Evropska unija je opozorila, da se Evropa sooča z zelo resno krizo zaradi upada zalog letalskega goriva, ki ga je povzročila vojna v Iranu, kar bi lahko potnike prisililo, da bi morali za to poletje spremeniti svoje načrte za počitnice. Predsednik združenja turističnih agencij Slovenije Matej Knaus miri in pravi, da je izjava pretirana, da Petrol, slovenski dobavitelj letalskega goriva, zagotavlja, da dobave za zdaj potekajo nemoteno, da so zaloge na standardni ravni in da za odhode letal z letališča Ljubljana, ko gre za polete znotraj Mediterana in EU, ne pričakujejo omejitev. V združenju potnikom svetujejo, naj z odpovedmi rezervacij turističnih aranžmajev "absolutno počakajo", tistim, ki želijo na počitnice z agencijo, pa svetujejo, da rezervacijo opravijo čim prej, saj se cene zvišujejo. Dodajajo, da "prostora tako na letalih kot na želenih destinacijah za vse ne bo".

Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen opozarja na resno krizo. Foto: Guliverimage Mednarodna agencija za energijo je opozorila, da bi se lahko v prihodnjih petih ali šestih tednih pojavile večje težave z oskrbo letalskega goriva, letalske družbe pa že sprejemajo ukrepe za zmanjšanje povpraševanja. Skupina Lufthansa, ena največjih letalskih skupin v Evropi, je za prihodnje mesece napovedala odpoved 20 tisoč poletov. Tudi z ljubljanskega Brnika. Do konca maja je prekinjena povezava Brnika z Münchnom, od koder gre naprej veliko turističnih poletov.

Evropski komisar za energijo: Počitnice mnogih bodo prizadete

"Žal je zelo verjetno, da bodo počitnice mnogo ljudi prizadete, bodisi zaradi odpovedi poletov bodisi zaradi zelo zelo dragih vozovnic," je dejal evropski komisar za energijo Dan Jorgensen. "Tudi če storimo vse, kar je v naši moči, če ni letalskega goriva, ni letalskega goriva," je opozoril in dodal, da je letalsko gorivo trenutno še dostopno, a da v primeru podaljševanja vojne v Iranu in dolgotrajnega zaprtja Hormuške ožine najverjetneje ne bo več.

"Trdno verjamemo, da lahko pomirimo slovenske potnike, ki načrtujejo potovanje z odhodnega letališča Ljubljana," je dejal Matej Knaus, predsednik združenja turističnih agencij Slovenije in direktor ter ustanovitelj turistične agencije Palma. Foto: STA

Predsednik združenja slovenskih turističnih agencij Matej Knaus Jorgensenovo izjavo komentira kot pretirano. "Položaj ni enak v vseh evropskih državah. Trdno verjamemo, da lahko pomirimo slovenske potnike, ki načrtujejo potovanje z odhodnega letališča Ljubljana, še posebej ko gre za aranžmaje brez povezovalnih poletov – redne linije od točke do točke in čarterske polete na Mediteranu."

Položaj je pod nadzorom, miri Knaus. "Slovenski dobavitelj letalskega goriva (Petrol) nas redno obvešča o stanju in nam zagotavlja, da dobave potekajo nemoteno in da so zaloge na standardni ravni. Za odhode letal z letališča Ljubljana, ko gre za polete znotraj Mediterana in EU, ne pričakujemo omejitev," zatrjuje.

Za potovanja prek Bližnjega vzhoda so primorani prilagajati turistične aranžmaje

So pa slovenske agencije zaradi vojne v Iranu primorane spreminjati oziroma prilagajati turistične aranžmaje, ko gre za polete prek vozlišč na Bližnjem vzhodu, kot so Dubaj, Abu Dhabi, Doha. V takšnem primeru "jih preusmerjamo na druge, alternativne poti, kot so Istanbul, Helsinki, Frankfurt, London, Pariz ..." našteje predsednik združenja turističnih agencij Slovenije.

V združenju tudi opažajo, da določene poslovne poteze letalskih družb niso pogojene s pomanjkanjem goriva, ampak so predvsem predmet komercialne optimizacije in njihovih poslovnih odločitev.

Za polete prek vozlišč na Bližnjem vzhodu, kot so Dubaj, Abu Dhabi, Doha, so slovenske turistične agencije primorane spreminjati turistične aranžmaje. Foto: Reuters

Letalske vozovnice so dražje

Evropski komisar Jorgenson opozarja tudi na cenovno krizo, ki je po njegovem mnenju že aktualna. Letalske družbe že zvišujejo cene vozovnic za dolge razdalje, da bi pokrile povečane stroške goriva.

Podražitve letalskih prevozov zaznavajo tudi v društvu slovenskih turističnih agencij, vendar potnike mirijo, saj kot pravi Knaus, "pri spremembah ne gre za ekstremne zneske, ti so za polete znotraj Evrope od 10 do 30 evrov višji po poletu".

V Italiji svetujejo počitnice v bližini

Vodja italijanske uprave za civilno letalstvo Pierluigi di Palma je ljudem ob naraščajoči krizi celo svetoval, da bi morali razmisliti o preživljanju poletnih počitnic v svojih matičnih državah. "Najbolje je priporočiti počitnice v bližini. Tisti, ki se bodo vseeno odločili za tveganje dolgega potovanja, pa naj dobro razmislijo o posebnem zavarovanju, ki lahko zagotovi povračilo v primeru zamude ali odpovedi poleta," je svetoval Palma.

Slovenija: Ne odpovedujte počitnic. Rezervirajte jih čim prej. Prostora za vse ne bo.

Kaj pa v Sloveniji? Knaus vsem, ki ste za poletne počitnice pri slovenskih turističnih agencijah že rezervirali in/ali plačali turistične aranžmaje, ki vključujejo letalske polete, svetuje, "da absolutno počakajo" in ne odpovedujejo počitnic, saj so do povrnitve stroškov upravičeni, če aranžma odpove agencija.

"Potnike, ki so svoje aranžmaje rezervirali v turističnih agencijah tudi v primeru podražitev, varuje zakonodaja, ki jim omogoča odstop od pogodbe v primeru podražitve aranžmaja, višje od osmih odstotkov. Prav tako tudi v primeru odpovedi aranžmaja potniku pripada stoodstotno povračilo vplačanih stroškov, vse morebitne stroške nosi organizator/agencija. Potrošnike, ki so svoje aranžmaje kupili v turističnih agencijah, varuje direktiva o paketnih potovanjih, ki predstavlja najvišjo mogočo zaščito in varnost zanje," je pojasnil.

V Združenju turističnih agencij Slovenije za prihajajoče poletje pričakujejo povečano število gostov znotraj Evrope in mediteranskega bazena. Foto: Guliverimage

Knaus celo svetuje, da ljudje počitnice rezervirajo čim prej. Ob tem se sklicuje na raziskavo Evropske potovalne komisije, ki, kot pravi Knaus, potrjuje dejstvo, da v poletnem času namerava potovati vsaj 80 odstotkov Evropejcev, ker je pričakovati, da bo del tistih, ki so prej potovali proti Aziji, ostal znotraj Evrope in mediteranskega bazena.

"Prostora tako na poletih kot na želenih destinacijah za vse ne bo," opozarja predsednik združenja slovenskih turističnih agencij, zato potnikom svetuje, "da svoje rezervacije opravijo čim prej, saj je pričakovati postopno zviševanje cen tako prevozov kot tudi nastanitev."

"Če kdaj, letos še posebej velja rek: danes je ceneje, kot bo jutri," je sklenil Matej Knaus.