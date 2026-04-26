Tadej Pogačar ostaja kralj, ga je pa francoski fenomen pošteno namučil

112. Liege – Bastogne - Liege, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar je še četrtič v karieri in tretjič zapored zmagovalec Liega. Paul Seixas se je ob svojem krstnem nastopu na spomeniku izkazal z drugim mestom. Šprint za tretje mesto je dobil Remco Evenepoel.

9 km do cilja: Bitka za zmago je očitno bolj ali manj odločena, Tadej Pogačar ima zdaj 40 sekund prednosti pred Paulom Seixasom, 1:57 pred Mattiasom Skjelmosejem in 2:18 pred skupino z Remcom Evenepoelom.

12 km do cilja: Iz Evenepoelove skupine je skočil Danec Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) in se podal v lov za Seixasom. Pogačar si je medtem privozil pol minute prednosti.

13 km do cilja: Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) ima zdaj 20 sekund prednosti pred Paulom Seixasom (Decathlon) in že dobri dve minuti pred skupino z Remcom Evenepoelom (Red Bull - BORA - hansgrohe).

13,9 km do cilja: Svetovnemu prvaku je vendarle uspelo streti izjemnega francoskega najstnika!

🚀 Nouvelle attaque de Tadej Pogacar ! Cette fois il s'envole seul !



Another attack from Tadej Pogacar! This time he goes clear on his own. ⚡️#LBL pic.twitter.com/naxL0I2H5M — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

14,5 km do cilja: Pogačar z novim silovitim napadom poskuša na klancu Côte de la Roche Aux Faucons (1,3 km/11 %). Seixas se ga drži.

19 km do cilja: Pogačar in Seixas sta si nabrala že minuti in 11 sekund prednosti pred neenotno Evenepoelovo skupino.

23 km do cilja: Seixas je ob Pogačarju zdržal tudi na klanec Forges, Remco Evenepoel poskuša organizirati lov za vodilnima, a ni najbolj uspešen, njegova skupina zaostaja že 55 sekund.

27 km do cilja: Pogačar in Seixas imata zdaj 48 serkund prednosti pred skupino, v kateri so Evenepoel, Hindley, Skjelmose, Ciccone, Tulett, Schmid, O’Connor, Baudin, Izagirre, Buitrago, Bilbao, Grégoire, Pacher, Bernal, Champoussin, Scaroni, Tobias Johannessen, Uijtdebroeks, Cras, Zana, Frigo, Van Eetvelt, Vestrynge, Debruyne ...

🎬 Le top 3 à la sortie de la Côte de la Redoute.



The top 3 atop the Côte de la Redoute. 😍



🇸🇮 Tadej Pogacar 🌈

🇫🇷 Paul Seixas

🇩🇰 Mattias Skjelmose #LBL pic.twitter.com/YTabRM04S2 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

33,8 km do cilja: Pogačar se na Redoutu ni uspel otresti Seixasa, Slovenec in mladi Francoz pa sta si že privozila izdatno prednost pred zasledovalci. Še najbližje jima je Mattias Skjelmose z dobrimi 20 sekundami zaostanka.

💥 Attaque de Tadej Pogacar! Paul Seixas est le seul à pouvoir le suivre !



Tadej Pogacar attacks! Only Paul Seixas can follow! ⚡️#LBL pic.twitter.com/l2ve2IF6dJ — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

34,8 km do cilja: Tadej Pogačar je močno pospešil, Paul Seixas se ga drži kot klop, dvojica je hitro pridobila prednost pred preostalimi.

35,5 km do cilja: Začel se je klanec La Redoute (1,6 km at 9,4%), Pogačar je v izvrstnem položaju za napad. Paul Seixas je tik za Slovencem, oba favorita imata ob sebi pomočnika. Evenepoel je že malce zaostal.

42 km do cilja: V ospredje glavnine so se prebili tudi kolesarji moštev Visma | Lease a Bike,. EF Education - EasyPost in Lidl - Trek. Seixas in Evenepoel budno pazita na vsako Pogačarjevo potezo. Naslednji klanec je La Redoute, kjer je Pogačar v zadnjih dveh izvedbah dirke sprožil napad.

