidral v začetni postavi Sigme iz Olomuca. V nedeljo je zadel v polno na prvenstvenem srečanju s Karvino (2:2). To je bil njegov tretji zadetek na šesti tekmi češkega prvenstva. Pri gostih je izstopal mladi slovenski legionar Rok Štorman. 21-letni zvezni igralec, ki se je lani odpravil na Češko iz Radomelj, je blestel. Prispeval je zadetek in podajo, v tej sezoni pa je dosegel že pet golov. Nino Milić (Karvina) ni kandidiral za srečanje.

S tem pa se seznam razigranih slovenskih strelcev v tujini še ne konča. Na Hrvaškem gre ob Mihi Zajcu, ki je postal eden izmed stebrov zvezne vrste vodilnega zagrebškega Dinama, imenitno tudi Aleksu Stojakoviću. Mladi visokonogi napadalec, star je šele 22 let, je v tej sezoni na 25 tekmah dosegel že osem zadetkov.

Aleks Stojaković je v tej sezoni dosegel zadetek proti vsem trem največjim hrvaškim klubom. Foto: Guliverimage

Nekdanji up Brinja je v nedeljo namučil obrambo splitskega Hajduka. Njegova Lokomotiva je po hudem boju izgubila z 1:2, mladi Slovenec pa je zadel vratnico in povzročal veliko težav Dalmatincem. V tej sezoni je mladi slovenski reprezentant sicer že zatresel mrežo vseh treh največjih hrvaških klubov. Tako Dinama, Hajduka kot tudi Rijeke.

Prvič po dolgem času se je v Franciji v začetni enajsterici znašel Jan Mlakar. Še pred kratkim standardni član začetne Kekove reprezentančne enajsterice je imel kar nekaj zdravstvenih težav, zaradi katerih ni nastopal za Amiens. V petek je odigral 55 minut, njegov klub pa je v drugi francoski ligi izgubil proti Guingampu (0:1). V tej sezoni je na 13 nastopih dosegel en zadetek.

V 1. SNL jih je največ dosegel Martinčič

Edini Slovenec, ki je v 1. SNL dosegel dvomestno število zadetkov, je Jaša Martinčič. Foto: Grega Valančič V tujini tako nase opozarja nemalo vročih slovenskih strelcev. Kdo pa je najuspešnejši v 1. SNL? V tem pogledu je v najboljši formi Jaša Martinčič. Mladi napadalec Radomljanov se je na zadnjih osmih tekmah kar šestkrat uvrstil med strelce. V polno je zadel tudi proti Olimpiji, in to že po 27 sekundah.

Z mlinarji je v igri za lovoriko (pokal) in Evropo, na lestvici strelcev Prve lige Telemach pa z desetimi zadetki zaostaja le za dvema. Je tudi najboljši slovenski strelec. Od njegovih rojakov mu je najbližje Emir Saitoski (Aluminij – 9), po sedem pa sta jih prispevala njegov soigralec Nino Kukovec in Andraž Ruedl (Koper).

Za katere slovenske napadalce se bo odločil Boštjan Cesar? Odgovor bo znan v torek. Foto: Aleš Fevžer

Če bi hotel Cesar prevetriti seznam tudi s katerim napadalcem, ki si služi kruh v domačem prvenstvu, ima tudi na voljo široko paleto kandidatov, že med tistimi, ki zabijajo v tujini, pa ga čaka zahtevno delo, da bo opravil končno selekcijo. Ker se bo najverjetneje odločil za šest napadalcev, bodo tako brez reprezentančnega vpoklica ostali mnogi, ki jim v tej sezoni ne gre slabo. Bi se pa lahko, če gre verjeti srbskim novinarjem, prvič na seznamu družil s slovenskimi elitnimi nogometaši Sokler.