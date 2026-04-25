Pogačar opozarja: Evenepoel in Seixas nista edina nevarnost

"Mislim, da je Paul Seixas do sedaj pokazal veličastni formo in mislim, da je pripravljen tudi na jutri. Je zelo motiviran, je v naletu. Za Remca pa je to tako ali tako ena najprimernejših dirk," je o glavnih tekmecih za zmago na nedeljski dirki Liege – Bastogne - Liege povedal svetovni prvak Tadej Pogačar, ki je na tem belgijskem spomeniku slavil trikrat, tudi v zadnjih dveh izvedbah in bo jutri tako napadel še tretjo zaporedno zmago. A Seixas in Evenepoel vseeno nista edini nevarnosti, še opozarja slovenski super šampion: "Paziti bomo morali tudi na številne druge."

"Jutri se za zmago vendarle ne bomo borili samo dva ali trije fantje, ampak jih je veliko več in na vse moramo biti pripravljeni," je dan pred 112. izvedbo belgijske klasike Liege – Bastogne – Liege opozoril trikratni zmagovalec te naporne preizkušnje Tadej Pogačar. Kolesarski svet se nadvse veseli troboja med njim ter Paulom Seixasom in Remcom Evenepoelom, a z velikimi načrti je v Belgijo prišlo še mnogo drugih.

Po uspešnem povratku na Dirki po Alpah utegne biti nevaren še Britanec Tom Pidcock, Pogačarjeva ekipa bo morala biti pozorna tudi na vselej dobre specialiste Christiana Scaronija, Paula Gregoirja, Maura Schmida, Mattiasa Skjelmoseja, Giulia Cicconeja, Iona Izagirreja, Tobiasa Hallanda Johannessena … "To je dolga in naporna dirka. Torej moraš imeti dobre noge in dobro ekipo, ki te podpira," pravi Pogačar, ki bo imel ob sebi močno zasedbo UAE Emirates – XRG z Domnom Novakom, Benoitom Cosnefroyjem, Pavlom Sivakovom, Runejem Herregodtsom, Timom Wellensom in Vegardom Stakejem Laengnom.

Vseeno so Pogačar, Evenepoel in Seixas trenutno na višji ravni in pričakovati je, da bosta svetovnemu prvaku najresnejši odpor nudila prav francoski fenomen in belgijski šampion. "Mislim, da je Paul Seixas do sedaj pokazal veličastni formo in mislim, da je pripravljen tudi na jutri. Je zelo motiviran, je v naletu. Za Remca pa je to tako ali tako ena najprimernejših dirk," pravi Pogačar. Lani je odločilni napad sprožil na klancu La Redoute. Bo tudi letos tako? "O taktiki se nismo preveč pogovarjali. Ampak ja, kakorkoli že … Ni bilo preveč govora o tem," je bil o tem nekonkreten slovenski as.

Pogačar bo jutri napadel še svojo četrto zmago na spomeniku Liege – Bastogne – Liege, tretjo zapored. Doslej so trikrat zapored slavili le Eddie Merckx (1971, 1972, 1973), belgijski pionir Leon Houa (1892, 1893, 1894) in Italijan Moreno Argentin (1985, 1986, 1987). S četrto zmago bi Pogačar na večni lestvici ujel Argentina (še 1991) in Španca Alejandra Valverdeja (2006, 2008, 2015 in 2017), rekorder spomenika pa ostaja Merckx s petimi zmagami (še 1969 in 1975).

Pogačar je letos zmagal na Strade Bianche, Milano – Sanremo in Dirki po Flandriji. Njegov niz zmag je v Roubaixu presekal Wout van Aert. Zdaj želi 27-letni Slovenec spomladanski del sezone klasik skleniti s še eno prestižno zmago. Nato se bo posvetil etapnim dirkam, konec aprila ima na sporedu Dirko po Romandiji, nato junija Dirko po Švici, ki bo zanj tudi generalka pred julijskim Tourom. V Liegu deluje zelo sproščen. "Včeraj je bil lep ogled trase in dober zadnji trening. Danes je bila lahka, prijetna vožnja s postankom na kavi," je dejal. "Jutri pa gremo 'na polno'. Imamo dobro ekipo, smo motivirani in gremo na zmago," je še dodal.

Evenepoel bo imel v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe pomočnike Jana Tratnika, Nica Denza, Jaija Hindleyja, Daniela Martineza, Finna Fischer-Blacka in Haimarja Etxeberrio. Seixasova podporna zasedba pri ekipi Decathlon CMA CGM pa je Leo Bisiaux, Stan Dewulf, Jordan Labrosse, Paul Lapeira, Antoine L'Hote in Nicolas Prodhomme.

Poleg Pogačarja, Novaka in Tratnika bo slovenske barve branil še Gal Glivar v ekipi Alpecin – Premier Tech, na ženski dirki pa bo nastopila Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team).

