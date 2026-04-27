Gorskohitrostno državno prvenstvo se je začelo z zmago Milana Bubniča (lancia delta) pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR).

Na gorskohitrostni dirki v Rechbergu, kjer se je začelo letošnje gorskohitrostno prvenstvo, zanesljiva zmaga aktualnega prvaka Milana Bubniča (lancia delta). Po težavah na treningu je v konkurenci državnega prvenstva postavil najboljša časa v obeh tekmovalnih vožnjah in imel 4,9 sekunde prednosti. Drugo mesto za Matevža Čudna (porsche GT3 cup), z dodatnim 2,1 sekunde zaostanka je bil tretji Anže Dovjak (hyundai i30 TCR).

Kakšne gorske dirke nas čakajo? Prva slovenska bo konec maja na Planinskih ridah.

Bubnič je letos v Rechbergu v konkurenci državnega prvenstva zmagal tako kot lani, a voziti je moral še hitreje. Bubničev skupni čas po obeh vožnjah je bil namreč letos 1,2 sekunde hitrejši. Prednost Pivčana je bila lani v Rechbergu 5,5 sekunde pred Čudnom in 7,5 sekunde pred Dovjakom, letos je Čuden zaostal 4,9 in Dovjak 7,1 sekunde.

Ko se bo trojici pridružil še Matej Grudnik (renault clio), bodo dirke še bolj zanimive. Sodeč po predstavah v Rechbergu ostaja Bubnič prvi favorit državnega prvenstva. To se nadaljuje maja v hrvaškem Skradinu, nato pa konec maja prvič tudi v Sloveniji - že zdaj vabljeni na Planinske ride. Jasno je, da bo tehnična zanesljivost dirkalnikov ključna. Bubniča so težave v Rechbergu upočasnile le na treningih.

Skupno med Slovenci najhitrejši Stankovič

V prvi peterici v Rechbergu še Alojz Udovč (renault clio R3), zmagovalec Razreda 5A, in Primož Kavšek (citroen saxo). Sledili so Janko Medved (subaru impreza), najhitrejša voznica Sanja Smrdelj (yugo integrale), Christian Jurak (BMW M3), Maja Šketelj (peugeot 206) in Maša Eržen (peugeot 306). Obe voznici sta bili po odstopu Erika Maglice (škoda fabia) najhitrejši v Razredu 5B. Šketelj je že v prvi vožnji postavila temelje zmagi, Eržen je bila v drugo sicer malenkost hitrejša. Razlika med njima 0,9 sekunde, kar obeta zanimivo nadaljevanje sezone.

Med starodobniki zmaga Boštjana Urbančiča (fiat 128) pred Antonom Popkom (fiat X1/9) in Mladenom Čeričem (MG midget austin).

Skupno je bil med Slovenci v Rechbergu najhitrejši Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je bil s športnim prototipom od Bubniča hitrejši za 0,3 sekunde.