63 km do cilja: Kolesarji so opravili z najdaljšim vzponom dneva Col du Rosier, Pogačarjev UAE vodi zdaj že malce razredčeno glavnino, za možmi v belem vozijo Evenepoel s kolegi iz Red Bull - BORE - hansgrohe, pa Seixas in ekipa Decathlon.

75 km do cilja: Schachmann je spet v glavnini.

77 km do cilja: Nekaj metrov prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo izmenjaje narekujeta Domen Novak in Pavel Sivakov, si je privozil Nemec Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step).

82 km do cilja: Pogačarjevi so prevzeli nadzor na čelu glavnine in ujeli še peterico ubežnikov. UAE Emirates s hudim tempom redči glavnino, Tom Pidcock še kar ne more ujeti priključka in vozi v skupini dobro minuto za preostalimi favoriti.

95 km do cilja: Glavnina s Pogačarjem in Seixasom je ujela veliko skupino z Evenepoelom, Novakom in Glivarjem, zdaj se je dogajanje umirilo. V vodstvu je peterica: Alexander Kamp, Pascal Eenkhoorn, Baptiste Veistroffer, Gijs Leemreize in Hugo Houle, ki ima 40 sekund prednosti. Medtem se Tom Pidcock še trudi ujeti glavnino.

100 km do cilja: Evenepoel je v prvi skupini izgubil pomočnika Denza, štirje kolesarji (Kamp, Eenkhoorn, Leemreize in Houle) so skočili v vodstvo in imajo majhno prednost pred preostankom ubežne skupine, v kateri sta tudi Slovenca Domen Novak (UAE Emirates) in Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech). Glavnina s Pogačarjem in Seixasom se je čelu dirke približala na 59 sekund. Tom Pidcock je po težavah s kolesom izgubil stik z glavnino.

Après avoir bien travaillé, Nico Denz est décroché du groupe de tête. Remco Evenepoel est désormais isolé dans le premier groupe.



After putting in a big shift, Nico Denz has been dropped from the front group. Remco Evenepoel is now isolated. #LBL pic.twitter.com/7UZHaCCKPY — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

103 km do cilja: Tim Wellens v glavnini dobiva pomoč. V ospredje glavnine je prišel še L’Hote iz ekipe Decathlon, ki zdaj skupaj z Belgijcem narekuje tempo. Zaostanek je minuto in 20 sekund.



120 km do cilja: Dirka se na Col de Haussire že močno lomi. Na vrhu je prednost ubežne skupine padla na 2 minuti in 5 sekund, tempo pa narekuje Laurens De Plus, ki je prvi prišel na vrh klanca. Njegov peklenski ritem je naredil pravo selekcijo. Tim Wellens pa še naprej narekuje močan ritem v glavnini, saj je prednost ubežnikov skopnela že na minuto in pol.

💨 Dans le 2e peloton, Tim Wellens a pris la main et imprime un gros rythme dans la montée au col de Haussire.



In the second peloton, Tim Wellens has taken control and is setting a strong pace on the Col de Haussire. ⛰️#LBL pic.twitter.com/CVIkzrSaG1 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

127 km do cilja: Tempo v glavnini se ponovno stopnjuje. Belgijski državni prvak Tim Wellens je na vzponu na Col de Haussire močno pritisnil na pedala in povzroča težave nekaterim kolesarjem. Zaostanek za vodilnim je padel za dobri dve minuti. Foto: Guliverimage



162 km do cilja: Ubežna skupina si je vmes nabrala že štiri minute prednosti. Toliko je bila razlika tudi na vrhu prvega kategoriziranega klanca Cote de Saint Roch. V nadaljevanju se je v glavnini tempo spet dvignil, tako da je zaostanek padel pod tri minute.

🚴‍♂️ La tête de course arrive à Bastogne !



The leading group is in Bastogne! 🇧🇪#LBL pic.twitter.com/q8z9Tsvgq2 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026





176 km do cilja: Kolesarji v ospredju se približujejo prvemu resnemu preizkusu dneva, vzponu na Côte de Saint Roch. Ta je dolg kilometer, povprečni naklon pa znaša 11,2 odstotka. V nadaljevanju sledijo še številni znameniti klanci, med njimi Col de Haussire, Côte de Wanne, Stockeu, La Redoute in za konec pa še Roche aux Faucons, kjer se pogosto odloča o zmagovalcu. Prednost ubežnikov je 3 minute in 35 sekund.



192 km do cilja: So se v ozadju le prebudili? Ekipa Decathlon se je pridružila UAE Team Emirates, potem ko je Stan Dewulf prevzel vodstvo glavnine in pomagal narekovati ritem v zasledovanju ubežnikov. Zaostanek je trenutno tri minute in pol.

200 km do cilja: V vodilni skupini je zdaj 52 kolesarjev. V prvi uri so narekovali zelo visok ritem, saj je bila povprečna hitrost kar 45,3 kilometra na uro, ob tem pa so že premagali skoraj tisoč višinskih metrov. Prednost pa znaša že 3 minute in 40 sekund.

🏁 205km



🛣️ Les coureurs du premier groupe ont parcouru 45,3 km durant la 1ère heure de course. L'écart est désormais de 3'40''



The riders covered 45.3km during the 1st hour. The gap is now 3'40'' ⏱️#LBL pic.twitter.com/GxAkcYwykw — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026





220 km do cilja: Prednost ubežne skupine z Remcom Evenepoelom še vedno narašča, ta je zdaj že dve minuti in pol. V ubežni skupini je 49 kolesarjev.



228 km do cilja: Prednost ubežne skupine hitro narašča. Ta zdaj znaša že minuto in 50 sekund. Je ta beg morda že odločilen? V glavnini ritem še naprej narekuje ekipa Tadeja Pogačarja, a razlika se kljub temu počasi povečuje.

232 km do cilja: Ubežna skupina še naprej povečuje prednost. Trenutno ima že 40 sekund naskoka pred glavnino, v kateri je tudi naš Tadej Pogačar.

🏁 230km - 1'15''

Le peloton de tête compte un peu moins de 60 coureurs, dont Remco Evenepoel, vainqueur en 2022 et 2023. L’écart dépasse maintenant la minute.



The leading group has just under 60 riders, including Remco Evenepoel, winner in 2022 and 2023.… pic.twitter.com/vHogt52McT — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026



242 km do cilja: Zelo zanimiv razplet že v uvodu dirke. Naredili sta se dve skupini. Približno 50 kolesarjev v ospredju, med njimi Remco Evenepoel in Egan Bernal, ima približno 30 sekund prednosti, medtem ko glavnino vodi ekipa UAE Team Emirates s Tadejem Pogačarjem na čelu.

💨 C'est parti vite ! Le peloton est scindé en deux et Tadej Pogacar n'est pas dans la première partie. Les deux groupes sont séparés par 25''.



A very fast start! The peloton has split in two and Tadej Pogacar is not in the front group. Gap: 25 seconds 🔥#LBL pic.twitter.com/SAGKAXEf64 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026





249 km do cilja: Vsi glavni favoriti so še vedno varno v glavnini, medtem ko si je približno 50 kolesarjev v ospredju privozilo 35 sekund prednosti. V ospredju je že zelo dejaven Remco Evenepoel, ob njem je med drugim tudi Egan Bernal, medtem ko ekipa UAE Team Emirates poskuša vzpostaviti nadzor nad dogajanjem.

🚩 Le départ est donné pour cette 112ème édition de #LBL !



🚩 The start has been given for this 112th edition of #LBL! pic.twitter.com/RSNE4yj6M4 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

Grd padec za Iona Izagirreja. Kolesar Cofidisa se je znašel na tleh skupaj z enim izmed članov ekipe Jayco AlUla, a oba že nadaljujeta dirko.175 kolesarjev je začelo letošnjo kolesarsko dirko Liege–Bastogne–Liege. Na startu današnje dirke je 175 kolesarjev, med njimi pa so tudi trije, ki so to prestižno preizkušnjo že dobili. Remco Evenepoel in Tadej Pogačar sta zmagala na zadnjih petih izvedbah, Bob Jungels, pa je bil najboljši leta 2018.